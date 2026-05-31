Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Čtenáři radí Koubkovi: Ideální čas na zkoušku. Chtějí vidět Horníčka i Kabonga

Autor:
  12:45
Stejně jako trenér Miroslav Koubek by i čtenáři rádi nasadili sestavu plnou neozkoušených tváří. V nedělním utkání proti Kosovu (16:00) by podle tradiční ankety iDNES.cz dali šanci fotbalistům, které v národním dresu buď dlouho neviděli, nebo kteří v něm dosud nestartovali. Třeba sedmnáctiletého Huga Sochůrka či brankáře Lukáše Horníčka.
Čeští reprezentanti na předzápasovém tréninku na Letné.

Čeští reprezentanti na předzápasovém tréninku na Letné. | foto: ČTK

Reprezentační kapitán Ladislav Krejčí před utkáním s Kosovem.
Trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek před utkáním s Kosovem.
Trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek (uprostřed) v diskuzi s asistentem...
Kapitán českých fotbalistů Ladislav Krejčí na tréninku před utkáním s Kosovem.
5 fotografií

„Prověření hráči trochu relaxu potřebují, navíc je není potřeba testovat. Naopak z nováčků naskočí všichni,“ potvrdil v sobotu Miroslav Koubek.

Takže je jasné, že k velké rotaci dojde.

Česko – Kosovo

Neděle 31. května od 16 hodin

Rozhodčí: Očenáš - Pacák, Jekkel (všichni Slovensko).

Umístění v žebříčku FIFA: 41. - 78.

Bilance: Česko - Kosovo: 2 1-0-1 3:3.

Na což v hlasování reagovali i čtenáři.

Nejvíc hlasů obdržel brankář Lukáš Horníček z portugalské Bragy, který předvádí skvělé výkony nejen na domácí, ale hlavně evropské scéně. Nedělní utkání je pro něj ideálním časem na zkoušku v seniorské reprezentaci, jedničkou na turnaji bude totiž Matěj Kovář z Eindhovenu.

Druhý nejvyšší počet hlasů dostal rovněž zmíněný Hugo Sochůrek, sparťanský talent, který se v případě startu stane nejmladším reprezentačním debutantem. A rovnou doma na Letné.

V obraně by čtenáři rádi viděli slávistického stopera Štěpána Chaloupka, šanci by dali také Robinu Hranáčovi z Hoffenheimu. Do nejlepší jedenáctky v hlasování se jako poslední vešel i kapitán Ladislav Krejčí, který by s nimi v preferované sestavě tedy nastoupil v trojici.

Sestava proti Kosovu podle ankety čtenářů

Horníček – Chaloupek, Hranáč, Krejčí – Višinský, Sojka, Bucha, Sochůrek, Jurásek – Hložek, Kabongo

Na krajích by čtenáři nasadili kromě slávisty Davida Juráska buď libereckého Denise Višinského nebo Alexandra Sojku z Plzně, který je schopný zastat většinu pozic v záloze, takže záleží jen na tom, jakou roli by mu kouč Koubek našel.

Uprostřed by vedle sedmnáctiletého Sochůrka hrál Pavel Bucha z amerického Cincinnati a nad nimi mladoboleslavský Christophe Kabongo, který na jaře hostoval z Plzně. V útoku by pak čtenáři nasadili Adama Hložka, který se zotavil z dlouhého zranění a pomalu sbírá minuty v Hoffenheimu.

Koho nevzít na mistrovství? Je to nevděčná situace, řekl Koubek. Nováčky si vyzkouší

Těsně mimo sestavu proti Kosovu se podle předpokladů umístily stálice Pavel Šulc z Lyonu, Lukáš Červ z Plzně či slávista David Douděra nebo hradecký záložník Vladimír Darida. Nejméně hlasů obdrželi brankář Kovář a slávistický útočník Tomáš Chorý.

