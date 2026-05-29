Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Fotbalisté hrají o konečnou nominaci na MS. Kdo by měl proti Kosovu nastoupit?

Autor:
  13:39
Nečekejte kapitána Krejčího, ani další opory Šulce, Součka, Provoda či Schicka. Fotbalová reprezentace se pár hodin před odletem do dějiště mistrovství světa rozloučí s českými fanoušky v sestavě, v níž dosud nenastoupila. Kdo bude hrát a koho byste chtěli v akci vidět nejvíc?

Čeští fotbalisté před utkáním s Dánskem. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Nedělní mezistátní zápas proti Kosovu by neměl připomínat odfláknutý pouťák.

Někteří z těch, kteří vběhnou na trávník sparťanského stadionu totiž ještě hrají o své triko. O to, aby se dostali do finální nominace a po utkání nejeli z Letné domů nýbrž do Ruzyně na letiště.

„Nominace není finální,“ opakoval trenér Miroslav Koubek, když minulý týden ve čtvrtek v rezidenci amerického velvyslance v pražském Bubenči zveřejnil devětadvacet jmen pro třídenní kemp před šampionátem.

Přes Atlantský oceán do Ameriky, kde závěrečný turnaj společně pořádají Spojené státy, Kanada a Mexiko, se vydá třiadvacet hráčů do pole a tři brankáři.

ANKETA: Kdo by měl proti Kosovu nastoupit?

Koho chcete v přípravě na šampionát vidět?

„Proti Kosovu nenastoupí základní kostra. Ale chceme vidět ty, kteří v březnové baráži tolik šancí nedostali, a ty, kteří mají zajímavou aktuální formu,“ zdůraznil kouč.

Jistotu nominace mají všichni tři brankáři Matěj Kovář, Lukáš Horníček a Jindřich Staněk. „Trenéři mi nastínili, že začnu jako jednička,“ řekl Kovář.

Proti Kosovu by se tak do brány mohl postavit Lukáš Horníček, jenž start za národní mužstvo ještě nemá, nebo Staněk. Nejstarší z gólmanů kvůli zranění na jaře za Slavii odchytal jen pět ligových zápasů a každá minuta v bráně mu pomůže.

Začnu já. A pozor na řídký vzduch, míč víc plave. Gólman Kovář o strastích Mexika

Ani mezi devíti obránci se škrtat nebude. Koubek upřednostňuje rozestavení se třemi stopery a v kádru jich má pět. Krejčí a Hranáč patří do základní sestavy, o třetím se rozhodne mezi slávisty Chaloupkem a Holešem, pátým je jejich klubový spoluhráč Zima. „Dostal přednost před Vitíkem,“ zmínil kouč překvapivé opomenutí urostlého stopera z Boloni.

Právě Zimu, Chaloupka a Holeše bude chtít Koubek vidět proti Kosovu.

Na krajní pozice bere Koubek po dvou hráčích na každou stranu. Coufal a Douděra vpravo, Zelený a Jurásek vlevo. Coufala není třeba prověřovat, takže lze očekávat v sestavě spíš Douděru. To Zelený s Juráskem by se mohli prostřídat, v březnové baráži proti Irsku a Dánsku hrál každý z nich jedno utkání.

Ze záložníků mají jistotu nominace veterán Darida, nedávný kapitán Souček, Provod i Šulc, jehož Koubek využívá i v útoku. Obávat se, že by na poslední chvíli vypadli, se nemusí ani Michal Sadílek s Červem. To zbývajících pět ještě musí o turnaj zabojovat.

„Budu se snažit nebýt nervózní, tolik se na to neupínat a hrát to, co vždycky,“ přeje se sedmnáctiletý sparťan Hugo Sochůrek.

S ním o konečnou nominaci bojují Pavel Bucha, jenž je využitelný ve středu pole i na krajích, ofenzivní snaživci Višinský s Ladrou a jejich plzeňský spoluhráč Sojka, jenž v sestavě zastane pozice v záloze i v obraně.

Všichni dostanou aspoň poločas, aby Koubka přesvědčili, že právě je má vzít do Ameriky.

Hlavně všem tykej! Sochůrek o Hložkovi, reprezentaci i nervozitě. A na co se netěší?

Z šesti útočníků se nemusí do Ameriky dostat až dva. Na hraně jsou především nováček Kabongo, jenž z Plzně hostoval v Mladé Boleslavi, a Hložek. Ten proto, že kvůli zranění od loňského léta odehrál za Hoffenheim jen 68 minut.

