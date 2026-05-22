Nominace Anglie na MS: Lídrem bude Kane, Tuchel ukázal i na Toneyho

V šestadvacetičlenném kádru nezbylo místo například na obránce Realu Madrid Trenta Alexandera-Arnolda, záložníka Chelsea Colea Palmera nebo útočníka Manchesteru City Phila Fodena.
Vedle Kanea, jenž byl anglickým kapitánem i v letech 2018 a 2022, se na svůj třetí světový šampionát mohou chystat také brankář Jordan Pickford, obránce John Stones a útočník Marcus Rashford. Záložník Jordan Henderson čtvrtou účastí na MS vyrovná národní rekord legendárního Bobbyho Charltona. Nescházejí další tradiční opory jako Declan Rice, Jude Bellingham či Bukayo Saka.
Originální představení anglické soupisky:
Třicetiletý Toney se do reprezentace vrátil předloni po osmiměsíčním trestu za sázení, za které mu hrozil i doživotní distanc. Za národní tým naposledy nastoupil loni v červnu, v přípravě proti Senegalu odehrál tři minuty. Celkem má na kontě sedm zápasů a jeden gól.
Angličané zveřejnili nominaci prostřednictvím krátkého filmu, který byl natočen v New Yorku, kde odehrají poslední zápas ve skupině. Jména jednotlivých hráčů se za tonů slavné písně Beatles Come Together objevovala napříč celým americkým velkoměstem.
Angličané se v přípravě na šampionát střetnou už v zámoří s Novým Zélandem a Kostarikou. Ve skupině L narazí postupně na Chorvatsko, Ghanu a Panamu.