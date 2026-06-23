V mnohatisícihlavém davu argentinských fanoušků, kteří skrz parčík kráčejí k lesknoucí se aréně, musíte hledat někoho, kdo na sobě nemá jeho modrobílý dres. Buď s desítkou, nebo devatenáctkou, kterou nosil v reprezentaci dřív.
I Dallas naplno zasáhla messimanie. Tím spíš, že argentinský fotbalový bůžek na mistrovství světa zbořil další rekord.
Už neplatí, že nejvíc gólů v historii šampionátů nastřílel Miroslav Klose, německý bombarďák, který každou trefu slavil saltem. Seňor Leo ho proti Rakousku předskočil – a rovnou si začal budovat náskok před pronásledovateli.
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Sedm minut před pauzou uklidil balon placírkou do protipohybu gólmana Schlagera.
A v nastaveném čase si celou rakouskou obranu namazal na chleba a dohrál akci, kterou sám začal brilantní přihrávkou.
Góly číslo sedmnáct a osmnáct.
A na turnaji čtyři a pět.
Jak to ten chlap dělá? Nechápete.
Když během zápasu přestanete sledovat hru a zaostříte jen na něj, musíte si všimnout: Vždyť neběhá! Připomíná znaveného turistu, loudajícího se horkým Dallasem a hledajícího obchůdek s pitím.
Jenže tenhle pěšec je ve skutečnosti král.
Ještě pořád, i když by vás to před čtyřmi lety, kdy si v Kataru pověsil na krk zlato, asi vůbec nenapadlo. Klidně tehdy mohl zamávat a říct, že má v reprezentaci splněno. Místo toho kývl na další misi, která zatím vypadá náramně úspěšně.
V prvním zápase proti Alžírsku hattrick. V pondělí jen za první půlhodinu tři šance. Že ve výklusu naběhal jen osm kilometrů? No a? Copak na ty se měří fotbalová genialita?
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Když po padesáti vteřinách udělal první tři rychlé kroky, hned se zase zastavil, jako by si nakázal: Brzy ti bude devětatřicet, šetři síly!
Přesně po třech minutách aréna bouřila po prvním úchvatném kousku: za polovinou hřiště lehce ťukl do balonu a zrychlil akci, která Argentincům vynesla penaltu.
Kdo půjde kopat? Kdo asi!
Slabá rána prolétla vedle tyče a fanoušci s připravenými foťáky se chytali za hlavu, stejně jako při dalších dvou šancích. Jenže Messiho v Americe zjevně nic nerozhodí.
Zatímco spoluhráči divoce gestikulují, on je ve svém světě. A když před zápasem na gigantické obrazovce sledujete, jak s odhodlaným výrazem vede tým na hřiště, vypadá to jako filmová scéna. Jako by prťous s potetovanou pravačkou šel zachraňovat svět, nebo přinejmenším zemi, která se k němu upíná.
Jeho příběh táhne, takže fandit dorazila zpěvačka Shakira, slavný basketbalista Ginóbili, hvězdy amerického fotbalu. Pro televizi přímo z tribuny komentovaly fotbalové persony: Klopp, Müller, Mendieta. Bastianu Schweinsteigerovi, německému expertovi, málem zaskočil preclík, když užasle sledoval, jak Messi vstoupil do historie.
Že se tak stalo zrovna v pondělí, na den přesně čtyřicet let po Maradonově Boží ruce, už je pouze neuvěřitelná hříčka osudu.
Taky pro samotný Texas to byla událost.
Klidně to mohlo být poprvé, co se na titulku místních deníků dostal fotbal – nikoli ten americký. Třeba Daily Morning Dallas věnoval Messimu skoro celou první stranu a další dvě uvnitř. Jeho přílet do města srovnával s návštěvou Beatles, kteří se před čtyřiašedesáti lety ubytovali v hotelu Cabana Motor a pak si v Dallasu střihli koncert. Ale netrumfl je už Messi náhodou?
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Na co sáhne, promění ve zlato, což platí i pro reklamu a marketing. Chcete jeden ryze americký příklad? Od chvíle, kdy před třemi lety podepsal v Interu Miami, se hodnota klubu ztrojnásobila. V součtu všech sociálních sítí mají v Americe víc sledujících než floridský tým už jen basketbaloví Los Angeles Lakers s Golden State Warriors a třeba na TikToku vládne úplně všem.
Nekonečný dosah. A nezměrné šílenství, které s nájezdem argentinských barev do města jen roste. Dan Hunt, jeden z šéfů místního organizačního výboru, se rozplýval nadšením: „Tohle zůstane v paměti místních navždy. Sledovat Messiho na jeho dalším světovém šampionátu je jako vidět Michaela Jordana v nejlepších letech.“
Nebo ještě víc?