„U něj dělám výjimku, proto je v kádru. Známe ho, víme co dokáže. Začal naskakovat a rozjíždí se. Je v dobrém kondičním stavu, takže první podmínka splněna. Pravda, herní kondice může být problém. Když je zdravý, tak není pochyb o tom, že do reprezentace patří. Chceme ho vidět, pak se rozhodneme,“ vysvětlil Koubek.

Minuty proti Kosovu jistě dostane i sparťan Kuchta, který v národním mužstvu byl naposled v září a pod Koubkem ještě nikdy nehrál, či slávista Chytil.

Útočník číslo jedna Schick by měl hrát až příští čtvrtek generálku v Harrisonu v USA proti Guatemale stejně jako Chorý.

Jeho případná absence před domácím publikem může mít ještě jeden důvod. Kvůli jeho excesům a chování ve slávistickém dresu ho část fanoušků v reprezentačním dresu nechce vidět, s jeho nominací nesouhlasí a mohla by to během zápasu dát najevo. Tak proč si před odletem kazit sváteční náladu?

ANKETA: Kdo by měl proti Kosovu nastoupit?

Koho chcete v přípravě na šampionát vidět?

Vstoupit do diskuse
Témata: Česko
Tipsport - partner programu
Příbram B vs. Slavia CFotbal - 30. kolo - 29. 5. 2026:Příbram B vs. Slavia C //www.idnes.cz/sport
29. 5. 15:00
  • 2.00
  • 3.49
  • 2.64
Frýdek-Místek vs. HodonínFotbal - 30. kolo - 29. 5. 2026:Frýdek-Místek vs. Hodonín //www.idnes.cz/sport
29. 5. 17:30
  • 2.63
  • 3.49
  • 2.00
Písek vs. KladnoFotbal - 30. kolo - 29. 5. 2026:Písek vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
29. 5. 18:00
  • 6.47
  • 4.00
  • 1.34
Hostouň vs. Králův DvůrFotbal - 30. kolo - 29. 5. 2026:Hostouň vs. Králův Dvůr //www.idnes.cz/sport
29. 5. 18:00
  • 2.30
  • 3.00
  • 2.54
Hranice vs. Karviná BFotbal - 30. kolo - 29. 5. 2026:Hranice vs. Karviná B //www.idnes.cz/sport
29. 5. 19:00
  • 1.92
  • 3.70
  • 2.60
Nice vs. St. ÉtienneFotbal - - 29. 5. 2026:Nice vs. St. Étienne //www.idnes.cz/sport
29. 5. 20:45
  • 2.04
  • 3.22
  • 4.41
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Sláva s nejbližšími, pak show pro fanoušky. Dorazily nové posily, po nich i Vondráčková

Tomáš Chorý zvedá před slavistickými fanoušky pohár pro vítěze Chance Ligy.

Chytili se kolem ramen a možná dvě minuty se společně kolébali na tóny nejznámější mistrovské písně. We Are The Champions znělo prázdným Edenem. Korunovaci českých fotbalových mistrů sledovali pouze...

Zhrzený Maguire, opomenutý Camavinga, smutný Gnabry. Které hvězdy přijdou o MS

Obránce Harry Maguire z Manchesteru United se raduje ze svého gólu.

Pro někoho nemilé překvapení, pro jiného zničující zpráva. „Rozhodnutí trenéra mě šokovalo a zdrtilo,“ vzkázal Harry Maguire. Třiatřicetiletý anglický stoper se nevešel do nominace národního mužstva...

Dusno na Julisce. Vytočený Rada odešel brzy, fanoušci křičeli: Hašek ven!

Na utkání s Baníkem nechyběli někdejší opory Dukly Praha v čele s Petrem Radou...

Ještě stačil od plic seřvat asistenta rozhodčího. Chvíli poté sledoval, jak jeho Dukla inkasuje druhý gól. A to už bylo na Petra Radu moc. Kouč, který ještě před rokem pražský tým dovedl ve fotbalové...

Nejdražší přestupy v lize: další rekord po půl roce. Kdo se vyplatil nejméně?

Danijel Šturm, čerstvá posila Slavie, pózuje s dresem po podpisu smlouvy.

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod...

KVÍZ: Střílel pořád, gól nedal. Co vám utkvělo z fotbalové sezony?

Sparťanští fotbalisté slaví gól Asgera Sörensena v derby proti Slavii.

Fotbalová liga je u konce. Ideální čas prověřit, co o uplynulé sezoně víte. Nebude to jednoduché, protože jsme z oficiálních statistik vybrali i perličky, které nemusí být na první pohled zcela...

Fotbalisté hrají o konečnou nominaci na MS. Kdo by měl proti Kosovu nastoupit?

Čeští fotbalisté před utkáním s Dánskem.

