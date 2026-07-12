Hrubé ovlivnění zápasu? Míč měl trefit před gólem Anglie kameru, FIFA to popírá

Pokud tomu tak skutečně bylo, branka neměla platit.
Rozhodčí Clément Turpin ale gól uznal, VAR neintervenoval. Angličané po této situaci vyrovnávali ve druhé minutě nastavení prvního poločasu díky Judu Bellinghamovi na 1:1, v prodloužení pak hráč Realu Madrid skóroval podruhé a poslal své spoluhráče do semifinále.
Ale zpět ke sporné situaci.
Norský brankář Nyland vykopával míč, jenž ve vzduchu podle všeho podivně změnil trajektorii a rázem dopadl přímo k volnému Andersonovi. Ten pak zahájil gólovou akci.
Before England’s goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of the ball' when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT— FIFA Media (@fifamedia) July 11, 2026
„Systém VAR může zasáhnout, pokud je kontakt míče s kabelem kamery součástí situace, kterou lze přezkoumat. A tou útočná fáze hry, která vede ke gólu, je. To mělo být zachyceno,“ vysvětloval bývalý rozhodčí Mark Clattenburg během přenosu stanice Fox Sports.
Nejen na ní rozebírali, že se míč dotkl kabelu od tzv. spider cam, tedy kamery, která se pohybuje na drátech nad celou plochou trávníku.
Kdyby Turpin kontakt sám zpozoroval, pískl by do píšťalky, akci by přerušil a míč pak ze svých rukou znovu uvedl do hry.
Mohl poté zakročit i VAR, ale není jasné, zdali se tímto momentem po vstřeleném gólu vůbec zaobíral.
Norští fotbalisté zprvu nikterak nesouhlasně nereagovali, pokračovali ve hře dál. Po obdržení gólu a pak také při odchodu do šaten v poločase už ale nesouhlas vyjadřovali.
Právě brankář Nyland, ale také útočná hvězda Haaland či trenér Solbakken si cosi s rozhodčím Turpinem vyříkávali.
„Jestli tam byl dotyk, je to hrubé ovlivnění zápasu. Ale nebylo to zas tak viditelné,“ říkal ve studiu Nova Action bývalý záložník Rudolf Skácel.
„Můžeme jenom spekulovat. Mně přišlo, že jsem v jednom záběru viděl, jak míč trochu zpomalil a odrazil se do strany. Ale překvapilo mě, že na to hráči Norska nereagovali. Kdyby to bylo tak vidět, Norové budou hodně protestovat. Všichni hráli dál,“ přidal expert Roman Bednář.
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Na konci zápasu vydala Mezinárodní federace fotbalových asociací (FIFA) prohlášení, v níž napsala, že kontakt balonu s kabelem neodhalila.
„Před gólem Anglie ve druhé minutě nastavení prvního poločasu proti Norsku nezaznamenal senzor v míči žádný výkyv v „srdečním tepu míče“ během jeho letu, a tudíž neexistoval žádný důkaz o tom, že by se míč dotkl nadzemního vedení a tím změnil svou trajektorii,“ stojí ve vyjádření FIFA.
Nejen kvůli všelijakým statistikám, ale právě také pro podobné situace zavedli organizátoři do hracích balonů tyto čipy, aby jasnými důkazy předešli kontroverzím.
Zaznamenaná vlnka v grafu signalizující kontakt s míčem zapříčinila dříve v turnaji například odvolání vyrovnávacího gólu Chorvatů v samotném závěru šestnáctifinále proti Portugalsku.
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Tentokrát ale nic, co by mělo Angličany připravit o první gól v zápase, technologie neidentifikovala.
Navíc Nory nakrkl sudí ještě jednou, když jim v 55. minutě sebral gól na 2:1. Turpin ho nejprve uznal, sudí u videa Jerome Brisard, jenž rozhodoval u obrazovek i v kontroverzně hodnoceném duelu Argentiny s Egyptem, však doporučil Turpinovi, aby situaci přezkoumal u obrazovky.
Na ní pak vypozoroval, že Haaland fauloval ve vápně Andersona a branku odvolal.
Duel tak dospěl do prodloužení, v němž rozhodl Bellingham. Anglie postoupila dál, kdežto Norové se s turnajem loučili.