Tři fotbalisty z širší nominace po utkání trenér Koubek škrtne a na mistrovství světa nepoletí. Konečná nominace bude mít 26 jmen.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Japonsko vs. IslandFotbal - - 31. 5. 2026:Japonsko vs. Island //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.26
  • 4.60
  • 13.00
Slovácko vs. Artis BrnoFotbal - 2. kolo - 31. 5. 2026:Slovácko vs. Artis Brno //www.idnes.cz/sport
31. 5. 13:00
  • 1.42
  • 4.73
  • 6.79
Švýcarsko vs. JordánskoFotbal - - 31. 5. 2026:Švýcarsko vs. Jordánsko //www.idnes.cz/sport
31. 5. 15:00
  • 1.19
  • 6.58
  • 13.30
Česko vs. KosovoFotbal - - 31. 5. 2026:Česko vs. Kosovo //www.idnes.cz/sport
31. 5. 16:00
  • 1.70
  • 3.63
  • 4.97
Polanka n/O vs. HlubinaFotbal - 30. kolo - 31. 5. 2026:Polanka n/O vs. Hlubina //www.idnes.cz/sport
31. 5. 17:00
  • 2.69
  • 3.40
  • 2.00
Kapverdy vs. SrbskoFotbal - - 31. 5. 2026:Kapverdy vs. Srbsko //www.idnes.cz/sport
31. 5. 17:00
  • 2.85
  • 3.31
  • 2.42
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Sláva s nejbližšími, pak show pro fanoušky. Dorazily nové posily, po nich i Vondráčková

Tomáš Chorý zvedá před slavistickými fanoušky pohár pro vítěze Chance Ligy.

Chytili se kolem ramen a možná dvě minuty se společně kolébali na tóny nejznámější mistrovské písně. We Are The Champions znělo prázdným Edenem. Korunovaci českých fotbalových mistrů sledovali pouze...

PSG - Arsenal 1:1, 4:3 po pen. Obhajoba titulu, při rozhodujícím kopu selhal Gabriel

Fotbalisté PSG s trofejí pro vítěze Ligy mistrů.

Loni se konečně dočkali prvního triumfu v soutěži a teď ho obhájili. Fotbalisté Paris St. Germain ve finále Ligy mistrů v Budapešti porazili anglický Arsenal až po penaltách (4:3), k nímž zápas...

Dusno na Julisce. Vytočený Rada odešel brzy, fanoušci křičeli: Hašek ven!

Na utkání s Baníkem nechyběli někdejší opory Dukly Praha v čele s Petrem Radou...

Ještě stačil od plic seřvat asistenta rozhodčího. Chvíli poté sledoval, jak jeho Dukla inkasuje druhý gól. A to už bylo na Petra Radu moc. Kouč, který ještě před rokem pražský tým dovedl ve fotbalové...

Nejdražší přestupy v lize: další rekord po půl roce. Kdo se vyplatil nejméně?

Danijel Šturm, čerstvá posila Slavie, pózuje s dresem po podpisu smlouvy.

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod...

KVÍZ: Střílel pořád, gól nedal. Co vám utkvělo z fotbalové sezony?

Sparťanští fotbalisté slaví gól Asgera Sörensena v derby proti Slavii.

Fotbalová liga je u konce. Ideální čas prověřit, co o uplynulé sezoně víte. Nebude to jednoduché, protože jsme z oficiálních statistik vybrali i perličky, které nemusí být na první pohled zcela...

ONLINE: Slovácko - Artis, odveta baráže, domácí hájí tříbrankový náskok

Sledujeme online
Momentka z úvodního utkání baráže mezi Artisem Brno a Slováckem.

První utkání na půdě soupeře otočili a zvítězili přesvědčivě 4:1. Fotbalisté Slovácka mají v baráži nakročeno k udržení prvoligové příslušnosti. Odveta proti Artisu Brno má výkop ve 13 hodin a...

31. května 2026  12:30

Jankulovského potěšila záchrana Baníku, načež na písku porazil sparťana Koháka

Marek Jankulovski sleduje počínání ostravského Baníku během zápasu s Duklou...

Sotva fotbalisté ostravského Baníku v sobotu vyhráli v baráži na hřišti Táborska 5:0 a zajistili si prvoligovou příslušnost i pro další sezonu, jejich někdejší hráč a vítěz Ligy mistrů s AC Milan...

31. května 2026  11:10

Krejčí o Chorého situaci: Nejsem soudce, v kabině to funguje. Sochůrek? Skvělý kluk

Reprezentační kapitán Ladislav Krejčí před utkáním s Kosovem.

