ONLINE: Argentina - Švýcarsko, obhájci titulu proti týmu, který nedostává góly

Ve čtvrtek postoupila Francie, v pátek Španělsko. V sobotu po boji Anglie zdolala Norsko. Bude soupeřem pro vítěze posledního čtvrtfinále mezi Argentinou a Švýcarskem, které se hraje v Kansas City.
Argentina v čele s osmigólovým Messim sice kráčí turnajem na první pohled bez zaškobrtnutí, ale oba zápasy ve vyřazovací fázi od ní úplně přesvědčivé nebyly.Místo pro on-line
Kapverdské ostrovy udolala v prodloužení, proti Egyptu ještě jedenáct minut před koncem prohrávala 0:2 a po obratu si poražení stěžovali na ovlivnění utkání ze strany rozhodčích.
Švýcarsko na úvod play off porazilo 2:0 Alžírsko a následně zvládlo penaltový rozstřel proti Kolumbii. Tým ve vyřazovací fázi ještě nedostal gól, ve skupině od Kataru, Kanady a Bosny inkasoval vždy jen jednou.
Argentina se Švýcarskem v sedmi vzájemných duelech neprohrála. Naposledy v osmifinále MS 2014 zvítězila 1:0 po prodloužení.