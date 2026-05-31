Čtenáři radí Koubkovi: Ideální čas na zkoušku. Chtějí vidět Horníčka i Kabonga

„Prověření hráči trochu relaxu potřebují, navíc je není potřeba testovat. Naopak z nováčků naskočí všichni,“ potvrdil v sobotu Miroslav Koubek.
Takže je jasné, že k velké rotaci dojde.
Česko – Kosovo
Neděle 31. května od 16 hodin
Rozhodčí: Očenáš - Pacák, Jekkel (všichni Slovensko).
Umístění v žebříčku FIFA: 41. - 78.
Bilance: Česko - Kosovo: 2 1-0-1 3:3.
Na což v hlasování reagovali i čtenáři.
Nejvíc hlasů obdržel brankář Lukáš Horníček z portugalské Bragy, který předvádí skvělé výkony nejen na domácí, ale hlavně evropské scéně. Nedělní utkání je pro něj ideálním časem na zkoušku v seniorské reprezentaci, jedničkou na turnaji bude totiž Matěj Kovář z Eindhovenu.
Druhý nejvyšší počet hlasů dostal rovněž zmíněný Hugo Sochůrek, sparťanský talent, který se v případě startu stane nejmladším reprezentačním debutantem. A rovnou doma na Letné.
V obraně by čtenáři rádi viděli slávistického stopera Štěpána Chaloupka, šanci by dali také Robinu Hranáčovi z Hoffenheimu. Do nejlepší jedenáctky v hlasování se jako poslední vešel i kapitán Ladislav Krejčí, který by s nimi v preferované sestavě tedy nastoupil v trojici.
Sestava proti Kosovu podle ankety čtenářů
Horníček – Chaloupek, Hranáč, Krejčí – Višinský, Sojka, Bucha, Sochůrek, Jurásek – Hložek, Kabongo
Na krajích by čtenáři nasadili kromě slávisty Davida Juráska buď libereckého Denise Višinského nebo Alexandra Sojku z Plzně, který je schopný zastat většinu pozic v záloze, takže záleží jen na tom, jakou roli by mu kouč Koubek našel.
Uprostřed by vedle sedmnáctiletého Sochůrka hrál Pavel Bucha z amerického Cincinnati a nad nimi mladoboleslavský Christophe Kabongo, který na jaře hostoval z Plzně. V útoku by pak čtenáři nasadili Adama Hložka, který se zotavil z dlouhého zranění a pomalu sbírá minuty v Hoffenheimu.
|
Koho nevzít na mistrovství? Je to nevděčná situace, řekl Koubek. Nováčky si vyzkouší
Těsně mimo sestavu proti Kosovu se podle předpokladů umístily stálice Pavel Šulc z Lyonu, Lukáš Červ z Plzně či slávista David Douděra nebo hradecký záložník Vladimír Darida. Nejméně hlasů obdrželi brankář Kovář a slávistický útočník Tomáš Chorý.
Tři fotbalisty z širší nominace po utkání trenér Koubek škrtne a na mistrovství světa nepoletí. Konečná nominace bude mít 26 jmen.