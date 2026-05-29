Fotbalisté hrají o konečnou nominaci na MS. Kdo by měl proti Kosovu nastoupit?

Nedělní mezistátní zápas proti Kosovu by neměl připomínat odfláknutý pouťák.
Někteří z těch, kteří vběhnou na trávník sparťanského stadionu totiž ještě hrají o své triko. O to, aby se dostali do finální nominace a po utkání nejeli z Letné domů nýbrž do Ruzyně na letiště.
„Nominace není finální,“ opakoval trenér Miroslav Koubek, když minulý týden ve čtvrtek v rezidenci amerického velvyslance v pražském Bubenči zveřejnil devětadvacet jmen pro třídenní kemp před šampionátem.
Přes Atlantský oceán do Ameriky, kde závěrečný turnaj společně pořádají Spojené státy, Kanada a Mexiko, se vydá třiadvacet hráčů do pole a tři brankáři.
ANKETA: Kdo by měl proti Kosovu nastoupit?
„Proti Kosovu nenastoupí základní kostra. Ale chceme vidět ty, kteří v březnové baráži tolik šancí nedostali, a ty, kteří mají zajímavou aktuální formu,“ zdůraznil kouč.
Jistotu nominace mají všichni tři brankáři Matěj Kovář, Lukáš Horníček a Jindřich Staněk. „Trenéři mi nastínili, že začnu jako jednička,“ řekl Kovář.
Proti Kosovu by se tak do brány mohl postavit Lukáš Horníček, jenž start za národní mužstvo ještě nemá, nebo Staněk. Nejstarší z gólmanů kvůli zranění na jaře za Slavii odchytal jen pět ligových zápasů a každá minuta v bráně mu pomůže.
|
Začnu já. A pozor na řídký vzduch, míč víc plave. Gólman Kovář o strastích Mexika
Ani mezi devíti obránci se škrtat nebude. Koubek upřednostňuje rozestavení se třemi stopery a v kádru jich má pět. Krejčí a Hranáč patří do základní sestavy, o třetím se rozhodne mezi slávisty Chaloupkem a Holešem, pátým je jejich klubový spoluhráč Zima. „Dostal přednost před Vitíkem,“ zmínil kouč překvapivé opomenutí urostlého stopera z Boloni.
Právě Zimu, Chaloupka a Holeše bude chtít Koubek vidět proti Kosovu.
Na krajní pozice bere Koubek po dvou hráčích na každou stranu. Coufal a Douděra vpravo, Zelený a Jurásek vlevo. Coufala není třeba prověřovat, takže lze očekávat v sestavě spíš Douděru. To Zelený s Juráskem by se mohli prostřídat, v březnové baráži proti Irsku a Dánsku hrál každý z nich jedno utkání.
Ze záložníků mají jistotu nominace veterán Darida, nedávný kapitán Souček, Provod i Šulc, jehož Koubek využívá i v útoku. Obávat se, že by na poslední chvíli vypadli, se nemusí ani Michal Sadílek s Červem. To zbývajících pět ještě musí o turnaj zabojovat.
„Budu se snažit nebýt nervózní, tolik se na to neupínat a hrát to, co vždycky,“ přeje se sedmnáctiletý sparťan Hugo Sochůrek.
S ním o konečnou nominaci bojují Pavel Bucha, jenž je využitelný ve středu pole i na krajích, ofenzivní snaživci Višinský s Ladrou a jejich plzeňský spoluhráč Sojka, jenž v sestavě zastane pozice v záloze i v obraně.
Všichni dostanou aspoň poločas, aby Koubka přesvědčili, že právě je má vzít do Ameriky.
|
Hlavně všem tykej! Sochůrek o Hložkovi, reprezentaci i nervozitě. A na co se netěší?
Z šesti útočníků se nemusí do Ameriky dostat až dva. Na hraně jsou především nováček Kabongo, jenž z Plzně hostoval v Mladé Boleslavi, a Hložek. Ten proto, že kvůli zranění od loňského léta odehrál za Hoffenheim jen 68 minut.
„U něj dělám výjimku, proto je v kádru. Známe ho, víme co dokáže. Začal naskakovat a rozjíždí se. Je v dobrém kondičním stavu, takže první podmínka splněna. Pravda, herní kondice může být problém. Když je zdravý, tak není pochyb o tom, že do reprezentace patří. Chceme ho vidět, pak se rozhodneme,“ vysvětlil Koubek.
Minuty proti Kosovu jistě dostane i sparťan Kuchta, který v národním mužstvu byl naposled v září a pod Koubkem ještě nikdy nehrál, či slávista Chytil.
Útočník číslo jedna Schick by měl hrát až příští čtvrtek generálku v Harrisonu v USA proti Guatemale stejně jako Chorý.
Jeho případná absence před domácím publikem může mít ještě jeden důvod. Kvůli jeho excesům a chování ve slávistickém dresu ho část fanoušků v reprezentačním dresu nechce vidět, s jeho nominací nesouhlasí a mohla by to během zápasu dát najevo. Tak proč si před odletem kazit sváteční náladu?
ANKETA: Kdo by měl proti Kosovu nastoupit?