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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Tři rozhodčí z Jižní Ameriky? Nejsou dost dobří, kritizoval Tuchel penaltu proti Anglii

Autor:
  13:50
Angličan Jarell Quansah vidí v zápase proti Mexiku červenou kartu

Angličan Jarell Quansah vidí v zápase proti Mexiku červenou kartu | foto: Reuters

Angličtí fotbalisté slaví vítězství nad Mexikem
Harry Kane slaví spolu s anglickými spoluhráči vítězství nad Mexikem
Mexičan Raúl Jiménez se dává míč na penaltový puntík v zápase proti Anglii
Mexičan Brian Gutiérrez fauluje Angličana Harryho Kanea
25 fotografií
Přestože slavili postup, neodpustili si kritický komentář směrem k sudím. Jak trenér Thomas Tuchel, tak kapitán Harry Kane. „Klasický zápas, ve kterém jde rozhodčí proti vám,“ kroutil hlavou anglický fotbalista. Právě on v osmifinále mistrovství světa proti Mexiku (3:2) způsobil druhou odpískanou penaltu.

Ve vlastním pokutovém území chtěl odkopnout balon, který se snášel ze vzduchu. A jak vymrštil nohu před sebe, trefil při tom střídajícího Gutiérreze.

„Rozhodčí ani neodpískal faul a VAR to změnil na penaltu. To byla zjevná chyba. Tři lidi u videa z Jižní Ameriky? Rozhodčí tady nejsou na dostatečné úrovni, ani ti čtvrtí u lajny,“ kroutil hlavou německý kouč Tuchel.

„Myslel jsem, že jsem se k míči dostal první, ale ne. To se tak stává, když jdou rozhodčí proti vám, ale nakonec to nevadilo,“ řekl faulující Kane.

Za protesty si po nařízeném pokutovém kopu vykoledoval žlutou kartu.

Právě z onoho pokutového kopu snížil Raul Jiménez na 2:3 dvacet minut před koncem, kdy už Angličané dohrávali v deseti.

Mexičan Raúl Jiménez se dává míč na penaltový puntík v zápase proti Anglii

„Trefil ho do nohy, v pořádku. Ale na penaltu to není, nezlobte se,“ nesouhlasil podle bulvárního deníku Daily Mirror bývalý anglický útočník Alan Shearer.

„Zjevné pochybení to podle mého názoru nebylo, proto nerozumím, proč zasahovalo video,“ posteskl si bývalý elitní asistent rozhodčího Darren Cann.

Anglii také potrápila už zmíněná červená karta Jarella Quansaha z 54. minuty. Anglický stoper vletěl prudce pod nohy utíkajícímu Jesúsovi Gallardovi a zvednutou nataženou nohou ho trefil do holeně.

„Byl to šílený zápas, v němž šlo prostě úplně všechno proti nám, ale my si našli cestu,“ líčil Kane.

„Když jsme přišli o vyloučeného hráče, věděl jsem, že toho musím naběhat víc než kdy dřív. Tohle člověk zažije možná jednou za život,“ řekl záložník Anthony Gordon.

A k tomu ten řídký vzduch!

„Hráči se skvěle vypořádali se všemi překážkami, včetně nadmořské výšky. Byl to mimořádný výkon, který je může posunout dál a dodat jim víru, že na tomto turnaji mohou ještě něčeho velkého dosáhnout,“ zdůraznil Shearer.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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1/32 finále

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
6. 7. 21:00
Španělsko
USA
7. 7. 2:00
Belgie
Franice
Maroko
Norsko
Anglie
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
7. 7. 18:00
Egypt
Švýcarsko
7. 7. 22:00
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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