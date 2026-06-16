Program argentinských fotbalistů na MS 2026
Argentina odehraje skupinu J ve Spojených státech: nejprve v Kansas City, poté dvakrát v texaském Arlingtonu. Začne proti Alžírsku, poté vyzve Rakousko a v posledním kole nastoupí proti debutantovi turnaje Jordánsku. Časy jsou ve středoevropském letním čase (SELČ).
|Datum
|Čas
|Zápas
|Dějiště
|Výsledek
|17.06.
|03:00
|Argentina – Alžírsko
|Arrowhead Stadium, Kansas City (USA)
|22.06.
|19:00
|Argentina – Rakousko
|AT&T Stadium, Arlington (USA)
|28.06.
|04:00
|Jordánsko – Argentina
|AT&T Stadium, Arlington (USA)
Soupiska argentinských fotbalistů na MS 2026
V konečné nominace kouče Lionela Scaloniho zůstalo sedmnáct hráčů z týmu, který v roce 2022 zvítězil na MS v Kataru. Těsně před turnajem vypadl z nominace kvůli zranění lýtka obránce Leonardo Balerdi, jeho místo zaujal Marcos Senesi.
|Pozice
|Jméno a příjmení
|Klub
|Brankáři
|Juan Musso
|Atlético Madrid
|Gerónimo Rulli
|Marseille
|Emiliano Martínez
|Aston Villa
|Obránci
|Nahuel Molina
|Atlético Madrid
|Gonzalo Montiel
|River Plate
|Cristian Romero
|Tottenham
|Nicolás Otamendi
|Benfica
|Lisandro Martínez
|Manchester United
|Nicolás Tagliafico
|Lyon
|Facundo Medina
|Marseille
|Valentín Barco
|Štrasburk
|Marcos Senesi
|Bournemouth
|Záložníci
|Rodrigo De Paul
|Inter Miami
|Leandro Paredes
|Boca Juniors
|Enzo Fernández
|Chelsea
|Alexis Mac Allister
|Liverpool
|Exequiel Palacios
|Bayer Leverkusen
|Giovani Lo Celso
|Betis
|Thiago Almada
|Atlético Madrid
|Nico Paz
|Como
|Útočníci
|Lionel Messi
|Inter Miami
|Julián Álvarez
|Atlético Madrid
|Lautaro Martínez
|Inter Milán
|Nicolás González
|Atlético Madrid
|Giuliano Simeone
|Atlético Madrid
|José Manuel López
|Palmeiras
Opory argentinské reprezentace
Brankář – Emiliano Martínez
Brankář Aston Villy patří dlouhodobě k klíčovým oporám argentinské reprezentace. Na mistrovství světa 2022 získal Zlatou rukavici pro nejlepšího brankáře turnaje a výrazně se podepsal pod titulový triumf, zejména v penaltových rozstřelech proti Nizozemsku a Francii.
Obrana – Cristian Romero
Stoper Tottenhamu je stabilní oporou argentinské defenzivy. Spolu s Nicolásem Otamendim tvoří sehranou dvojici, která byla základem vítězného týmu na MS 2022.
Záloha – Enzo Fernández
Komplexní středopolař Chelsea a vítěz ocenění pro nejlepšího mladého hráče MS 2022 se profiluje jako dirigent argentinské zálohy. Doplňují ho Alexis Mac Allister (Liverpool) a Rodrigo De Paul (Atlético Madrid).
Útok – Lionel Messi
Kapitán a historicky nejlepší střelec argentinské reprezentace zůstává ústřední postavou ofenzivy. Na mistrovství světa drží rekord v počtu odehraných zápasů (26) a ve 38 letech nastupuje na svůj pravděpodobně poslední světový šampionát. Ofenzivu doplňují Julián Álvarez (Atlético Madrid) a Lautaro Martínez (Inter Milán).
Soupeři ve skupině J
- Alžírsko je africký účastník, který se na mistrovství světa naposledy představil v roce 2014. Tým je dlouhodobě známý technicky kvalitními ofenzivními hráči.
- Rakousko se na MS vrací po delší odmlce, naposledy startovalo v roce 1998. Pod vedením Ralfa Rangnicka se snaží o vysoký presink a rychlý přechod do útoku.
- Jordánsko zažívá na MS premiéru. V asijské kvalifikaci zaujalo organizovanou defenzivou a schopností hrát kompaktně proti silnějším soupeřům.
Cesta Argentiny na MS 2026
Argentina prošla jihoamerickou kvalifikací CONMEBOL, kde se hraje systémem každý s každým. Z 18 zápasů jich 12 vyhrála (skóre 31:10) a postup na šampionát si zajistila s předstihem.
Trenér Lionel Scaloni
Lionel Scaloni vede argentinskou reprezentaci od roku 2018, kdy tým převzal po mistrovství světa v Rusku. Z původně dočasného řešení se stal jedním z nejúspěšnějších trenérů v historii země. S Argentinou vyhrál mistrovství světa 2022 a následně dovedl tým ke dvěma triumfům na Copa América v letech 2021 a 2024. V roce 2023 prodloužil smlouvu až do mistrovství světa 2026.
Historie účastí Argentiny na MS ve fotbale
Argentina bude hrát na mistrovství světa už po devatenácté a patří k nejúspěšnějším týmům historie. Třikrát získala zlato (1978, 1986 a 2022), třikrát skončila jako poražený finalista (1930, 1990, 2014).
Symbolem argentinského fotbalu zůstává Diego Maradona, který na MS 1986 vstřelil pět gólů a byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje. Současnou hvězdou je Lionel Messi - se 13 góly nejlepší argentinský střelec v historii mistrovství světa.
|Turnaj
|Místo konání
|Umístění
|MS 1930
|Uruguay
|Stříbrná medaile
|MS 1934
|Itálie
|Osmifinále
|MS 1958
|Švédsko
|Vyřazeno ve skupině
|MS 1962
|Chile
|Vyřazeno ve skupině
|MS 1966
|Anglie
|Čtvrtfinále
|MS 1974
|Německo
|2. skupinová fáze
|MS 1978
|Argentina
|Zlatá medaile
|MS 1982
|Španělsko
|2. skupinová fáze
|MS 1986
|Mexiko
|Zlatá medaile
|MS 1990
|Itálie
|Stříbrná medaile
|MS 1994
|USA
|Osmifinále
|MS 1998
|Francie
|Čtvrtfinále
|MS 2002
|Korea a Japonsko
|Vyřazeno ve skupině
|MS 2006
|Německo
|Čtvrtfinále
|MS 2010
|Jižní Afrika
|Čtvrtfinále
|MS 2014
|Brazílie
|Stříbrná medaile
|MS 2018
|Rusko
|Osmifinále
|MS 2022
|Katar
|Zlatá medaile
|MS 2026
|Kanada, Mexiko a USA
|Účastník