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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Argentina na MS ve fotbale 2026: program, soupiska, hvězdy i historie

  10:08
Argentina vstupuje do mistrovství světa jako obhájce titulu a s Lionelem Messim v roli kapitána. Po triumfu v Kataru patří Jihoameričané znovu mezi hlavní kandidáty na zisk trofeje i na šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku. Ve skupině J se utkají s Alžírskem, Rakouskem a Jordánskem. Argentinský program, soupisku, opory i historickou bilanci najdete v našem přehledu.

Typická gólová oslava argentinské legendy Lionela Messiho. | foto: Reuters

Program argentinských fotbalistů na MS 2026

Argentina odehraje skupinu J ve Spojených státech: nejprve v Kansas City, poté dvakrát v texaském Arlingtonu. Začne proti Alžírsku, poté vyzve Rakousko a v posledním kole nastoupí proti debutantovi turnaje Jordánsku. Časy jsou ve středoevropském letním čase (SELČ).

DatumČasZápasDějištěVýsledek
17.06.03:00Argentina – AlžírskoArrowhead Stadium, Kansas City (USA)
22.06.19:00Argentina – RakouskoAT&T Stadium, Arlington (USA)
28.06.04:00Jordánsko – ArgentinaAT&T Stadium, Arlington (USA)

Soupiska argentinských fotbalistů na MS 2026

V konečné nominace kouče Lionela Scaloniho zůstalo sedmnáct hráčů z týmu, který v roce 2022 zvítězil na MS v Kataru. Těsně před turnajem vypadl z nominace kvůli zranění lýtka obránce Leonardo Balerdi, jeho místo zaujal Marcos Senesi.

Soupiska argentinských fotbalistů na MS 2026
PoziceJméno a příjmeníKlub
BrankářiJuan MussoAtlético Madrid
Gerónimo RulliMarseille
Emiliano MartínezAston Villa
ObránciNahuel MolinaAtlético Madrid
Gonzalo MontielRiver Plate
Cristian RomeroTottenham
Nicolás OtamendiBenfica
Lisandro MartínezManchester United
Nicolás TagliaficoLyon
Facundo MedinaMarseille
Valentín BarcoŠtrasburk
Marcos SenesiBournemouth
ZáložníciRodrigo De PaulInter Miami
Leandro ParedesBoca Juniors
Enzo FernándezChelsea
Alexis Mac AllisterLiverpool
Exequiel PalaciosBayer Leverkusen
Giovani Lo CelsoBetis
Thiago AlmadaAtlético Madrid
Nico PazComo
ÚtočníciLionel MessiInter Miami
Julián ÁlvarezAtlético Madrid
Lautaro MartínezInter Milán
Nicolás GonzálezAtlético Madrid
Giuliano SimeoneAtlético Madrid
José Manuel LópezPalmeiras

Opory argentinské reprezentace

Brankář – Emiliano Martínez
Brankář Aston Villy patří dlouhodobě k klíčovým oporám argentinské reprezentace. Na mistrovství světa 2022 získal Zlatou rukavici pro nejlepšího brankáře turnaje a výrazně se podepsal pod titulový triumf, zejména v penaltových rozstřelech proti Nizozemsku a Francii.

Obrana – Cristian Romero
Stoper Tottenhamu je stabilní oporou argentinské defenzivy. Spolu s Nicolásem Otamendim tvoří sehranou dvojici, která byla základem vítězného týmu na MS 2022.

Záloha – Enzo Fernández
Komplexní středopolař Chelsea a vítěz ocenění pro nejlepšího mladého hráče MS 2022 se profiluje jako dirigent argentinské zálohy. Doplňují ho Alexis Mac Allister (Liverpool) a Rodrigo De Paul (Atlético Madrid).

Útok – Lionel Messi
Kapitán a historicky nejlepší střelec argentinské reprezentace zůstává ústřední postavou ofenzivy. Na mistrovství světa drží rekord v počtu odehraných zápasů (26) a ve 38 letech nastupuje na svůj pravděpodobně poslední světový šampionát. Ofenzivu doplňují Julián Álvarez (Atlético Madrid) a Lautaro Martínez (Inter Milán).

Soupeři ve skupině J

  • Alžírsko je africký účastník, který se na mistrovství světa naposledy představil v roce 2014. Tým je dlouhodobě známý technicky kvalitními ofenzivními hráči.
  • Rakousko se na MS vrací po delší odmlce, naposledy startovalo v roce 1998. Pod vedením Ralfa Rangnicka se snaží o vysoký presink a rychlý přechod do útoku.
  • Jordánsko zažívá na MS premiéru. V asijské kvalifikaci zaujalo organizovanou defenzivou a schopností hrát kompaktně proti silnějším soupeřům.

Cesta Argentiny na MS 2026

Argentina prošla jihoamerickou kvalifikací CONMEBOL, kde se hraje systémem každý s každým. Z 18 zápasů jich 12 vyhrála (skóre 31:10) a postup na šampionát si zajistila s předstihem.

Trenér Lionel Scaloni

Lionel Scaloni vede argentinskou reprezentaci od roku 2018, kdy tým převzal po mistrovství světa v Rusku. Z původně dočasného řešení se stal jedním z nejúspěšnějších trenérů v historii země. S Argentinou vyhrál mistrovství světa 2022 a následně dovedl tým ke dvěma triumfům na Copa América v letech 2021 a 2024. V roce 2023 prodloužil smlouvu až do mistrovství světa 2026.

Historie účastí Argentiny na MS ve fotbale

Argentina bude hrát na mistrovství světa už po devatenácté a patří k nejúspěšnějším týmům historie. Třikrát získala zlato (1978, 1986 a 2022), třikrát skončila jako poražený finalista (1930, 1990, 2014).

Symbolem argentinského fotbalu zůstává Diego Maradona, který na MS 1986 vstřelil pět gólů a byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje. Současnou hvězdou je Lionel Messi - se 13 góly nejlepší argentinský střelec v historii mistrovství světa.

Historie účastí Argentiny na MS ve fotbale
TurnajMísto konáníUmístění
MS 1930UruguayStříbrná medaile
MS 1934ItálieOsmifinále
MS 1958ŠvédskoVyřazeno ve skupině
MS 1962ChileVyřazeno ve skupině
MS 1966AnglieČtvrtfinále
MS 1974Německo2. skupinová fáze
MS 1978ArgentinaZlatá medaile
MS 1982Španělsko2. skupinová fáze
MS 1986MexikoZlatá medaile
MS 1990ItálieStříbrná medaile
MS 1994USAOsmifinále
MS 1998FrancieČtvrtfinále
MS 2002Korea a JaponskoVyřazeno ve skupině
MS 2006NěmeckoČtvrtfinále
MS 2010Jižní AfrikaČtvrtfinále
MS 2014BrazílieStříbrná medaile
MS 2018RuskoOsmifinále
MS 2022KatarZlatá medaile
MS 2026Kanada, Mexiko a USAÚčastník
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Skupina I

Skupina J

Skupina K

Skupina L

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
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Skupina E

Skupina F

Skupina H

Skupina G

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
3. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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