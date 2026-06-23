ONLINE: Anglie - Ghana 0:0, jde o první místo ve skupině, trefí se zase Kane?

Angličané za svůj výkon proti Chorvatům sklidili chválu. Hráli atraktivně pro fanoušky a ještě k tomu dali čtyři branky, dvakrát se trefil Harry Kane.
„Ale čeká nás další těžká zkouška,“ upozornil trenér Thomas Tuchel.
Ghana by však neměla být silnější než Chorvaté, Panamu zdolala 1:0 až brankou Caleba Yirenkyie z páté minuty nastavení.
J. Pickford - R. James, E. Konsa, M. Guéhi, D. Spence - E. Anderson, D. Rice, N. Madueke, J. Bellingham, A. Gordon - H. Kane
B. Asare - M. Senaya, J. Adjetey, J. Opoku, G. Mensah - C. Yirenkyi, T. Partey, K. Sibo - I. Williams, J. Ayew, A. Semenyo
M. Rashford, J. Henderson, J. Stones, B. Saka, D. Henderson, I. Toney, J. Trafford, O. Watkins, J. Quansah, K. Mainoo, E. Eze, N. O’Reilly, M. Rogers, D. Burn
E. Owusu, A. Seidu, A. Fatawu, L. Ati Zigi, K. Sulemana, P. Adu, K. Peprah Oppong, B. Thomas-Asante, B. Rahman, D. Luckassen, J. Anang, A. Mumin, E. Nuamah, C. Baah, A. Boakye