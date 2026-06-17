Program anglických fotbalistů na MS 2026
Anglie odehraje všechny tři zápasy skupiny L ve Spojených státech – postupně v Dallasu, Bostonu a New Jersey. Jako nasazená jednička otevře skupinu proti Chorvatsku, se kterým má nevyřízené účty z roku 2018. Časy jsou ve středoevropském čase (SELČ).
|Kolo
|Datum
|Čas
|Zápas
|Dějiště
|Výsledek
|1
|17.06.
|22:00
|Anglie - Chorvatsko
|AT&T Stadium, Dallas (USA)
|2
|23.06.
|22:00
|Anglie - Ghana
|Gillette Stadium, Boston (USA)
|3
|27.06.
|23:00
|Panama - Anglie
|MetLife Stadium (New York / New Jersey)
Soupiska anglických fotbalistů na MS 2026
Konečnou šestadvacítku oznámil Thomas Tuchel 22. května. Do kádru se nečekaně nevešli Phil Foden ani Cole Palmer (oba po slabší klubové sezoně) a chybí i zkušený obránce Harry Maguire. Naopak se vrátil Jordan Henderson, který si připíše rekordní čtvrtou účast na MS (vyrovná Bobbyho Charltona), a po oživení formy v Barceloně i Marcus Rashford. Těsně před turnajem navíc do Barcelony zamířil za zhruba 70 milionů eur i křídelník Anthony Gordon – Anglie tak má v katalánském velkoklubu rovnou dva útočníky. Kapitánem a tahounem útoku zůstává Harry Kane.
|Pozice
|Jméno a příjmení
|Klub
|Brankáři
|Jordan Pickford
|Everton
|Dean Henderson
|Crystal Palace
|James Trafford
|Manchester City
|Obránci
|John Stones
|Manchester City
|Marc Guéhi
|Manchester City
|Nico O’Reilly
|Manchester City
|Reece James
|Chelsea
|Tino Livramento
|Newcastle
|Dan Burn
|Newcastle
|Ezri Konsa
|Aston Villa
|Djed Spence
|Tottenham
|Jarell Quansah
|Bayer Leverkusen
|Záložníci
|Declan Rice
|Arsenal
|Jude Bellingham
|Real Madrid
|Eberechi Eze
|Arsenal
|Morgan Rogers
|Aston Villa
|Kobbie Mainoo
|Manchester United
|Elliot Anderson
|Nottingham Forest
|Jordan Henderson
|Brentford
|Útočníci
|Harry Kane
|Bayern Mnichov
|Bukayo Saka
|Arsenal
|Marcus Rashford
|Barcelona (hostování)
|Anthony Gordon
|Barcelona
|Ollie Watkins
|Aston Villa
|Noni Madueke
|Arsenal
|Ivan Toney
|Al-Ahli (Saúdská Arábie)
Opory anglické reprezentace
Brankář – Jordan Pickford
Nesporná jednička. Brankář Evertonu má za sebou řadu velkých turnajů, vyniká reflexy i rozehrávkou a v anglické bráně je dlouhodobě jistotou.
Obrana – John Stones
Defenzivu vede zkušený stoper John Stones, který je už řadu let jedním z nejdůležitějších obránců anglické reprezentace a díky přehledu ve hře i kvalitní rozehrávce patří mezi klíčové hráče týmu.
Záloha – Jude Bellingham, Declan Rice
Tvůrčí motor středu pole. Záložník Realu Madrid spojuje obranu s útokem, umí rozhodnout zápas individuální akcí a ve 21 letech už je jednou z největších hvězd týmu. Rovnováhu vedle něj drží defenzivní štít Declan Rice z Arsenalu.
Útok – Harry Kane
Kapitán, hrotový útočník a nejlepší střelec v historii anglické reprezentace. V Bayernu Mnichov pravidelně skóruje, na MS má na kontě osm gólů (dva ho dělí od rekordmana Garyho Linekera) a letos povede Anglii na šampionátu jako kapitán potřetí, čímž vyrovná rekord Billyho Wrighta.
