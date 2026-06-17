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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Anglie na MS ve fotbale 2026: Program, soupiska, hvězdy

Kristýna Polášková
  12:59
Anglie na MS ve fotbale čeká na trofej už šedesát let, od jediného titulu z roku 1966. Na šampionátu 2026 v USA, Kanadě a Mexiku přesto patří mezi největší favority. Ve skupině L se střetne s Chorvatskem, Ghanou a Panamou. Program, soupisku, opory i historickou bilanci Albionu najdete v přehledu.

Anglický útočník Harry Kane slaví se spoluhráči vstřelený gól. | foto: Reuters

Program anglických fotbalistů na MS 2026

Anglie odehraje všechny tři zápasy skupiny L ve Spojených státech – postupně v Dallasu, Bostonu a New Jersey. Jako nasazená jednička otevře skupinu proti Chorvatsku, se kterým má nevyřízené účty z roku 2018. Časy jsou ve středoevropském čase (SELČ).

KoloDatumČasZápasDějištěVýsledek
117.06.22:00Anglie - ChorvatskoAT&T Stadium, Dallas (USA)
223.06.22:00Anglie - GhanaGillette Stadium, Boston (USA)
327.06.23:00Panama - AnglieMetLife Stadium (New York / New Jersey)

Soupiska anglických fotbalistů na MS 2026

Konečnou šestadvacítku oznámil Thomas Tuchel 22. května. Do kádru se nečekaně nevešli Phil Foden ani Cole Palmer (oba po slabší klubové sezoně) a chybí i zkušený obránce Harry Maguire. Naopak se vrátil Jordan Henderson, který si připíše rekordní čtvrtou účast na MS (vyrovná Bobbyho Charltona), a po oživení formy v Barceloně i Marcus Rashford. Těsně před turnajem navíc do Barcelony zamířil za zhruba 70 milionů eur i křídelník Anthony Gordon – Anglie tak má v katalánském velkoklubu rovnou dva útočníky. Kapitánem a tahounem útoku zůstává Harry Kane.

PoziceJméno a příjmeníKlub
BrankářiJordan PickfordEverton
Dean HendersonCrystal Palace
James TraffordManchester City
ObránciJohn StonesManchester City
Marc GuéhiManchester City
Nico O’ReillyManchester City
Reece JamesChelsea
Tino LivramentoNewcastle
Dan BurnNewcastle
Ezri KonsaAston Villa
Djed SpenceTottenham
Jarell QuansahBayer Leverkusen
ZáložníciDeclan RiceArsenal
Jude BellinghamReal Madrid
Eberechi EzeArsenal
Morgan RogersAston Villa
Kobbie MainooManchester United
Elliot AndersonNottingham Forest
Jordan HendersonBrentford
ÚtočníciHarry KaneBayern Mnichov
Bukayo SakaArsenal
Marcus RashfordBarcelona (hostování)
Anthony GordonBarcelona
Ollie WatkinsAston Villa
Noni MaduekeArsenal
Ivan ToneyAl-Ahli (Saúdská Arábie)

Opory anglické reprezentace

Brankář – Jordan Pickford
Nesporná jednička. Brankář Evertonu má za sebou řadu velkých turnajů, vyniká reflexy i rozehrávkou a v anglické bráně je dlouhodobě jistotou.

Obrana – John Stones
Defenzivu vede zkušený stoper John Stones, který je už řadu let jedním z nejdůležitějších obránců anglické reprezentace a díky přehledu ve hře i kvalitní rozehrávce patří mezi klíčové hráče týmu.

Záloha – Jude Bellingham, Declan Rice
Tvůrčí motor středu pole. Záložník Realu Madrid spojuje obranu s útokem, umí rozhodnout zápas individuální akcí a ve 21 letech už je jednou z největších hvězd týmu. Rovnováhu vedle něj drží defenzivní štít Declan Rice z Arsenalu.

Útok – Harry Kane
Kapitán, hrotový útočník a nejlepší střelec v historii anglické reprezentace. V Bayernu Mnichov pravidelně skóruje, na MS má na kontě osm gólů (dva ho dělí od rekordmana Garyho Linekera) a letos povede Anglii na šampionátu jako kapitán potřetí, čímž vyrovná rekord Billyho Wrighta.

