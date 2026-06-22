ONLINE: Argentina - Rakousko, překoná hvězdný Messi rekord šampionátu?

Rakousko na úvod zdolalo 3:1 Jordánsko a Argentina zahájila obhajobu titulu přesvědčivou výhrou 3:0 nad Alžírskem.
Všechny góly vstřelil hvězdný útočník Lionel Messi. Kapitán týmu 16. brankou vyrovnal rekord světových šampionátů Miroslava Kloseho, jeho další zásah se tak zapíše do historie.
Týmy se střetly pouze před 36 lety, přípravné utkání skončilo 1:1.
Rakousko v úvodním skupinovém utkání dlouho zápas nemohlo zlomit, tři body si vystřelilo až v závěrečné čtvrthodině. Alžírsko naopak s Argentinou prohrálo po čtyřech duelech, v nichž neinkasovalo.
Jak dopadne souboj dvou vítězných týmů o první místo ve skupině?
E. Martínez - N. Molina, C. Romero, L. Martínez, F. Medina - R. De Paul, A. Mac Allister, E. Fernández - L. Messi, L. Martínez, T. Almada
A. Schlager - K. Laimer, K. Danso, D. Alaba, S. Posch - X. Schlager, N. Seiwald, R. Schmid, M. Sabitzer, P. Wanner - M. Gregoritsch
M. Senesi, J. Álvarez, G. Rulli, G. Montiel, E. Palacios, L. Paredes, N. Otamendi, N. Tagliafico, G. Lo Celso, N. González, J. Musso, G. Simeone, N. Paz, V. Barco, J. López