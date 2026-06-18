Žádná nuda, Angličané bavili. Experti tvrdí: Máme šmrnc! Vyrovná se nám jen Francie

Možná význam poslední věty působí až příliš nafouknutě, ale vážně jde o převeliký rozdíl.
Vzpomeňte, jak Angličané hráli na posledních velkých akcích. Na Euru 2024 nebo mistrovství světa v Kataru o dva roky dříve.
Tuhá defenziva, ne příliš záživný fotbal a mnohdy sázka na to, že jeden gól bude stačit. Přitom ofenzivní sílu měli hráči obrovskou, často se tým řadil mezi nejužší skupinku favoritů a přestože častokrát došel v turnaji poměrně daleko, herně se od něj čekalo mnohem více.
Stačí se podívat na výsledky z dva roky starého evropského šampionátu. Jen osm gólů za sedm zápasů, daleko nebylo šokující vypadnutí se Slováky nebo Švýcary.
Pragmatický přístup kouče Garetha Southgatea nespouštěl fandům úžasem brady dolů a protože žádnou trofej nevyhrál (byť třeba těsně), pakoval se.
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A jak ukázal první zápas na probíhajícím šampionátu, nástupce Tuchel převrátil herní styl vzhůru nohama.
„Anglie hrála s velkou energií a tempem. Je na ní spousta věcí, které se mohou líbit,“ říkal třeba expert Roy Keane.
Nebojácnost, žádné vyčkávání u vlastního vápna nebo přehnaný respekt ze soupeře. Ano, někdy hráči až zbytečně často přicházeli o balóny, ale po poločase se i tento neduh z velké části vytratil.
„Měli perfektní útočnou sílu, šmrnc a k tomu ještě podporu od zálohy. Dali čtyři góly. Zamezte jen těm dvěma inkasovaným a máte z toho perfektní výkon. Více méně utkání kontrolovali,“ říkal v televizním vysílání stanice ITV bývalý anglický obránce Lee Dixon.
„Nenechali Modriče diktovat tempo. V minulosti Angličané od takových hráčů ustupovali. Tihle kluci tentokrát ne,“ chválil Tuchelův výběr další z profláknutých expertů Gary Neville.
I fanoušci jak na sociálních sítích, tak ti, které zastavili britští reportéři přímo po zápase před stadionem v Dallasu, hodnotili výkon svých oblíbenců nadmíru pozitivně.
Líbil se jim dvougólový Kane nebo záložník Bellingham, jenž vstřelil po změně stran klíčový gól na 3:2. Obstál i křídelník Madueke, jehož nominací Tuchel mnohé překvapil.
Koneckonců to i jinými tahy. Na šampionát nevzal Alexandera-Arnolda nebo Bowena, chybí také Maguire, doma nechal ofenzivní šikuly Palmera či Fodena.
I tak se Angličané trefili hned čtyřikrát, Tuchela podrželi. Přestože některé mimořádně nadané fotbalisty na poslední chvíli ze soupisky německý kouč vyškrtl, tým má i tak velikou sílu.
„Když se vám na trávník v jednom okamžiku dostanou Saka, Rogers a Rashford, navíc asi až dvacet minut před koncem, vyděsilo by to jakýkoliv tým na světě,“ popisoval pro The Sun bývalý reprezentant Kyle Walker.
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„Jediný tým, který se možná může srovnávat s Anglií, co se týče naší útočné síly a rozmanitosti útočníků, kteří mohou přijít na hřiště v průběhu zápasu, je Francie,“ nešetřil Walker troufalými výroky.
Tuchelovi svěřenci začali dobře. Ale pokud chtějí napravit nezdary z předchozích turnajů, nesmí se nechat jedním výkonem uchlácholit.
Šampionát teprve začal. Důležité mače teprve přijdou.
„Nejdůležitější bude, jestli dokážeme držet míč. Uklidnit hru, když ho budeme mít pod kontrolou. To jsme zatím neukázali. Ale možná to přijde v následujících zápasech,“ završil Neville.