Všechno do útoku! přejí si čtenáři na Irsko. Chtějí Schicka i Chorého, vynechali Součka

  17:20
Jediným defenzivnějším hráčem nad obránci by zůstal veterán Darida. Čtenáři iDNES.cz v tradiční anketě hlasovali o ideální sestavě na Irsko a zvolili ofenzivní variantu. Mezi jedenácti vyvolenými nechybí útočníci Schick s Chorým ani záložníci Provod se Šulcem, který získal nejvíc hlasů. Vynechali však bývalého kapitána Součka.
Nový kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek (uprostřed) vede první trénink před baráží o mistrovství světa. | foto: ČTK

Češi nastoupí k úvodnímu barážovému utkání proti Irsku v Edenu ve čtvrtek od 20:45. Když zvítězí, postoupí do finále, kde se hraje o přímou účast na mistrovství světa.

Čtenáři v tradiční anketě sází na výhodu domácího prostředí, kterou několikrát vyzdvihl i trenér Miroslav Koubek.

V sestavě mají několik hlavičkářů i zbraně z krajů, což se hodí kvůli četným centrům. Slabina by ale mohla být uprostřed, kde je přemíra kreativních hráčů a chybí i stálice Souček.

Tak pojďme popořadě.

Sestava čtenářů

Kovář – Holeš, Hranáč, Krejčí – Coufal, Šulc, Darida, Provod, Jurásek – Schick, Chorý

V bráně si čtenáři přejí Matěje Kováře, jedničku nizozemského PSV Eindhoven, které v domácí soutěži pádí za titulem. Kovář chytá pravidelně, zkusil si i Ligu mistrů a nejspíš i pro trenéry bude volbou číslo jedna. Na lavici tak zůstanou Lukáš Horníček s Martinem Jedličkou.

Před ním by nastoupila trojice stoperů Robin Hranáč z Hoffenheimu, Tomáš Holeš ze Slavie a Ladislav Krejčí, čerstvý reprezentační kapitán z Wolverhamptonu.

Na krajích chtějí čtenáři vytrvalou podporu ofenzivy a smrtící centry od Vladimíra Coufala z Hoffenheimu napravo a Davida Juráska ze Slavie nalevo.

Výsledky hlasování

Kdo obdržel nejvyšší počet hlasů?

1. Pavel Šulc – 634 hlasů
2. Patrik Schick – 581
3. Ladislav Krejčí – 574
4. Lukáš Provod – 566
5. Vladimír Darida – 546
6. Vladimír Coufal – 529

Útočné složení potvrzují hlasy ve středu pole, kde chybí Tomáš Souček z West Hamu, který dosud vynechal minimum zápasů. Čtenáři ho však odsunuli až na třinácté místo. Před něj se dostal i Lukáš Červ z Plzně.

Defenzivní roli ve čtenářské sestavě zastává jen pětatřicetiletý Vladimír Darida, někdejší reprezentační kapitán a záložník Hradce Králové.

Lehce před Daridou by podle čtenářů měli působit Lukáš Provod ze Slavie a Pavel Šulc z Lyonu. Druhý jmenovaný v pondělí ovládl anketu Fotbalista roku a ve Francii září. Není divu, že s počtem 634 hlasů obdržel nejvyšší počet i ve čtenářské anketě o sestavě.

Hned za ním byl útočník Patrik Schick z Leverkusenu, kterého si čtenáři přejí vedle Tomáše Chorého ze Slavie. Ten naopak po Juráskovi získal druhý nejmenší počet hlasů ze základní jedenáctky.

Tipsport - partner programu
Turecko vs. RumunskoFotbal - - 26. 3. 2026:Turecko vs. Rumunsko //www.idnes.cz/sport
26. 3. 18:00
  • 1.43
  • 4.83
  • 7.24
Česko vs. IrskoFotbal - - 26. 3. 2026:Česko vs. Irsko //www.idnes.cz/sport
26. 3. 20:45
  • 1.95
  • 3.42
  • 4.45
Slovensko vs. KosovoFotbal - - 26. 3. 2026:Slovensko vs. Kosovo //www.idnes.cz/sport
26. 3. 20:45
  • 2.36
  • 3.04
  • 3.63
Dánsko vs. S. MakedonieFotbal - - 26. 3. 2026:Dánsko vs. S. Makedonie //www.idnes.cz/sport
26. 3. 20:45
  • 1.21
  • 6.39
  • 15.30
Polsko vs. AlbánieFotbal - - 26. 3. 2026:Polsko vs. Albánie //www.idnes.cz/sport
26. 3. 20:45
  • 1.68
  • 3.59
  • 5.84
Ukrajina vs. ŠvédskoFotbal - - 26. 3. 2026:Ukrajina vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
26. 3. 20:45
  • 3.43
  • 3.20
  • 2.27
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Sparta - Alkmaar 0:4, kolaps po půli, hosté byli jasně lepší a Česko je bez pohárů

Fotbalisté Alkmaaru se radují z g’ólu do sítě Sparty v osmifinále Konferenční...

Fotbalový tým AZ Alkmaar loni na začátku října ve svém úvodním utkání Konferenční ligy dostal čtyři góly v Larnace. Ve čtvrtek pozdě večer na pražské Letné výsledkem 4:0 naopak vyprovodil z...

Můj zatím nejlepší rok kariéry, liboval si Šulc. Co znamená jeho gólová oslava?

Pavel Šulc s partnerkou Natali na vyhlášení ankety Fotbalista roku.

Na zádech má desítku, na hlavě rockerský rozcuch a u nohou skoro celý Lyon. A teď už i fotbalové Česko. „Je skvělé vidět své jméno mezi takovými osobnostmi českého fotbalu," prohlížel si nablýskané...

