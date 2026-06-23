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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Leo, ty jsi génius! I v chůzi. Kloseho trumfl přesně čtyřicet let po Maradonově ruce

Jiří Čihák
David Čermák
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  7:17
Lionel Messi z Argentiny slaví druhý gól v utkání s Rakouskem. Celkově šlo o...

Lionel Messi z Argentiny slaví druhý gól v utkání s Rakouskem. Celkově šlo o jeho 18. trefu na světových šampionátech, čímž vylepšil nově překonaný rekordní zápis. | foto: AP

Argentinský fanoušek s maskou Lionela Messiho v Dallasu.
Argentinští fanoušci před utkáním s Rakouskem na mistrovství světa.
Argentinští fanoušci před utkáním s Rakouskem na mistrovství světa.
Argentinští fanoušci se přesouvají ke stadionu v Dallasu, kde jejich země hraje...
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Od našich zpravodajů v USA - V okruhu kilometru od stadionu se tomu obrázku nemáte šanci vyhnout. Leda tak zavřít oči. Ale proč? Tohle přece už nikdy naživo vidět nemusíte. Vlevo, vpravo, před vámi, za vámi, na lavičce, na cestě u jezírka, ve stínu pod stromem, na zídce s rukama nad hlavou. Všude Messi. Všude!

V mnohatisícihlavém davu argentinských fanoušků, kteří skrz parčík kráčejí k lesknoucí se aréně, musíte hledat někoho, kdo na sobě nemá jeho modrobílý dres. Buď s desítkou, nebo devatenáctkou, kterou nosil v reprezentaci dřív.

I Dallas naplno zasáhla messimanie. Tím spíš, že argentinský fotbalový bůžek na mistrovství světa zbořil další rekord.

Už neplatí, že nejvíc gólů v historii šampionátů nastřílel Miroslav Klose, německý bombarďák, který každou trefu slavil saltem. Seňor Leo ho proti Rakousku předskočil – a rovnou si začal budovat náskok před pronásledovateli.

Všechny Messiho góly na MS: od Srbska a Černé Hory až po rekord s Rakouskem

Sedm minut před pauzou uklidil balon placírkou do protipohybu gólmana Schlagera.

A v nastaveném čase si celou rakouskou obranu namazal na chleba a dohrál akci, kterou sám začal brilantní přihrávkou.

Góly číslo sedmnáct a osmnáct.

A na turnaji čtyři a pět.

Jak to ten chlap dělá? Nechápete.

Lionel Messi z Argentiny slaví druhý gól v utkání s Rakouskem. Celkově šlo o jeho 18. trefu na světových šampionátech, čímž vylepšil nově překonaný rekordní zápis.

Když během zápasu přestanete sledovat hru a zaostříte jen na něj, musíte si všimnout: Vždyť neběhá! Připomíná znaveného turistu, loudajícího se horkým Dallasem a hledajícího obchůdek s pitím.

Jenže tenhle pěšec je ve skutečnosti král.

Ještě pořád, i když by vás to před čtyřmi lety, kdy si v Kataru pověsil na krk zlato, asi vůbec nenapadlo. Klidně tehdy mohl zamávat a říct, že má v reprezentaci splněno. Místo toho kývl na další misi, která zatím vypadá náramně úspěšně.

V prvním zápase proti Alžírsku hattrick. V pondělí jen za první půlhodinu tři šance. Že ve výklusu naběhal jen osm kilometrů? No a? Copak na ty se měří fotbalová genialita?

Už kraluje! Messi má střelecký rekord, po zápase líčil: Šťastný jsem, ale hlavní je tým

Když po padesáti vteřinách udělal první tři rychlé kroky, hned se zase zastavil, jako by si nakázal: Brzy ti bude devětatřicet, šetři síly!

Přesně po třech minutách aréna bouřila po prvním úchvatném kousku: za polovinou hřiště lehce ťukl do balonu a zrychlil akci, která Argentincům vynesla penaltu.

Kdo půjde kopat? Kdo asi!

Slabá rána prolétla vedle tyče a fanoušci s připravenými foťáky se chytali za hlavu, stejně jako při dalších dvou šancích. Jenže Messiho v Americe zjevně nic nerozhodí.

