ONLINE: Argentina - Alžírsko, mistři světa v akci. Jak se bude dařit obhájcům?

Hvězdný kapitán Lionel Messi, pro něhož půjde o rekordní šesté a zároveň velmi pravděpodobně poslední MS, si připíše 200. reprezentační start.
Argentina se v souboji s africkou zemí pokusí o lepší start než na posledním šampionátu v roce 2022 v Kataru. Tehdy začala skupinové boje nečekanou prohrou 1:2 se Saúdskou Arábií, poté ji ale Messi dotáhl ke třetímu zlatu v historii a prvnímu po 36 letech.
Na americkém šampionátu oslaví hráč Interu Miami příští týden 24. června své 39. narozeniny. S šestadvaceti zápasy je mimochodem rekordmanem v počtu startů na MS.
Jihoameričané se letos pokusí zařadit po bok Itálie (1934 a 1938) a Brazílie (1958 a 1962), které jako jediné země obhájily trofej.
Alžírsko, čtvrtfinalista Afrického poháru národů, se MS zúčastní popáté a poprvé po 12 letech, kdy jedinkrát postoupilo ze skupiny. Jak se mu zadaří ve skupině vedle Rakouska a Jordánska?