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MS 1978: Mučení výměnou za výsledek i Kissinger v kabině. Zlato v čase diktatury

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Jorge Rafael Videla předal trofej kapitánovi Danielu Passarellovi po vítězném finále na MS 1978. | foto: Profimedia.cz

Jiří Čihák
  12:00
Od našeho zpravodaje v USA - Jeden na druhého nechápavě zírali. Zbývalo pár minut do výkopu zásadního zápasu s domácí Argentinou, když do kabiny Peru vojenským krokem napochodoval chlapík s ulíznutým účesem a výrazným černým knírem. Generála Jorgeho Rafaela Videlu, argentinského diktátora a hlavu vládnoucí junty, poznali zaskočení fotbalisté soupeře bezpečně. Ale co jeho doprovod?

Měl světlý kabát i výrazné brýle, na tváři lehce ušklebený úsměv, známý z televize i titulních stránek novin. Ne, amerického státníka Henryho Kissingera, jehož osmileté působení v roli ministra zahraničí skončilo v lednu předchozího roku, byste na tomhle místě nejspíš nečekali. A přesto si ho aktéři celého příběhu dost živě pamatují.

Šampionát, jak ho (ne)znáte

Záhada! Nebo snad součást velkého spiknutí?

„Tvářili se, jako by přišli jen proto, aby nás pozdravili a přivítali,“ vybaví si s odstupem peruánský kapitán Héctor Chumpitaz. „Také se zmínili, že doufají v dobrý zápas, protože argentinská veřejnost má vysoká očekávání. Dokonce nám popřáli hodně štěstí a my se zmateně ptali: Neměli jít spíš za Argentinci?“

V roce 2012 soudci v Buenos Aires předložil údajný seznam důkazů, podle nichž mělo být utkání zmanipulované v rámci Operace Kondor.

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Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
3. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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