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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Žádná nuda, Angličané bavili. Experti tvrdí: Máme šmrnc! Vyrovná se nám jen Francie

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  9:40
Na takovou Anglii její fanoušci dlouho nebyli zvyklí. Na velkých turnajích se dříve prezentovala úplně odlišně, nový kouč Thomas Tuchel však mnohé změnil. A ačkoliv sám ví, že jeho svěřenci mají i po vítězství nad Chorvatskem (4:2) do zbytku fotbalového mistrovství světa co zlepšovat, příznivci na tribunách se museli shodovat: „Jo, tohle nás bavilo!“
Thomas Tuchel radí svým svěřencům o přestávce na občerstvení.

Thomas Tuchel radí svým svěřencům o přestávce na občerstvení. | foto: AP

První zkoušku zvládl, německý trenér Anglie Thomas Tuchel se mohl radovat z...
Bukayo Saka (vlevo) a Declan Rice spokojeně odcházejí z trávníku po výhře nad...
Angličtí fanoušci oslavují gól svých oblíbenců.
Harry Kane slaví společně s fanoušky vítězství nad Chorvatskem.
22 fotografií

Možná význam poslední věty působí až příliš nafouknutě, ale vážně jde o převeliký rozdíl.

Vzpomeňte, jak Angličané hráli na posledních velkých akcích. Na Euru 2024 nebo mistrovství světa v Kataru o dva roky dříve.

Tuhá defenziva, ne příliš záživný fotbal a mnohdy sázka na to, že jeden gól bude stačit. Přitom ofenzivní sílu měli hráči obrovskou, často se tým řadil mezi nejužší skupinku favoritů a přestože častokrát došel v turnaji poměrně daleko, herně se od něj čekalo mnohem více.

Zklamaný kapitán Anglie Harry Kane po prohře se Španělskem.

Stačí se podívat na výsledky z dva roky starého evropského šampionátu. Jen osm gólů za sedm zápasů, daleko nebylo šokující vypadnutí se Slováky nebo Švýcary.

Pragmatický přístup kouče Garetha Southgatea nespouštěl fandům úžasem brady dolů a protože žádnou trofej nevyhrál (byť třeba těsně), pakoval se.

Kane dorovnal rekord a hlásil: Cítím se na vrcholu. Po výhře chválil i trenérův proslov

A jak ukázal první zápas na probíhajícím šampionátu, nástupce Tuchel převrátil herní styl vzhůru nohama.

„Anglie hrála s velkou energií a tempem. Je na ní spousta věcí, které se mohou líbit,“ říkal třeba expert Roy Keane.

Nebojácnost, žádné vyčkávání u vlastního vápna nebo přehnaný respekt ze soupeře. Ano, někdy hráči až zbytečně často přicházeli o balóny, ale po poločase se i tento neduh z velké části vytratil.

Bukayo Saka (vlevo) a Declan Rice spokojeně odcházejí z trávníku po výhře nad Chorvatskem.

„Měli perfektní útočnou sílu, šmrnc a k tomu ještě podporu od zálohy. Dali čtyři góly. Zamezte jen těm dvěma inkasovaným a máte z toho perfektní výkon. Více méně utkání kontrolovali,“ říkal v televizním vysílání stanice ITV bývalý anglický obránce Lee Dixon.

„Nenechali Modriče diktovat tempo. V minulosti Angličané od takových hráčů ustupovali. Tihle kluci tentokrát ne,“ chválil Tuchelův výběr další z profláknutých expertů Gary Neville.

I fanoušci jak na sociálních sítích, tak ti, které zastavili britští reportéři přímo po zápase před stadionem v Dallasu, hodnotili výkon svých oblíbenců nadmíru pozitivně.

Angličtí fanoušci oslavují gól svých oblíbenců.

Líbil se jim dvougólový Kane nebo záložník Bellingham, jenž vstřelil po změně stran klíčový gól na 3:2. Obstál i křídelník Madueke, jehož nominací Tuchel mnohé překvapil.

Koneckonců to i jinými tahy. Na šampionát nevzal Alexandera-Arnolda nebo Bowena, chybí také Maguire, doma nechal ofenzivní šikuly Palmera či Fodena.

I tak se Angličané trefili hned čtyřikrát, Tuchela podrželi. Přestože některé mimořádně nadané fotbalisty na poslední chvíli ze soupisky německý kouč vyškrtl, tým má i tak velikou sílu.

„Když se vám na trávník v jednom okamžiku dostanou Saka, Rogers a Rashford, navíc asi až dvacet minut před koncem, vyděsilo by to jakýkoliv tým na světě,“ popisoval pro The Sun bývalý reprezentant Kyle Walker.

Anglie - Chorvatsko 4:2, atraktivní zápas, po pauze ho zlomili Bellingham a Rashford

„Jediný tým, který se možná může srovnávat s Anglií, co se týče naší útočné síly a rozmanitosti útočníků, kteří mohou přijít na hřiště v průběhu zápasu, je Francie,“ nešetřil Walker troufalými výroky.

Tuchelovi svěřenci začali dobře. Ale pokud chtějí napravit nezdary z předchozích turnajů, nesmí se nechat jedním výkonem uchlácholit.

Šampionát teprve začal. Důležité mače teprve přijdou.

„Nejdůležitější bude, jestli dokážeme držet míč. Uklidnit hru, když ho budeme mít pod kontrolou. To jsme zatím neukázali. Ale možná to přijde v následujících zápasech,“ završil Neville.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
3. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4. UzbekistánUzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 1 1 0 0 4:2 3
2. GhanaGhana 1 1 0 0 1:0 3
3. PanamaPanama 1 0 0 1 0:1 0
4. ChorvatskoChorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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