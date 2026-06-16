Měl světlý kabát i výrazné brýle, na tváři lehce ušklebený úsměv, známý z televize i titulních stránek novin. Ne, amerického státníka Henryho Kissingera, jehož osmileté působení v roli ministra zahraničí skončilo v lednu předchozího roku, byste na tomhle místě nejspíš nečekali. A přesto si ho aktéři celého příběhu dost živě pamatují.
Záhada! Nebo snad součást velkého spiknutí?
„Tvářili se, jako by přišli jen proto, aby nás pozdravili a přivítali,“ vybaví si s odstupem peruánský kapitán Héctor Chumpitaz. „Také se zmínili, že doufají v dobrý zápas, protože argentinská veřejnost má vysoká očekávání. Dokonce nám popřáli hodně štěstí a my se zmateně ptali: Neměli jít spíš za Argentinci?“
V roce 2012 soudci v Buenos Aires předložil údajný seznam důkazů, podle nichž mělo být utkání zmanipulované v rámci Operace Kondor.