Hráli jsme s hrdostí a pokorou, tvrdí po finále vyloučený Argentinec Fernández

Bezzubý výkon Argentiny i šarvátka po prohraném finále se Španělskem se setkaly s rozsáhlou kritikou.
Bývalý německý reprezentant Thomas Hitzlsperger označil jihoamerické hráče za „odporné sportovce“, někdejší záložník Toni Kroos z Realu Madrid napsal, že „fotbal zvítězil“, a dřívější anglický brankář Joe Hart, který zápas komentoval pro BBC, zase řekl, že chování Argentinců bylo „odporné“.
Zato vyloučený Fernández ve svém prohlášení na instagramu svůj tým pochválil a označil ho za zářný příklad, který zemi už po mnoho let „reprezentuje tím nejlepším možným způsobem“.
V závěru základní hrací doby finále MS rozhodčí Argentinci Enzu Fernándezovi udělil za faul na Paua Cubarsího ze Španělska druhou žlutou kartu a následně ho červenou vyloučil.
„Soutěžení není vždy jen o vítězství, ale o tom dát za ten dres úplně všechno. Tento tým se za sebe vždy postavil, soutěžil na hranici svých možností a hájil tyto barvy s hrdostí, pokorou a odhodláním,“ napsal 25letý záložník.
Následně poděkoval argentinským fanouškům za jejich „bezpodmínečnou podporu“ a za to, že se díky nim „cítí jako doma, ať jsou kdekoliv na světě“. Doplnil, že reprezentovat svou zemi je „největší poctou jeho kariéry“ a že bude „i nadále pokaždé odevzdávat maximum, kdykoli bude povolán, aby ji reprezentoval“.
Podobně se po vyřazení vyjádřil argentinský prezident Javier Milei, podle kterého mělo národní mužstvo na šampionátu vždy „umírněný postoj“ a vystupování hráčů bylo „vyrovnané“.
„Dokonce i v situacích, kdy se rozhodčí v některých zápasech vůči argentinské reprezentaci nechovali správně, reagovali velmi uměřeně a spořádaně,“ dodal politik v rozhovoru pro televizi LN+ . Vicemistry dokonce označil za „nejdůležitější tým v historii země“.
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Ostudná dohra finále nejsledovanější světové události přitom vedla k zahájení vyšetřování ze strany FIFA.
Nejvíce ran rozdával španělským protivníkům Leandro Paredes. Nejprve prudce rukou udeřil do krku Erika Garcíu a záhy se pustil do Gaviho, kterého chvatem seslal na trávník Thiago Almada. Konflikt zažehl Nahuel Molina ohnáním se po Rodrim, jenž běžel slavit triumf.
🚨🥊 Full scenes after final whistle.@MickyJnr__ 🎥 pic.twitter.com/ZXCvAFkHwy— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2026
Nervy neudržel ani asistent trenéra Roberto Ayala, když držel Garcíu kolem krku a vrhl se i na Daniho Olma, kterému uštědřil úder do obličeje.
Nesportovní chování celý argentinský tým završil otočením se zády během ceremoniálu, při kterém Španělé přebírali trofej pro mistry světa.
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Kromě Fernándeze rozhodčí Slavko Vinčič během závěrečného utkání napomenul další čtyři hráče a hlavního trenéra Lionela Scaloniho, čímž se celkový počet argentinských žlutých karet na turnaji vyšplhal na 14.
V informačním systému FIFA pro komentátory se nejprve mylně objevila informace, že Vinčič udělil Paredesovi červenou kartu. Avšak tu FIFA krátce nato odstranila a potvrdila, že vůči záložníkovi v daný moment nepřijala žádné disciplinární opatření.
Každému hráči nebo členovi realizačního týmu, který se do potyčky zapojil, hrozí disciplinární trest včetně možného zákazu činnosti. Pokutu může dostat také Argentinská fotbalová asociace.
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FIFA ve svém prohlášení doslova uvedla: „Disciplinární komise FIFA jmenovala disciplinárního a etického vyšetřovatele, který prověří možné porušení disciplinárního řádu FIFA v souvislosti s incidenty po skončení utkání. Další informace zveřejní Disciplinární komise FIFA po dokončení vyšetřovací zprávy.“
Mezinárodní fotbalová federace už navíc dříve zahájila řízení proti Argentině poté, co její hráči po semifinálové výhře 2:1 nad Anglií rozvinuli transparent na podporu nároků své země na Falklandské ostrovy.