Nečekejte kapitána Krejčího, ani další opory Šulce, Součka, Provoda či Schicka. Fotbalová reprezentace se pár hodin před odletem do dějiště mistrovství světa rozloučí s českými fanoušky v sestavě, v...

29. května 2026  13:39

Chaloupek ovládl ligovou anketu za květen, mezi trenéry znovu vyhrál Horejš

Slávistický obránce Štěpán Chaloupek se raduje z gólu.

Zástupce mistrovské Slavie ovládl anketu o nejlepšího hráče měsíce v první fotbalové lize. Za květen zvítězil reprezentační obránce Štěpán Chaloupek.

29. května 2026  12:40

Ceny lístků jsou úplný úlet, říká Poborský o mistrovství. Kde vidí Čechy a komu nevěří?

Premium
Karel Poborský na akci Setkání fotbalových legend.

Před dvaceti lety se Karel Poborský loučil s reprezentační kariérou. V Německu skončili Češi při posledním startu na mistrovství světa třetí ve skupině s jednou výhrou. Stejný počin by je letos při...

29. května 2026

Noví vlastníci, Evropa, Darida. Co bude připomínat skvělou sezonu Hradce?

Hráči Hradce Králové se radují z vedoucího gólu proti Liberci.

Přiznejte si na rovinu: Vsadili byste si loni v srpnu a v září na to, že fotbalový Hradec Králové bude na konci května slavit návrat do pohárové Evropy?

29. května 2026  11:41

Začnu já. A pozor na řídký vzduch, míč víc plave. Gólman Kovář o strastích Mexika

Reprezentační brankář Matěj Kovář na srazu před mistrovstvím světa.

Poslední březnový den se radoval se spoluhráči z fotbalového národního mužstva z postupu na mistrovství světa, jehož byl jedním ze strůjců. O pět dní později slavil v Eindhovenu nizozemský titul....

29. května 2026  10:53

Chci s Libercem dokázat něco velkého, hlásí zkušený stoper Hůlka

Obránce Lukáš Hůlka ve svém novém působišti na libereckém stadionu U Nisy.

V dresu Bohemians prožil jako stabilní opora zadních řad celkem osm sezon. Ta poslední pro něj byla navíc nejproduktivnější v kariéře - z pozice středního obránce zaznamenal čtyři góly a dvě...

29. května 2026  10:22

Fotbalové přestupy ONLINE: Zelený i Kadeřábek prodloužili smlouvy ve Spartě

Sledujeme online
Hlavičkový souboj Roberta Lopese s Jaroslavem Zeleným.

Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...

28. května 2026  15:19,  aktualizováno  29. 5. 10:15

Nejdražší přestupy v lize: další rekord po půl roce. Kdo se vyplatil nejméně?

Danijel Šturm, čerstvá posila Slavie, pózuje s dresem po podpisu smlouvy.

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod...

29. května 2026  9:25

PSG - Arsenal: Kdy a kde sledovat finále Ligy mistrů 2026, sestavy, zajímavosti

Záložník Arsenalu Declan Rice hlavičkuje těsně vedle levé tyče brány PSG.

Týmy nabité skvělými individualitami, šampioni svých zemí. Ve finále Ligy mistrů nastoupí fotbalisté Paris Saint-Germain a Arsenalu. Jak oba soupeři k boji o trofej postupovali? Kteří hráči mohou...

29. května 2026  9:08

Messi i přes zranění nechybí v nominaci Argentiny na mistrovství světa

Kapitán Argentiny Lionel Messi po prohře s Paraguayí.

V nominaci Argentiny na fotbalové mistrovství světa je navzdory zranění i Lionel Messi. Kapitán obhájců titulu míří stejně jako jeho dlouholetý rival Portugalec Cristiano Ronaldo na rekordní šestý...

29. května 2026  7:21

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Holeš před startem mistrovství: Jsem rád, že tu Chorý je. Atmosféra dolehne na místě

Slávistický obránce Tomáš Holeš na reprezentačním srazu před mistrovstvím světa.

Pár dnů odpočinku sice stihnul, ale fotbalová sezona dál pokračuje. Vysněným mistrovstvím světa. „Celý ročník byl náročný, měli jsme hodně těžkých zápasů, ale tím, že jsme titul získali dřív, jsem...

29. května 2026  6:56

Projekt typu Kinský. Do Slavie přichází devatenáctiletý brankář Domčak z Ukrajiny

Nová posila slávistických fotbalistů, ukrajinský brankář Nazar Domčak.

Sotva oslavili zisk mistrovského titulu, už mají slávističtí fotbalisté čtvrtého nového spoluhráče. Z ukrajinského Lvova přichází teprve devatenáctiletý brankář Nazar Domčak. V Edenu podepsal smlouvu...

28. května 2026  17:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.