náhledy
Argentinští fotbalisté po čtyřech letech znovu postoupili do finále mistrovství světa. Tým kolem Lionela Messiho bouřlivě slavil obrat proti Anglii (2:1) už na hřišti. Po závěrečném hvizdu vypukla vítězná euforie i v jejich domovině. Podívejte se, jak prožívali porážku velkého rivala fanoušci v Buenos Aires.
Autor: Reuters
Desítky tisíc argentinských fanoušků slavili postup do finále MS v ulicích. S vlajkami a transparenty se shromáždili také kolem 71,5 metru vysokého obelisku na Plaza de la República.
Autor: Reuters
Vlajka v moři. Fotografovi se podařilo zachytit jedinou vlajku v obrovském davu slavících fanoušků.
Autor: Reuters
Oslavy postupu se protáhly dlouho do noci. Všichni Argentinci doufají, že se jejich milovanému týmu podaří obhájit titul mistrů světa.
Autor: Reuters
I mezi fanoušky u obelisku bylo vidět, kterého hráče si cení nejvíce. Na dresech se nejčastěji objevovala desítka Lionela Messiho.
Autor: Reuters
Bujaré oslavy jsou pro fanoušky z Latinské Ameriky typické. Tato dvojice například vyšplhala na semafor.
Autor: Reuters
Tento fanoušek zase sedí na kovovém lešení a hrdě mává vlajkou. Za ním je nasvícený již zmíněný obelisk.
Autor: Reuters
Ani během oslav si Argentinci neodpustili popíchnutí rivala z Anglie. Vulgární nápis na vlajce raději překládat nebudeme...
Autor: Reuters
Euforie hraničící s hazardem. Slavící fanoušci vylezli i na střechu zastávky hromadné dopravy.
Autor: Reuters
Radost a národní hrdost. Budou Argentinci takto nadšeně slavit i po nedělním finále proti Španělsku?
Autor: Reuters