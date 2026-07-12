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Hrubé ovlivnění zápasu? Míč měl trefit před gólem Anglie kameru, FIFA to popírá

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  6:14
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Norští fotbalisté křičí na sudího Clementa Turpina. | foto: Reuters

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Anglický středopolař Jude Bellingham se raduje, proti Norsku srovnal na 1:1.
Anglický útočník Jude Bellingham střílí druhý gól ve čtvrtfinále proti Norsku.
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Bystřejší si toho všimli hned v živém vysílání, ostatní pak v opakovaných záběrech, které se v hojném počtu objevily i po zápase různě po internetu. Těsně před prvním gólem Angličanů ve čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa proti Norsku zřejmě zasáhl míč kabel od kamery nad hřištěm.

Pokud tomu tak skutečně bylo, branka neměla platit.

Rozhodčí Clément Turpin ale gól uznal, VAR neintervenoval. Angličané po této situaci vyrovnávali ve druhé minutě nastavení prvního poločasu díky Judu Bellinghamovi na 1:1, v prodloužení pak hráč Realu Madrid skóroval podruhé a poslal své spoluhráče do semifinále.

Ale zpět ke sporné situaci.

Norský brankář Nyland vykopával míč, jenž ve vzduchu podle všeho podivně změnil trajektorii a rázem dopadl přímo k volnému Andersonovi. Ten pak zahájil gólovou akci.

„Systém VAR může zasáhnout, pokud je kontakt míče s kabelem kamery součástí situace, kterou lze přezkoumat. A tou útočná fáze hry, která vede ke gólu, je. To mělo být zachyceno,“ vysvětloval bývalý rozhodčí Mark Clattenburg během přenosu stanice Fox Sports.

Nejen na ní rozebírali, že se míč dotkl kabelu od tzv. spider cam, tedy kamery, která se pohybuje na drátech nad celou plochou trávníku.

Kdyby Turpin kontakt sám zpozoroval, pískl by do píšťalky, akci by přerušil a míč pak ze svých rukou znovu uvedl do hry.

Norští fotbalisté se zlobí kolem sudího Clementa Turpina.

Mohl poté zakročit i VAR, ale není jasné, zdali se tímto momentem po vstřeleném gólu vůbec zaobíral.

Norští fotbalisté zprvu nikterak nesouhlasně nereagovali, pokračovali ve hře dál. Po obdržení gólu a pak také při odchodu do šaten v poločase už ale nesouhlas vyjadřovali.

Právě brankář Nyland, ale také útočná hvězda Haaland či trenér Solbakken si cosi s rozhodčím Turpinem vyříkávali.

„Jestli tam byl dotyk, je to hrubé ovlivnění zápasu. Ale nebylo to zas tak viditelné,“ říkal ve studiu Nova Action bývalý záložník Rudolf Skácel.

„Můžeme jenom spekulovat. Mně přišlo, že jsem v jednom záběru viděl, jak míč trochu zpomalil a odrazil se do strany. Ale překvapilo mě, že na to hráči Norska nereagovali. Kdyby to bylo tak vidět, Norové budou hodně protestovat. Všichni hráli dál,“ přidal expert Roman Bednář.

Norsko - Anglie 1:2 po prodl., do boje o finále poslal tým dvougólový Bellingham

Na konci zápasu vydala Mezinárodní federace fotbalových asociací (FIFA) prohlášení, v níž napsala, že kontakt balonu s kabelem neodhalila.

„Před gólem Anglie ve druhé minutě nastavení prvního poločasu proti Norsku nezaznamenal senzor v míči žádný výkyv v „srdečním tepu míče“ během jeho letu, a tudíž neexistoval žádný důkaz o tom, že by se míč dotkl nadzemního vedení a tím změnil svou trajektorii,“ stojí ve vyjádření FIFA.

Nejen kvůli všelijakým statistikám, ale právě také pro podobné situace zavedli organizátoři do hracích balonů tyto čipy, aby jasnými důkazy předešli kontroverzím.

Zaznamenaná vlnka v grafu signalizující kontakt s míčem zapříčinila dříve v turnaji například odvolání vyrovnávacího gólu Chorvatů v samotném závěru šestnáctifinále proti Portugalsku.

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Tentokrát ale nic, co by mělo Angličany připravit o první gól v zápase, technologie neidentifikovala.

Navíc Nory nakrkl sudí ještě jednou, když jim v 55. minutě sebral gól na 2:1. Turpin ho nejprve uznal, sudí u videa Jerome Brisard, jenž rozhodoval u obrazovek i v kontroverzně hodnoceném duelu Argentiny s Egyptem, však doporučil Turpinovi, aby situaci přezkoumal u obrazovky.

Na ní pak vypozoroval, že Haaland fauloval ve vápně Andersona a branku odvolal.

Duel tak dospěl do prodloužení, v němž rozhodl Bellingham. Anglie postoupila dál, kdežto Norové se s turnajem loučili.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Semifinále

Kompletní los
Tipsport - partner programu

Osmifinále

Čtvrtfinále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
Španělsko
Anglie
Argentina
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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