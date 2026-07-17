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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Nová, a přece stejná Argentina. Anglii vyřadilo třináct hráčů, kteří už finále zažili

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  15:55
Radost Argentinců po otočce v semifinále MS s Anglií.

Radost Argentinců po otočce v semifinále MS s Anglií. | foto: ČTK

Argentina na nohou, otočila semifinále MS s Anglií.
Lautaro Martínez oslavuje gól proti Anglii.
Mac Allister z Argentiny trefuje tyč v semifinále MS.
Argentinská radost z vyrovnání.
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Když argentinští fotbalisté ve středu v semifinále mistrovství světa porazili Anglii (2:1), na hřišti se na tom podílelo třináct hráčů, kteří zasáhli do vítězného finále předchozího šampionátu v Kataru.

„Seznamte se s novým týmem Argentiny. Je téměř stejný jako ten starý,“ všiml si v květnu americký server ESPN, když jihoameričané oznámili nominaci.

Trenér Lionel Scaloni vzal na vrcholný turnaj sedmnáct hráčů, kteří byli v roce 2022 v Kataru.

Z devíti změn je skutečnou absencí jen křídelník Ángel di María, který před dvěma lety po triumfu na mistrovství Jižní Ameriky ukončil reprezentační kariéru, byť i v osmatřiceti válí doma v lize za Rosario Central.

Nevykládejte tu nesmysly. Messi odmítl, že by Argentině pomáhali sudí

Byl to také jediný případ, kdy nešlo vyloženě o volbu kouče Scaloniho. Ostatní změny učinil sám od sebe. Otázkou je, jestli by vzal obránce Juana Foytha z Villarrealu, jenž si v lednu přetrhl achilovku a k fotbalu se vrátí nejdřív v průběhu podzimu.

Di María, jenž prošel Manchesterem United, Realem, Paris St. Germain i Benfikou Lisabon, patřil na turnaji v Kataru do základní sestavy, na jeho pozici levého křídla nemá Scaloni náhradu. Argentina letos v Americe hraje vlastně bez levého křídla.

V prostoru se nejčastěji pohybuje levý bek Tagliafico nebo jeden z útočníků Álvarez či Lautaro Martínez, případně tam zaběhne některý ze středopolařů.

Lautaro Martínez gólem otočil zápas s Anglií.

Základní sestava z letošního semifinále proti Anglii a finále z Kataru proti Francii se lišila jen minimálně.

V bráně Emiliano Martínez, pravého beka Molinu stejně jako tenkrát v průběhu střídal Montiel. Levý obránce Tagliafico a stoper Romero zůstali. Jen veterána Otamendiho nahradil na pozici levého stopera Lisandro Martínez, kterého však Otamendi v 73. minutě vystřídal. A právě i on s Montielem se proti Anglii podílel na obratu.

V záloze Mac Allister s Enzem Fernándezem hráli od začátku finále v Kataru i teď semifinále v Atlantě. Paredes tenkrát střídal De Paula, který nyní naskočil do hry před rozhodující fází zápasu za nováčka Simeoneho. Paredes naopak nyní hrál od začátku.

Argentina ve finále 2022 a v semifinále 2026

Sestava ve finále 2022 proti Francii 3:3, pen. 4:2

E. Martinez - Molina (91. Montiel), Romero, Otamendi, Tagliafico (120. Dybala) - De Paul (103. Paredes), Enzo Fernández, Mac Allister (116. Pezzella) - Messi, Álvarez (103. Lautaro Martínez), Di María (64. Acuňa)

Sestava v semifinále 2026 proti Anglii 2:1

E. Martinez - Molina (73. Montiel), Romero, Lisandro Martínez (73. Otamendi), Tagliafico (81. Lautaro Martínez) - Simeone (73. De Paul), Paredes (64. N. González), Enzo Fernández, Mac Allister - Messi, Álvarez.

Poznámka: tučně vyznačení hráči nastoupili v obou zápasech.

V útoku tehdy i nyní byli Messi s Álvarezem. A stejně jako před čtyřmi lety jako náhradník šel do hry Lautaro Martínez, jenž proti Anglii v nastavení rozhodl.

Může se zdát, že Scaloni má jen pár vyvolených. Ale na současném šampionátu dal aspoň pár minut každému hráči z šestadvacetičlenného kádru s výjimkou náhradních brankářů Rulliho a Mussa.

Porovnání kádrů z MS 2022 a 2026

Katar 2022

brankáři: E. Martinez, Rulli, Armani
obránci: Molina, Romero, Acuňa, Foyth, Lisando Martínez, Montiel, Pezzella, Tagliafico, Otamendi
záložníci: Papu Goméz, Palacios, Almada, De Paul, Mac Allister, Enzo Fernández, Paredes, Guido Rodríguez
útočníci: Messi, Dybala, Lautaro Martínez, Álvarez, Correa, Di María

USA, Kanada a Mexiko 2026

brankáři: E. Martinez, Rulli, Musso
obránci: Molina, Montiel, Romero, Lisando Martínez, Tagliafico, Otamendi, Medina, Senesi
záložníci: Nico Gonzalez, Palacios, Almada, De Paul, Mac Allister, Enzo Fernández, Paredes, Lo Celso, Barco, Paz, Simeone
útočníci: Messi, Lautaro Martínez, Álvarez, Lopéz

Poznámka: tučně vytištění hráči zažili oba šampionáty.

A právě jen první gólman Emiliano Martínez má plný počet 690 minut v sedmi zápasech. Druhým nejvytíženějším hráčem je středopolař Mac Allister s 629 minutami na hřišti, o devět minut méně má kapitán a nejlepší střelec turnaje Messi.

Důvěru mají i stopeři Romero s Lisandrem Martínezem, středopolař Enzo Fernández a útočník Álvarez, ti všichni odehráli aspoň pět set minut.

Naopak nejmenší počet minut mají José Manuel Lopéz (18 minut), Valentín Barco (19), Giovanni Los Celso (60), Nico Paz (71) a Marco Senesi, jenž hrál celé utkání ve skupině proti Jordánsku.

Je pozoruhodné, že z konečné nominace nebyl vynechán ani jeden hráč, který nastoupil ve více než jednom zápase kvalifikace na mistrovství světa.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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O 3. místo

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Tipsport - partner programu

Čtvrtfinále

Semifinále

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
0:2
Španělsko
Španělsko
19. 7. 21:00
Argentina
Anglie
1:2
Argentina
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Francie
18. 7. 2026 23:00
Anglie
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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