Nová, a přece stejná Argentina. Anglii vyřadilo třináct hráčů, kteří už finále zažili

„Seznamte se s novým týmem Argentiny. Je téměř stejný jako ten starý,“ všiml si v květnu americký server ESPN, když jihoameričané oznámili nominaci.
Trenér Lionel Scaloni vzal na vrcholný turnaj sedmnáct hráčů, kteří byli v roce 2022 v Kataru.
Z devíti změn je skutečnou absencí jen křídelník Ángel di María, který před dvěma lety po triumfu na mistrovství Jižní Ameriky ukončil reprezentační kariéru, byť i v osmatřiceti válí doma v lize za Rosario Central.
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Byl to také jediný případ, kdy nešlo vyloženě o volbu kouče Scaloniho. Ostatní změny učinil sám od sebe. Otázkou je, jestli by vzal obránce Juana Foytha z Villarrealu, jenž si v lednu přetrhl achilovku a k fotbalu se vrátí nejdřív v průběhu podzimu.
Di María, jenž prošel Manchesterem United, Realem, Paris St. Germain i Benfikou Lisabon, patřil na turnaji v Kataru do základní sestavy, na jeho pozici levého křídla nemá Scaloni náhradu. Argentina letos v Americe hraje vlastně bez levého křídla.
V prostoru se nejčastěji pohybuje levý bek Tagliafico nebo jeden z útočníků Álvarez či Lautaro Martínez, případně tam zaběhne některý ze středopolařů.
Základní sestava z letošního semifinále proti Anglii a finále z Kataru proti Francii se lišila jen minimálně.
V bráně Emiliano Martínez, pravého beka Molinu stejně jako tenkrát v průběhu střídal Montiel. Levý obránce Tagliafico a stoper Romero zůstali. Jen veterána Otamendiho nahradil na pozici levého stopera Lisandro Martínez, kterého však Otamendi v 73. minutě vystřídal. A právě i on s Montielem se proti Anglii podílel na obratu.
V záloze Mac Allister s Enzem Fernándezem hráli od začátku finále v Kataru i teď semifinále v Atlantě. Paredes tenkrát střídal De Paula, který nyní naskočil do hry před rozhodující fází zápasu za nováčka Simeoneho. Paredes naopak nyní hrál od začátku.
Argentina ve finále 2022 a v semifinále 2026
Sestava ve finále 2022 proti Francii 3:3, pen. 4:2
E. Martinez - Molina (91. Montiel), Romero, Otamendi, Tagliafico (120. Dybala) - De Paul (103. Paredes), Enzo Fernández, Mac Allister (116. Pezzella) - Messi, Álvarez (103. Lautaro Martínez), Di María (64. Acuňa)
Sestava v semifinále 2026 proti Anglii 2:1
E. Martinez - Molina (73. Montiel), Romero, Lisandro Martínez (73. Otamendi), Tagliafico (81. Lautaro Martínez) - Simeone (73. De Paul), Paredes (64. N. González), Enzo Fernández, Mac Allister - Messi, Álvarez.
Poznámka: tučně vyznačení hráči nastoupili v obou zápasech.
V útoku tehdy i nyní byli Messi s Álvarezem. A stejně jako před čtyřmi lety jako náhradník šel do hry Lautaro Martínez, jenž proti Anglii v nastavení rozhodl.
Může se zdát, že Scaloni má jen pár vyvolených. Ale na současném šampionátu dal aspoň pár minut každému hráči z šestadvacetičlenného kádru s výjimkou náhradních brankářů Rulliho a Mussa.
Porovnání kádrů z MS 2022 a 2026
Katar 2022
brankáři: E. Martinez, Rulli, Armani
USA, Kanada a Mexiko 2026
brankáři: E. Martinez, Rulli, Musso
Poznámka: tučně vytištění hráči zažili oba šampionáty.
A právě jen první gólman Emiliano Martínez má plný počet 690 minut v sedmi zápasech. Druhým nejvytíženějším hráčem je středopolař Mac Allister s 629 minutami na hřišti, o devět minut méně má kapitán a nejlepší střelec turnaje Messi.
Důvěru mají i stopeři Romero s Lisandrem Martínezem, středopolař Enzo Fernández a útočník Álvarez, ti všichni odehráli aspoň pět set minut.
Naopak nejmenší počet minut mají José Manuel Lopéz (18 minut), Valentín Barco (19), Giovanni Los Celso (60), Nico Paz (71) a Marco Senesi, jenž hrál celé utkání ve skupině proti Jordánsku.
Je pozoruhodné, že z konečné nominace nebyl vynechán ani jeden hráč, který nastoupil ve více než jednom zápase kvalifikace na mistrovství světa.