Soupeři ve skupině L

Skupina L svedla dohromady čtyři odlišné soupeře. Chorvatsko je pro Anglii soupeř s historií – právě Chorvaté ji v roce 2018 vyřadili v semifinále MS (2:1 po prodloužení). Ghana je tradiční africký účastník, se kterým se Anglie na mistrovství světa zatím nikdy nepotkala. A do třetice Panama: tu Anglie porazila 6:1 na MS 2018, což je dodnes její nejvyšší výhra na šampionátech.

Cesta Anglie na MS 2026

Anglie postoupila jako vůbec první evropský tým, už v říjnu 2025. Ve skupině se Srbskem, Albánií, Lotyšskem a Andorrou vyhrála všech osm zápasů a neinkasovala jediný gól – stoprocentní bilance se skóre 22:0.

Trenér Thomas Tuchel

Anglie poprvé svěřila reprezentaci německému kouči. Thomase Tuchela jmenovala v říjnu 2024 po odchodu Garetha Southgatea, do funkce ale nastoupil až v lednu 2025. Je teprve třetím cizincem v historii v čele Albionu (po Svenu-Göranu Erikssonovi a Fabiu Capellovi). Jako hráč velkou kariéru neudělal a brzy přešel k trénování.

Kouč fotbalistů Anglie Thomas Tuchel na tiskové konferenci.

Podobně jako krajan Jürgen Klopp začínal v Mohuči a prosadil se v Borussii Dortmund. Poté trénoval Paris St. Germain, s Chelsea získal trofej v Lize mistrů (2021) a vedl i Bayern Mnichov. S anglickou federací má smlouvu do konce MS 2026 a jediný úkol: ukončit dlouhé čekání na zlaté medaile.

Historie účastí Anglie na MS ve fotbale

Pro Anglii je to už sedmnácté mistrovství světa, osmé v nepřetržité řadě. Země, kde se fotbal zrodil, přitom slavila světový titul jen jednou – v roce 1966 na domácím šampionátu. Ve finále tehdy porazila Západní Německo 4:2 po prodloužení a Geoff Hurst zaznamenal vůbec první hattrick ve finále MS v historii.

Od té Anglie doby na další trofej čeká. Nejblíž byla ve dvou semifinále – v letech 1990 a 2018 shodně skončila čtvrtá. Zažila ale i porážky, které se připomínají dodnes: 0:1 s tehdy amatérskými USA v roce 1950, vyřazení se Západním Německem po penaltách v semifinále 1990 nebo čtvrtfinále v Kataru 2022, kde podlehla Francii 2:1. Harry Kane v závěru neproměnil penaltu, ze které mohl srovnat.

TurnajMísto konáníUmístění
MS 1950BrazílieVyřazeno ve skupině
MS 1954ŠvýcarskoČtvrtfinále
MS 1958ŠvédskoVyřazeno ve skupině
MS 1962ChileČtvrtfinále
MS 1966AnglieZlatá medaile
MS 1970MexikoČtvrtfinále
MS 1982Španělsko2. skupinová fáze
MS 1986MexikoČtvrtfinále
MS 1990Itálie4. místo
MS 1998FrancieOsmifinále
MS 2002Korea a JaponskoČtvrtfinále
MS 2006NěmeckoČtvrtfinále
MS 2010Jižní AfrikaOsmifinále
MS 2014BrazílieVyřazeno ve skupině
MS 2018Rusko4. místo
MS 2022KatarČtvrtfinále
MS 2026Kanada, Mexiko a USAÚčastník

Zajímavosti

  • Jediný titul: mistr světa 1966, doma, po výhře 4:2 nad Západním Německem.
  • Čekání: od roku 1966 už šedesát let bez trofeje.
  • Nejlepší střelci na MS: Gary Lineker (10 gólů) a Harry Kane (8).
  • Nejvíc startů: brankář Peter Shilton se 17 zápasy.
  • Geoff Hurst v roce 1966 nasázel jako historicky první hráč hattrick ve finále mistrovství světa. A o víc než půl století později, v roce 2018, Anglie poprvé na MS zvládla penaltový rozstřel, když přešla přes Kolumbii.
  • Celková bilance: 74 zápasů, 32 výher, skóre 104:68.
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
3. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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