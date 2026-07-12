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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Postupujeme, ale trpěli jsme, přiznal Scaloni. Messi půjde poprvé proti Anglii

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  12:40
Julián Álvarez slaví vítězný gól proti Švýcarsku, s ním vlevo Jose Lopez a...

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Znovu si to neudělali jednoduché, přesto fotbalisté Argentiny oslavili postup. „Je pravda, že jsme trpěli,“ přitakal trenér Lionel Scaloni. Jeho svěřenci udolali Švýcarsko 3:1 v prodloužení a v semifinále mistrovství světa si zahrají proti Anglii.

Připomínalo to minulá utkání s Kapverdami a Egyptem. Potřetí v řadě Argentina vybojovala dramatické vítězství po nevýrazném výkonu, a to i přesto, že do čtvrtfinále vstupovala jako jasný favorit.

„Věděli jsme, že jde o velmi fyzicky silný tým. Myslím, že nám způsobili spoustu potíží. Z některých situací se nám nepodařilo dostat,“ řekl o soupeři Scaloni pro web FIFA. „Štěstí tentokrát bylo na naší straně, protože jim vyloučili jednoho hráče a od té chvíle jsme se vrhli do útoku.“

Zlomový moment přišel v 72. minutě, jen pět minut po švýcarském vyrovnání. Úplně zbytečně. Hvězdný útočník Breel Embolo dostal po přezkoumání videorozhodčím druhou žlutou kartu za simulování.

Švýcar Embolo simuloval a dostal druhou žlutou. Bylo to ale pravidlově správně?

Pro Švýcarsko to byla trpká porážka, po většinu zápasu bylo proti obhájcům trofeje lepším týmem a statečně bránilo i v deseti. K tomu se poprvé po 17 hodinách a 10 minutách v kvalifikaci i na samotném turnaji ocitlo v situaci, kdy prohrávalo.

Čtvrtfinálový duel v parném Kansas City rozhodl po 112 minutách hry brilantní moment. Julián Álvarez napřáhl zpoza pokutového území a nechytatelnou střelou do pravého rohu brány překonal jejího strážce Gregora Kobela.

„Pokoušel jsem se o to už dřív, ale tentokrát jsem měl prostor, nikdo na mě nevyběhl. Tak jsem se rozhodl to zkusit a hezky jsem to trefil – parádní gól,“ popsal útočník Atlétika Madrid jednu z nejhezčích tref šampionátu.

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„Jsem především velmi šťastný. Snažili jsme se až do samého konce. Situace se zkomplikovala, i když jsme měli o hráče víc, a pak přišlo prodloužení. Ale věděli jsme, že pokud budeme dál bojovat všichni společně, gól přijde a tak se také stalo,“ prohlásil Álvarez.

„Samozřejmě bychom byli raději, kdybychom to rozhodli dříve, ale víme, že to není snadné. Takové byly všechny zápasy na mistrovství. A teď, když zbývají ještě dva, do toho půjdeme naplno.“

Julián Álvarez slaví gól ve čtvrtfinále MS.

Oproti minulému šampionátu před čtyřmi lety, na kterém triumfovali, Argentinci nehrají tak dobře.

Poté, co se brzy ujali vedení, nevystřelili na branku téměř 90 minut – od úvodního gólu Alexise Mac Allistera až po akrobatickou střelu Lisandra Martíneze v závěru druhého poločasu, kterou Kobel skvěle chytil.

„Musíme být realističtí, máme co zlepšovat, ale výhra je vždycky lepší. I když jsme mohli hrát lépe, tak to, že tento tým dosáhl postupu do semifinále, je historický úspěch,“ dodal Scaloni.

Jeho mužstvo zachraňuje palebná síla, kterou ani tentokrát nebylo možné zastavit. A to se Lionel Messi poprvé na tomto šampionátu nezapsal mezi střelce. Přesto přidal do své obrovské sbírky další rekord, když se stal prvním hráčem, který zaznamenal 10 asistencí v zápasech mistrovství světa.

Po postupu do semifinále ukázal Lionel Messi i své břišní svaly.

A milníků padlo více. Jihoameričané skórovali v 15 po sobě jdoucích utkáních na mistrovství světa, přičemž v posledních 11 z nich vstřelili alespoň dva góly. Tím, že skórovali více než jednou, vytvořili nový rekord turnaje v nejdelší sérii zápasů s alespoň jednou brankou. Překonali tak historický zápis Uruguaye z let 1930 až 1954.

A nadcházejících duelech mohou pokořit další. Jedinými týmy s delšími sériemi vstřelených gólů v této soutěži jsou Uruguay (16 zápasů v letech 1930–1962), Maďarsko (17 zápasů v letech 1934–1962), Německo (18 zápasů v letech 1986–1998), Německo (18 zápasů v letech 1934–1958) a Brazílie (18 zápasů v letech 1930–1958).

V semifinále proti Anglii

Je jen velmi málo věcí, které Messi na fotbalovém hřišti ještě nezažil. Středeční semifinále v Atlantě však osminásobnému držiteli Zlatého míče přinese zcela nový zážitek. Přestože za Argentinu odehrál přes 200 zápasů, na mezinárodní scéně se s Angličany ještě nikdy neutkal.

Rivalita mezi těmito dvěma zeměmi patří k největším v reprezentačním fotbale. Od nechvalně proslulého gólu Diega Maradony „boží rukou“ ve čtvrtfinále mistrovství světa v roce 1986 až po vyloučení Davida Beckhama v Saint-Étienne o 12 let později.

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Naposledy se obě země utkaly v listopadu 2005, necelé tři měsíce po Messiho debutu.

Messi si vysloužil pozvánku do národního týmu v srpnu 2005 poté, co zaujal při argentinském triumfu na mistrovství světa juniorů na začátku roku. Avšak přátelského utkání proti Anglii v Ženevě (2:3) se nezúčastnil. Odpykával si totiž trest za červenou kartu, kterou uviděl po pouhých 30 sekundách na hřišti při své mezinárodní premiéře.

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MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Semifinále

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Tipsport - partner programu

Osmifinále

Čtvrtfinále

Kompletní los
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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
Anglie
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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