Soupeři ve skupině L
Skupina L svedla dohromady čtyři odlišné soupeře. Chorvatsko je pro Anglii soupeř s historií – právě Chorvaté ji v roce 2018 vyřadili v semifinále MS (2:1 po prodloužení). Ghana je tradiční africký účastník, se kterým se Anglie na mistrovství světa zatím nikdy nepotkala. A do třetice Panama: tu Anglie porazila 6:1 na MS 2018, což je dodnes její nejvyšší výhra na šampionátech.
Cesta Anglie na MS 2026
Anglie postoupila jako vůbec první evropský tým, už v říjnu 2025. Ve skupině se Srbskem, Albánií, Lotyšskem a Andorrou vyhrála všech osm zápasů a neinkasovala jediný gól – stoprocentní bilance se skóre 22:0.
Trenér Thomas Tuchel
Anglie poprvé svěřila reprezentaci německému kouči. Thomase Tuchela jmenovala v říjnu 2024 po odchodu Garetha Southgatea, do funkce ale nastoupil až v lednu 2025. Je teprve třetím cizincem v historii v čele Albionu (po Svenu-Göranu Erikssonovi a Fabiu Capellovi). Jako hráč velkou kariéru neudělal a brzy přešel k trénování.
Podobně jako krajan Jürgen Klopp začínal v Mohuči a prosadil se v Borussii Dortmund. Poté trénoval Paris St. Germain, s Chelsea získal trofej v Lize mistrů (2021) a vedl i Bayern Mnichov. S anglickou federací má smlouvu do konce MS 2026 a jediný úkol: ukončit dlouhé čekání na zlaté medaile.
Historie účastí Anglie na MS ve fotbale
Pro Anglii je to už sedmnácté mistrovství světa, osmé v nepřetržité řadě. Země, kde se fotbal zrodil, přitom slavila světový titul jen jednou – v roce 1966 na domácím šampionátu. Ve finále tehdy porazila Západní Německo 4:2 po prodloužení a Geoff Hurst zaznamenal vůbec první hattrick ve finále MS v historii.
Od té Anglie doby na další trofej čeká. Nejblíž byla ve dvou semifinále – v letech 1990 a 2018 shodně skončila čtvrtá. Zažila ale i porážky, které se připomínají dodnes: 0:1 s tehdy amatérskými USA v roce 1950, vyřazení se Západním Německem po penaltách v semifinále 1990 nebo čtvrtfinále v Kataru 2022, kde podlehla Francii 2:1. Harry Kane v závěru neproměnil penaltu, ze které mohl srovnat.
|Turnaj
|Místo konání
|Umístění
|MS 1950
|Brazílie
|Vyřazeno ve skupině
|MS 1954
|Švýcarsko
|Čtvrtfinále
|MS 1958
|Švédsko
|Vyřazeno ve skupině
|MS 1962
|Chile
|Čtvrtfinále
|MS 1966
|Anglie
|Zlatá medaile
|MS 1970
|Mexiko
|Čtvrtfinále
|MS 1982
|Španělsko
|2. skupinová fáze
|MS 1986
|Mexiko
|Čtvrtfinále
|MS 1990
|Itálie
|4. místo
|MS 1998
|Francie
|Osmifinále
|MS 2002
|Korea a Japonsko
|Čtvrtfinále
|MS 2006
|Německo
|Čtvrtfinále
|MS 2010
|Jižní Afrika
|Osmifinále
|MS 2014
|Brazílie
|Vyřazeno ve skupině
|MS 2018
|Rusko
|4. místo
|MS 2022
|Katar
|Čtvrtfinále
|MS 2026
|Kanada, Mexiko a USA
|Účastník
Zajímavosti
- Jediný titul: mistr světa 1966, doma, po výhře 4:2 nad Západním Německem.
- Čekání: od roku 1966 už šedesát let bez trofeje.
- Nejlepší střelci na MS: Gary Lineker (10 gólů) a Harry Kane (8).
- Nejvíc startů: brankář Peter Shilton se 17 zápasy.
- Geoff Hurst v roce 1966 nasázel jako historicky první hráč hattrick ve finále mistrovství světa. A o víc než půl století později, v roce 2018, Anglie poprvé na MS zvládla penaltový rozstřel, když přešla přes Kolumbii.
- Celková bilance: 74 zápasů, 32 výher, skóre 104:68.