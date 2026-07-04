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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Propadák byl blízko. Kapverdy sahaly po senzaci, Argentinci praví: Zaslouží si uznání

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  6:01
Jamiro Monteiro z Kapverd si podává ruku s Lionelem Messim.

Jamiro Monteiro z Kapverd si podává ruku s Lionelem Messim. | foto: AP

Argentinci slaví postup do osmifinále MS ve fotbale.
Argentinci se radují z postupu do osmifinále mistrovství světa, když porazili...
Kapverďané smutní po prohře 2:3 v prodloužení s Argentinou.
Kapverdský gólman Vozinha si podává ruku s Lionelem Messim.
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Ulevilo se jim. A jak! Argentinci pořádně hazardovali, nechybělo příliš a z mistrovství světa se mohli pakovat už v prvním kole play off. Navíc na úkor velikého outsidera z Kapverd, kterého nakonec přetlačili 3:2 v prodloužení. „Prohrát by bylo šílenství, ale takový je fotbal,“ zahlásil kouč vítězného týmu Lionel Scaloni.

Byl to právě argentinský trenér, který na tiskové konferenci před zápasem varoval: „Nedostali se až sem náhodou, ještě neprohráli. Do zápasu půjdeme s respektem!“

Kapverďané zase ukázali, že se nebojí nikoho. S jasným plánem vyrukovali i do úvodního kola play off, kde platili za jasného outsidera.

Jasně určená defenzivní strategie s rychlými protiútoky jim opět přinesla úspěch, byť tentokrát jen částečný. Ve skupině by brali bod za remízu, jenže ve vyřazovací fázi samozřejmě duel smírně skončit nemůže.

„Poctili jsme naši zemi. Dvakrát jsme remizovali s mistry světa, dotáhli jsme zápas do prodloužení. Především jsem na naše hráče hrdí,“ pravil pyšně kapverdský trenér Bubista.

Kapverďané smutní po prohře 2:3 v prodloužení s Argentinou.

Své svěřence dovedl k bodu proti Španělsku, také Uruguayi a Saúdské Arábii. Postup ze skupiny byl pro nejméně lidnatý národ na mistrovství světa obrovským úspěchem, ale nemusel končit hned v prvním kole.

Argentinci si zahrávali, hlavně ve druhém poločase značně polevili a nebýt standardních situací v prodloužení, s turnajem by se ostudně loučili.

„Jsem hrdý na to, jak každý k výhře přispěl. Skončili jsme naprosto vyčerpaní, protože v zápase všichni nechali všechno,“ pravil Scaloni.

Kdekdo mohl očekávat, že postup bude pro Argentince formalitou. Jenže průběh utkání je donutil se v prodloužení vymáčknout ze všech sil, i proto těsnou výhru nakonec tak moc oslavovali.

Argentinci se radují z postupu do osmifinále mistrovství světa, když porazili Kapverdy 3:2 v prodloužení.

Jihoameričané neodehráli perfektní utkání. Hodně si ho komplikovali sami, ale značnou měrou k dramatu přispěl i skvělý výkon Kapverďanů.

„Musím vyzdvihnout našeho protivníka. Říká se, že není snadného soupeře a Kapverdy to dokázaly. Jedná se o skvělý tým,“ chválil Afričany kouč Scaloni.

A nebyl jediný. Superlativy Kapverďanům zkrátka patří. Nejen za poslední utkání, ale celý šampionát.

„Soupeř odehrál vynikající zápas a zaslouží si uznání,“ říkal třeba střelec jednoho z gólů Lisandro Martínez.

Argentina - Kapverdy 3:2 po prodl., nečekané drama, favorita zachránily rohy

Ten se prosadil na začátku prodloužení, kdy se zdálo, že si Argentinci zbytek duelu pohlídají. Jenže se tak nestalo, Sidny Lopes Cabral ve 103. minutě parádní ranou srovnal a favorit zase znervózněl.

Nakonec mu postup vystřelil šťastnou hlavičkou z rohu Cristian Romero, jemuž tečí výrazně pomohl obránce Diney Borges.

„Věděli jsme, že to bude velmi náročný zápas. Těžkou část jsme zvládli tím, že jsme vstřelili úvodní gól, ale tohle je vyřazovací fáze a nikdo vám nic nedá zadarmo,“ prohlásil Lionel Messi.

Právě on se postaral o první branku v zápase, když ve 29. minutě prostřelil brankáře Vozinhu. Na šampionátu se prosadil už posedmé, opět posunul rekordní počet gólů na mistrovství světa na kulatých dvacet.

Lionel Messi slaví gól se spoluhráčem Nahuelem Molinou.

Kapverdy ovšem nic nezabalily a Argentincům nakonec zápas mocně zkomplikovaly.

„Ale tento argentinský tým bojuje a bude bojovat až do samého konce,“ velel Messi.

„Jsme připraveni na všechno. Někdy zkrátka musíte trpět a podstoupit těžkou zkoušku. Ale nesmíme usnout na vavřínech,“ pronesl stoper Martínez.

Argentinu čeká v osmifinále Egypt, s nímž se střetne v úterý od 18:00 SELČ v Atlantě.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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1/32 finále

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
Francie
Kanada
Maroko
Portugalsko
Španělsko
USA
Belgie
Brazílie
Norsko
Mexiko
Anglie
Argentina
Egypt
Švýcarsko
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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