„Brankář skočí na druhou stranu a oni gól stejně nedají.“ Aféra ve fotbale, díl další

Premium
Pomezní rozhodčí, asistent rozhodčího

Bylo září 2022 a na Moravě v Otrokovicích se hrál fotbal – SK Kvítkovice s FK Třinec. Banální zápas Mol Cupu. Ale spousta lidí na něj měla – nebývale přesně – vsazeno: že Kvítkovice prohrají první...

Zemřel první fotbalista za milion liber. Bývalému italskému kanonýrovi bylo 79 let

Giuseppe Savoldi.

Ve věku 79 let zemřel bývalý italský reprezentant Giuseppe Savoldi, který jako první fotbalista v historii přestoupil za částku přesahující milion liber. Informovala o tom agentura ANSA.

26. března 2026  17:03

OKD i Chance. Fotbalová Karviná přichází kvůli korupční kauze o sponzory

Kapitán fotbalistů MFK Karviná Jiří Fleišman sleduje míč spolu s...

Rozsáhlá korupční kauza v českém fotbale si u klubu MFK Karviná, který je vyšetřován kvůli podezření z ovlivňování zápasů vybírá první daň. Generální partner OKD s ním ukončil spolupráci, stejně tak...

26. března 2026  9:34,  aktualizováno  16:59

V civilu je zubařem, na MS už dotáhl rodný Island. Kdo vede Iry do baráže s Českem?

Trenér irského národního týmu Heimir Hallgrímsson z Islandu.

V létě 2016 byl jako asistent u toho, když fotbalová reprezentace Islandu, jeho rodné země, šokovala Anglii a postoupila do čtvrtfinále Eura. Už z pozice hlavního trenéra ji o dva roky později dotáhl...

26. března 2026  16:20

Ve vazbě kvůli fotbalové kauze skončili čtyři obvinění, mezi nimi Prokeš i Býma

Policie přivezla ke zlínskému okresnímu soudu na vazební zasedání tři obviněné...

Kvůli fotbalové korupční kauze skončili ve vazbě celkem čtyři obvinění, mezi nimi jsou Jakub Prokeš, bývalý manažer třetiligového Startu Brno, a také Pavel Býma, bývalý funkcionář FC Zlínsko a...

26. března 2026  12:56,  aktualizováno  16:12

Jihlava má nového trenéra. Nikl se upsal Vysočině, asistentem bude Sodoma

Jeden z českobudějovických trenérů Marek Nikl sleduje utkání v Brně.

Blesková operace dokončena. Ještě v pondělí Lukáš Vaculík, ředitel FC Vysočina, sepisoval seznam vhodných kandidátů, ve čtvrtek už tým vedl Marek Nikl. Bývalý kouč Příbrami, Českých Budějovic či...

26. března 2026  15:53

Opavu přebírá asistent Navrátil, novým asistentem v Dukle je Šmarda

Asistent trenéra jihlavských fotbalistů Michal Šmarda

Fotbalisty Opavy po pondělním odchodu trenéra Romana Nádvorníka povede dosavadní realizační tým. Do role hlavního kouče se z pozice asistenta posune Jan Navrátil. Novým asistentem trenéra Pavla...

26. března 2026  14:15,  aktualizováno  15:46

Sázení ve fotbale musíme vymýtit, zní ze 4. ligy. Klub řeší, co s mladým brankářem

Nástup fotbalových týmů.

Ve spojitosti s nynější fotbalovou kauzou týkající se úplatkářství a ovlivňování zápasů, takzvaného match fixingu, se objevilo i divizní mužstvo TJ Břidličná. Neprávem. Je to sice nynější klub...

26. března 2026  15:04

Příběhy baráže: Vyletí zase Itálie? Uspět mohou Slováci i známý Angličan se Švédy

Slovenský obránce Dávid Hancko po vstřeleném gólu.

Kromě ohromně důležitého zápasu s Irskem, v němž čeští fotbalisté usilují o první krok v baráži o mistrovství světa, nabízí dodatečná kvalifikace mnoho dalších příběhů, které stojí za zmínku. Třeba...

26. března 2026  13:20

Hádka, kterou zfilmovali. Jak se Irsko otřáslo a Keane řekl: Trenére, shoř v pekle!

Premium
Trenér Mick McCarthy (vpravo) vyřadil těsně před začátkem mistrovství světa...

Úchvatné korálové pláže, tyrkysové moře, ráj golfistů a laskomina pro dobrodruhy. Kdysi dávno dějiště ostrých bojů mezi Spojenými státy a Japonskem za druhé světové války. A ne zas tak dávno místo,...

26. března 2026

Brankář Kofroň podezřelý z braní úplatku už netrénuje. Nové Sady se distancovaly

Nové Sady slaví vyřazení Sigmy Olomouc z MOL Cupu.

V úterý už trénovali bez něj. Brankář Zdeněk Kofroň z fotbalových Nových Sadů, které hrají čtvrtou ligu, je vyšetřovaný Etickou komisí Fotbalové asociace ČR v souvislosti s kauzou týkající se...

26. března 2026  11:35

Zastavte zelená srdce. Koubek vstupuje na novou scénu, jak naloží se Součkem?

Miroslav Koubek na tréninku české reprezentace před baráží o mistrovství světa...

Už v prosinci, první den ve funkci, burcoval: „Musíme v týmu rozfoukat oheň!“ Teď je tady den, na který přes tři měsíce čekal. „Čím jsem starší, tím méně pociťuji stres, který by mě vyloženě deptal....

26. března 2026  10:43

