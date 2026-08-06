Vítězství nad Anglií inspirovalo Argentinu k založení speciálního slavnostního dne

Argentině ale patřil závěr a po trefách z 85. a 92. minuty zvítězila 2:1.
Vítězství přišlo 40 let po předchozí velké výhře Argentiny nad Anglií na mistrovství světa v roce 1986, kdy dosáhla kontroverzního postupu do čtvrtfinále i díky „boží ruce“ Diega Maradony.
Po letošním duelu se politické napětí mezi soupeři znovu vyostřilo, když někteří z hráčů Argentiny oslavovali postup s transparentem s nápisem „Las Malvinas son argentinas“ (Falklandy jsou argentinské). Světová federace FIFA už kvůli tomu zahájila disciplinární řízení s AFA.
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Argentina před disciplinárkou FIFA. Řeší se napadení po finále i politické nápisy
Rozjaření hráči připomínali válku o sporné ostrovní území, která v roce 1982 trvala zhruba 70 dnů a vyžádala si životy 648 Argentinců a 255 Britů, kteří zámořské území uhájili.
Falklandy v jihozápadním Atlantském oceánu zůstávají předmětem sporu o svrchovanost mezi Spojeným královstvím a Argentinou.
Argentina v červencovém finále prohrála se Španělskem 0:1, Anglie porazila Francii 6:4 a obsadila třetí místo.