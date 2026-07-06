Tři rozhodčí z Jižní Ameriky? Nejsou dost dobří, kritizoval Tuchel penaltu proti Anglii

Ve vlastním pokutovém území chtěl odkopnout balon, který se snášel ze vzduchu. A jak vymrštil nohu před sebe, trefil při tom střídajícího Gutiérreze.
„Rozhodčí ani neodpískal faul a VAR to změnil na penaltu. To byla zjevná chyba. Tři lidi u videa z Jižní Ameriky? Rozhodčí tady nejsou na dostatečné úrovni, ani ti čtvrtí u lajny,“ kroutil hlavou německý kouč Tuchel.
Harry Kane conceded a penalty against England in this fashion pic.twitter.com/EDtogY1IT4— Daily Foot Vibez (@DailyFootVibez) July 6, 2026
„Myslel jsem, že jsem se k míči dostal první, ale ne. To se tak stává, když jdou rozhodčí proti vám, ale nakonec to nevadilo,“ řekl faulující Kane.
Za protesty si po nařízeném pokutovém kopu vykoledoval žlutou kartu.
Právě z onoho pokutového kopu snížil Raul Jiménez na 2:3 dvacet minut před koncem, kdy už Angličané dohrávali v deseti.
„Trefil ho do nohy, v pořádku. Ale na penaltu to není, nezlobte se,“ nesouhlasil podle bulvárního deníku Daily Mirror bývalý anglický útočník Alan Shearer.
„Zjevné pochybení to podle mého názoru nebylo, proto nerozumím, proč zasahovalo video,“ posteskl si bývalý elitní asistent rozhodčího Darren Cann.
Anglii také potrápila už zmíněná červená karta Jarella Quansaha z 54. minuty. Anglický stoper vletěl prudce pod nohy utíkajícímu Jesúsovi Gallardovi a zvednutou nataženou nohou ho trefil do holeně.
Anglie dohrávala v deseti. 🟥 Jarell Quansah byl vyloučen a přijde i o čtvrtfinálový duel s Norskem. 👀— Nova Sport (@novasport_cz) July 6, 2026
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„Byl to šílený zápas, v němž šlo prostě úplně všechno proti nám, ale my si našli cestu,“ líčil Kane.
„Když jsme přišli o vyloučeného hráče, věděl jsem, že toho musím naběhat víc než kdy dřív. Tohle člověk zažije možná jednou za život,“ řekl záložník Anthony Gordon.
A k tomu ten řídký vzduch!
„Hráči se skvěle vypořádali se všemi překážkami, včetně nadmořské výšky. Byl to mimořádný výkon, který je může posunout dál a dodat jim víru, že na tomto turnaji mohou ještě něčeho velkého dosáhnout,“ zdůraznil Shearer.