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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

ONLINE: Argentina - Rakousko, překoná hvězdný Messi rekord šampionátu?

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Sledujeme online   18:00
Argentinští fanoušci před utkáním s Rakouskem na mistrovství světa.

Argentinští fanoušci před utkáním s Rakouskem na mistrovství světa. | foto: David Čermák, MAFRA

Argentinští fanoušci před utkáním s Rakouskem na mistrovství světa.
Argentinští fanoušci se přesouvají ke stadionu v Dallasu, kde jejich země hraje...
Argentinští fanoušci se přesouvají ke stadionu v Dallasu, kde jejich země hraje...
Argentinští fanoušci se přesouvají ke stadionu v Dallasu, kde jejich země hraje...
5 fotografií
Zbývá mu jediná trefa, aby se osamostatnil v čele nejlepších střelců mistrovství světa. Lionel Messi vede ve druhém skupinovém utkání argentinské fotbalisty proti Rakousku. Utkání z amerického Dallasu o první místo ve skupině J sledujte v podrobné online reportáži od 19 hodin.

Rakousko na úvod zdolalo 3:1 Jordánsko a Argentina zahájila obhajobu titulu přesvědčivou výhrou 3:0 nad Alžírskem.

Všechny góly vstřelil hvězdný útočník Lionel Messi. Kapitán týmu 16. brankou vyrovnal rekord světových šampionátů Miroslava Kloseho, jeho další zásah se tak zapíše do historie.

Týmy se střetly pouze před 36 lety, přípravné utkání skončilo 1:1.

Rakousko v úvodním skupinovém utkání dlouho zápas nemohlo zlomit, tři body si vystřelilo až v závěrečné čtvrthodině. Alžírsko naopak s Argentinou prohrálo po čtyřech duelech, v nichž neinkasovalo.

Jak dopadne souboj dvou vítězných týmů o první místo ve skupině?

MS ve fotbale 2026
22. 6. 2026 19:00
Argentina : Rakousko
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Sestavy:
E. Martínez - N. Molina, C. Romero, L. Martínez, F. Medina - R. De Paul, A. Mac Allister, E. Fernández - L. Messi, L. Martínez, T. Almada
Sestavy:
A. Schlager - K. Laimer, K. Danso, D. Alaba, S. Posch - X. Schlager, N. Seiwald, R. Schmid, M. Sabitzer, P. Wanner - M. Gregoritsch
Náhradníci:
M. Senesi, J. Álvarez, G. Rulli, G. Montiel, E. Palacios, L. Paredes, N. Otamendi, N. Tagliafico, G. Lo Celso, N. González, J. Musso, G. Simeone, N. Paz, V. Barco, J. López
Náhradníci:
C. Chukwuemeka, P. Mwene, S. Kalajdžić, D. Ljubicic, A. Schöpf, M. Friedl, P. Lienhart, M. Arnautovic, P. Pentz, F. Grillitsch, A. Prass, F. Wiegele, M. Svoboda, D. Affengruber, P. Wimmer
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Skupina J

Skupina I

Skupina K

Skupina L

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
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Skupina E

Skupina F

Skupina H

Skupina G

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 2 2 0 0 3:0 6
2. Jižní KoreaJižní Korea 2 1 0 1 2:2 3
3. ČeskoČesko 2 0 1 1 2:3 1
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 2 0 1 1 1:3 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 2 1 1 0 7:1 4
2. ŠvýcarskoŠvýcarsko 2 1 1 0 5:2 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 2 0 1 1 2:5 1
4. KatarKatar 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 2 1 1 0 4:1 4
2. MarokoMaroko 2 1 1 0 2:1 4
3. SkotskoSkotsko 2 1 0 1 1:1 3
4. HaitiHaiti 2 0 0 2 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 2 2 0 0 6:1 6
2. AustrálieAustrálie 2 1 0 1 2:2 3
3. ParaguayParaguay 2 1 0 1 2:4 3
4. TureckoTurecko 2 0 0 2 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 2 2 0 0 9:2 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 2 1 0 1 2:2 3
3. EkvádorEkvádor 2 0 1 1 0:1 1
4. CuraçaoCuraçao 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 2 1 1 0 7:3 4
2. JaponskoJaponsko 2 1 1 0 6:2 4
3. ŠvédskoŠvédsko 2 1 0 1 6:6 3
4. TuniskoTunisko 2 0 0 2 1:9 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 2 1 1 0 4:2 4
2. ÍránÍrán 2 0 2 0 2:2 2
3. BelgieBelgie 2 0 2 0 1:1 2
4. Nový ZélandNový Zéland 2 0 1 1 3:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 2 1 1 0 4:0 4
2. UruguayUruguay 2 0 2 0 3:3 2
3. KapverdyKapverdy 2 0 2 0 2:2 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 2 0 1 1 1:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4. UzbekistánUzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 1 1 0 0 4:2 3
2. GhanaGhana 1 1 0 0 1:0 3
3. PanamaPanama 1 0 0 1 0:1 0
4. ChorvatskoChorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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