Zatímco spoluhráči divoce gestikulují, on je ve svém světě. A když před zápasem na gigantické obrazovce sledujete, jak s odhodlaným výrazem vede tým na hřiště, vypadá to jako filmová scéna. Jako by prťous s potetovanou pravačkou šel zachraňovat svět, nebo přinejmenším zemi, která se k němu upíná.

sport.idnescz

Lionel Messi a góly 17 a 18 na světových šampionátech. Proti Rakousku prokázal, že je stále na vrcholu. Je opravdu GOAT?

iDNES.cz

22. června 2026 v 21:43, příspěvek archivován: 22. června 2026 v 23:48
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Jeho příběh táhne, takže fandit dorazila zpěvačka Shakira, slavný basketbalista Ginóbili, hvězdy amerického fotbalu. Pro televizi přímo z tribuny komentovaly fotbalové persony: Klopp, Müller, Mendieta. Bastianu Schweinsteigerovi, německému expertovi, málem zaskočil preclík, když užasle sledoval, jak Messi vstoupil do historie.

Že se tak stalo zrovna v pondělí, na den přesně čtyřicet let po Maradonově Boží ruce, už je pouze neuvěřitelná hříčka osudu.

Taky pro samotný Texas to byla událost.

Klidně to mohlo být poprvé, co se na titulku místních deníků dostal fotbal – nikoli ten americký. Třeba Daily Morning Dallas věnoval Messimu skoro celou první stranu a další dvě uvnitř. Jeho přílet do města srovnával s návštěvou Beatles, kteří se před čtyřiašedesáti lety ubytovali v hotelu Cabana Motor a pak si v Dallasu střihli koncert. Ale netrumfl je už Messi náhodou?

Argentina - Rakousko 2:0, Messiho show, dal oba góly a překonal rekord MS

Na co sáhne, promění ve zlato, což platí i pro reklamu a marketing. Chcete jeden ryze americký příklad? Od chvíle, kdy před třemi lety podepsal v Interu Miami, se hodnota klubu ztrojnásobila. V součtu všech sociálních sítí mají v Americe víc sledujících než floridský tým už jen basketbaloví Los Angeles Lakers s Golden State Warriors a třeba na TikToku vládne úplně všem.

Nekonečný dosah. A nezměrné šílenství, které s nájezdem argentinských barev do města jen roste. Dan Hunt, jeden z šéfů místního organizačního výboru, se rozplýval nadšením: „Tohle zůstane v paměti místních navždy. Sledovat Messiho na jeho dalším světovém šampionátu je jako vidět Michaela Jordana v nejlepších letech.“

Nebo ještě víc?

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Skupina K

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Skupina H

Skupina G

Skupina J

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Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 2 2 0 0 3:0 6
2. Jižní KoreaJižní Korea 2 1 0 1 2:2 3
3. ČeskoČesko 2 0 1 1 2:3 1
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 2 0 1 1 1:3 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 2 1 1 0 7:1 4
2. ŠvýcarskoŠvýcarsko 2 1 1 0 5:2 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 2 0 1 1 2:5 1
4. KatarKatar 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 2 1 1 0 4:1 4
2. MarokoMaroko 2 1 1 0 2:1 4
3. SkotskoSkotsko 2 1 0 1 1:1 3
4. HaitiHaiti 2 0 0 2 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 2 2 0 0 6:1 6
2. AustrálieAustrálie 2 1 0 1 2:2 3
3. ParaguayParaguay 2 1 0 1 2:4 3
4. TureckoTurecko 2 0 0 2 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 2 2 0 0 9:2 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 2 1 0 1 2:2 3
3. EkvádorEkvádor 2 0 1 1 0:1 1
4. CuraçaoCuraçao 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 2 1 1 0 7:3 4
2. JaponskoJaponsko 2 1 1 0 6:2 4
3. ŠvédskoŠvédsko 2 1 0 1 6:6 3
4. TuniskoTunisko 2 0 0 2 1:9 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 2 1 1 0 4:2 4
2. ÍránÍrán 2 0 2 0 2:2 2
3. BelgieBelgie 2 0 2 0 1:1 2
4. Nový ZélandNový Zéland 2 0 1 1 3:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 2 1 1 0 4:0 4
2. UruguayUruguay 2 0 2 0 3:3 2
3. KapverdyKapverdy 2 0 2 0 2:2 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 2 0 1 1 1:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 2 2 0 0 6:1 6
2. NorskoNorsko 2 2 0 0 7:3 6
3. SenegalSenegal 2 0 0 2 3:6 0
4. IrákIrák 2 0 0 2 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 2 2 0 0 5:0 6
2. RakouskoRakousko 2 1 0 1 3:3 3
3. AlžírskoAlžírsko 2 1 0 1 2:4 3
4. JordánskoJordánsko 2 0 0 2 2:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4. UzbekistánUzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 1 1 0 0 4:2 3
2. GhanaGhana 1 1 0 0 1:0 3
3. PanamaPanama 1 0 0 1 0:1 0
4. ChorvatskoChorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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