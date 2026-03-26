Všechno do útoku! přejí si čtenáři na Irsko. Chtějí Schicka i Chorého, vynechali Součka

Češi nastoupí k úvodnímu barážovému utkání proti Irsku v Edenu ve čtvrtek od 20:45. Když zvítězí, postoupí do finále, kde se hraje o přímou účast na mistrovství světa.
Čtenáři v tradiční anketě sází na výhodu domácího prostředí, kterou několikrát vyzdvihl i trenér Miroslav Koubek.
V sestavě mají několik hlavičkářů i zbraně z krajů, což se hodí kvůli četným centrům. Slabina by ale mohla být uprostřed, kde je přemíra kreativních hráčů a chybí i stálice Souček.
Tak pojďme popořadě.
Sestava čtenářů
Kovář – Holeš, Hranáč, Krejčí – Coufal, Šulc, Darida, Provod, Jurásek – Schick, Chorý
V bráně si čtenáři přejí Matěje Kováře, jedničku nizozemského PSV Eindhoven, které v domácí soutěži pádí za titulem. Kovář chytá pravidelně, zkusil si i Ligu mistrů a nejspíš i pro trenéry bude volbou číslo jedna. Na lavici tak zůstanou Lukáš Horníček s Martinem Jedličkou.
Před ním by nastoupila trojice stoperů Robin Hranáč z Hoffenheimu, Tomáš Holeš ze Slavie a Ladislav Krejčí, čerstvý reprezentační kapitán z Wolverhamptonu.
Na krajích chtějí čtenáři vytrvalou podporu ofenzivy a smrtící centry od Vladimíra Coufala z Hoffenheimu napravo a Davida Juráska ze Slavie nalevo.
Výsledky hlasování
Kdo obdržel nejvyšší počet hlasů?
1. Pavel Šulc – 634 hlasů
Útočné složení potvrzují hlasy ve středu pole, kde chybí Tomáš Souček z West Hamu, který dosud vynechal minimum zápasů. Čtenáři ho však odsunuli až na třinácté místo. Před něj se dostal i Lukáš Červ z Plzně.
Defenzivní roli ve čtenářské sestavě zastává jen pětatřicetiletý Vladimír Darida, někdejší reprezentační kapitán a záložník Hradce Králové.
Lehce před Daridou by podle čtenářů měli působit Lukáš Provod ze Slavie a Pavel Šulc z Lyonu. Druhý jmenovaný v pondělí ovládl anketu Fotbalista roku a ve Francii září. Není divu, že s počtem 634 hlasů obdržel nejvyšší počet i ve čtenářské anketě o sestavě.
Hned za ním byl útočník Patrik Schick z Leverkusenu, kterého si čtenáři přejí vedle Tomáše Chorého ze Slavie. Ten naopak po Juráskovi získal druhý nejmenší počet hlasů ze základní jedenáctky.