Dost pravděpodobně se může stát, že do přípravného utkání českých fotbalistů s Kosovem vyběhne s kapitánskou páskou někdo jiný. I proto, že Ladislav Krejčí patří mezi prověřené opory, které si kouč...

31. května 2026  8:18

Měl Arsenal v prodloužení finále kopat penaltu? Pískat se dala, tvrdí Arteta

Křídelník Arsenalu Noni Madueke se na zemi dožaduje penalty ve finále Ligy...

Mohl to být klíčový okamžik celého utkání. Běžela 102. minuta finále fotbalové Ligy mistrů, když se Noni Madueke snažil proklouznout okolo Nuna Mendese a následně po souboji s ním upadl ve vápně....

31. května 2026  7:21

Kouzelník Enrique. A za rok další trofej z Ligy mistrů, trenére? Proč by ne, smál se

Trenér PSG Luis Enrique s trofejí pro vítěze Ligy mistr po finále s Arsenalem.

Loni deklasovali milánský Inter 5:0, teď se nadřeli o poznání víc. Ale uspěli. Obhájili titul v Lize mistrů jako druhý tým v moderní éře. „Od prvního dne nám trenér říkal, že vyhrát tuhle trofej je...

30. května 2026  22:51

Soupisky všech týmů na MS ve fotbale 2026. Jaké hvězdy uvidíte?

Vinícius Júnior (vlevo) a Bruno Guimaraes slaví brazilský gól.

Přípravy na mistrovství světa ve fotbale vrcholí, týmy čekají poslední zkušební zápasy a trenéři oznamují nominace. V našem průběžně aktualizovaném přehledu najdete soupisky všech zemí, které se...

28. května 2026  13:13,  aktualizováno  30. 5. 21:31

PSG - Arsenal 1:1, 4:3 po pen. Obhajoba titulu, při rozhodujícím kopu selhal Gabriel

Fotbalisté PSG s trofejí pro vítěze Ligy mistrů.

Loni se konečně dočkali prvního triumfu v soutěži a teď ho obhájili. Fotbalisté Paris St. Germain ve finále Ligy mistrů v Budapešti porazili anglický Arsenal až po penaltách (4:3), k nímž zápas...

30. května 2026  17:04,  aktualizováno  21:09

Fotbalové přestupy ONLINE: Jedlička pokračuje v Baníku, trenéra mění Liverpool

Sledujeme online
Ostravský gólman Martin Jedlička během zápasu se Zlínem.

Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...

30. května 2026  16:08

Koho nevzít na mistrovství? Je to nevděčná situace, řekl Koubek. Nováčky si vyzkouší

Trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek před utkáním s Kosovem.

V neděli večer, až čeští fotbalisté dohrají přípravné utkání s Kosovem, bude mít trenér Miroslav Koubek těžkou hlavu. Obratem totiž předstoupí před hráče a posléze i novináře, aby oznámil, která tři...

30. května 2026  15:58

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Trénink před Kosovem. Reprezentanti odpovídali

Sledujeme online
Čeští reprezentanti na předzápasovém tréninku na Letné.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho zúčastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů,...

30. května 2026  15:17

Táborsko - Ostrava 0:5, hosté se v klidu zachránili. V baráži celkem vsítili osm gólů

Ostravští fotbalisté slaví s fanoušky udržení v lize.

Fotbalisté Baníku Ostrava v odvetě barážového dvojzápasu zvítězili 5:0 na hřišti Táborska a udrželi se v první lize. Slezané navázali na úvodní domácí výhru 3:0. Dnes je poslal do vedení v 25. minutě...

30. května 2026  12:30,  aktualizováno  14:55

Liverpool mění trenéra. Po nevydařené sezoně skončil Slot, nahradí ho Iraola?

Trenér Liverpoolu Arne Slot během zápasu s Aston Villou.

V první sezoně získal titul, v té druhé ale na úspěch nenavázal. Nizozemský trenér Arne Slot po dvou letech končí na lavičce fotbalového Liverpoolu. „Odchází s naším vděkem, loňským titulem a...

30. května 2026  13:41,  aktualizováno  14:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.