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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

ONLINE: Argentina - Kapverdy, obhájce vstupuje do play off proti překvapení MS

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Sledujeme online   23:01

Lionel Messi začínal zápas s Jordánskem jako náhradník. | foto: Reuters

Jsou jasným outsiderem, přesto se fotbalisté ostrovních Kapverd pokusí o překvapení. V prvním kole play off mistrovství světa hrají proti obhájcům trofeje z Argentiny. Utkání z amerického Miami sledujte v podrobné online reportáži od sobotní půlnoci.

Vítěz se utká v osmifinále s Egyptem, který na penalty vyřadil Austrálii.

Remízy s bývalými vítězi mistrovství světa Španělskem a Uruguayí pomohly debutantovi na šampionátu k postupu ze skupiny H. Asistent trenéra Humberto Bettencourt prohlásil, že pro Kapverďany bude potěšením utkat se s favoritem na zlato.

„Statistiky jsou teorie. Fotbal, jak ukázalo mnoho výsledků v historii, dokazuje, že jediné, na čem skutečně záleží, je to, co se děje uvnitř čtyř lajn,“ uvedl asistent v kempu týmu v Tampě.

Bettencourt uvedl, že Kapverdy nebudou výrazně měnit svůj styl, aby odolaly mistrům světa. Nemají ani v plánu osobně hlídat Messiho, který s šesti góly vede spolu s Francouzem Kylianem Mbappém tabulku střelců turnaje.

„Messiho samozřejmě bereme za hráče, který dokáže rozhodnout zápas. Ale vždy se díváme na celé mužstvo. Na kombinace, které soupeř ovládá, na prostor, který se mohou pokusit Messimu otevřít,“ řekl Bettencourt. Asistent byl jediný člen výpravy, který tento týden hovořil s médii.

Kapverdy jsou nejméně lidnatý stát, který se kdy dostal do vyřazovacích kol mistrovství světa. Nejenže se zvýšil kredit týmu, ale fotbalisté také zviditelnili celý ostrovní stát.

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Posune se zápas Mexika s Anglií? FIFA řeší bouřky

Trenér Argentiny Lionel Scaloni se chystá Messiho vrátit do základní sestavy poté, co kanonýr v posledním zápase ve skupině proti Jordánsku začal na lavičce. Messi nastoupil jako střídající hráč a vstřelil svůj šestý gól na turnaji při výhře 3:1, což udrželo plný bodový zisk ve skupinové fázi.

Přestože je to Messiho šesté mistrovství světa a nedávno oslavil 39. narozeniny, nejeví žádné známky stárnutí. S 19 góly je nejlepším střelcem MS všech dob. Proti Jordánsku se stal prvním hráčem, který skóroval v sedmi zápasech mistrovství světa po sobě. Miami je pro něj domovem od roku 2023, kdy začal hrát za místní Inter.

MS ve fotbale 2026
4. 7. 2026 0:00
Argentina : Kapverdy
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
Francie
Kanada
Maroko
Portugalsko
Španělsko
USA
Belgie
Brazílie
Norsko
Mexiko
Anglie
Švýcarsko
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
4. 7. 0:00
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
4. 7. 3:30
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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