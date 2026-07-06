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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

ONLINE: Mexiko - Anglie, výzva pro Kanea a spol. Výkop utkání však posouvá bouřka

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Sledujeme online   1:01aktualizováno  1:40
Mexičtí fanoušci čekají na výkop utkání své reprezentace proti Anglii

Mexičtí fanoušci čekají na výkop utkání své reprezentace proti Anglii | foto: Reuters

Utkání mezi Mexikem a Anglií bylo kvůli bouřce odloženo
Mexičtí fanoušci čekají na výkop utkání své reprezentace proti Anglii
Mexičtí fanoušci čekají na výkop utkání své reprezentace proti Anglii
Fanoušci sledují druhou etapu Tour de France
6 fotografií
Čtyři zápasy, čtyři výhry, skóre 8:0. Mexičtí fotbalisté mistrovstvím světa zatím procházejí celkem suverénně i díky svému „vysokohorskému“ prostředí. V osmifinále je však čeká dosud nejtěžší soupeř, Anglie. Výkop utkání byl kvůli bouřce posunut na 3.00 českého času. Zápas sledujeme v podrobné online reportáži.

Mexické výsledky trochu zkresluje úroveň soupeřů, na které jedna z pořadatelských zemí turnaje narazila.

Ve skupině postupně porazila Jihoafrickou republiku, Jižní Koreu a Česko, poté si v osmifinále poradila s Ekvádorem, takže dosud žádná velká výzva.

Tři ze čtyř duelů odehrálo Mexiko v hlavním městě na Aztéckém stadionu v nadmořské výšce 2200 metrů, což jim proti protivníkům dávalo určitou výhodu. Proto Korejcům hráli v Guadalajaře, která leží zhruba 1570 metrů nad mořem.

Proti Anglii už to bude jejich poslední duel doma, od čtvrtfinále turnaj pokračuje už jen ve Spojených státech.

Angličané třikrát zvítězili a jednou remizovali s Ghanou, ale až na úvodní duel proti Chorvatsku to od nich není zrovna přesvědčivé. V úvodním kole vyřazovací fáze proti Kongu až v závěru odvrátili blamáž, kapitán Kane brankami v 75. a 86. minutě otočil skóre na 2:1. Dvaatřicetiletý útočník dal na turnaji už pět gólů.

MS ve fotbale 2026
6. 7. 2026 2:00
Mexiko : Anglie
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Sestavy:
R. Rangel - J. Sánchez, C. Montes, J. Vásquez, J. Gallardo - G. Mora, É. Lira, L. Romo - R. Alvarado, R. Jiménez, J. Quiňones
Sestavy:
J. Pickford - J. Quansah, E. Konsa, M. Guéhi, N. O’Reilly - E. Anderson, D. Rice, B. Saka, J. Bellingham, A. Gordon - H. Kane
Náhradníci:
G. Martínez, A. González, G. Ochoa, B. Gutiérrez, C. Acevedo, C. Huerta, M. Chávez, O. Vargas, I. Reyes, Á. Fidalgo, E. Álvarez, S. Giménez, A. Vega, O. Pineda, L. Chávez
Náhradníci:
D. Spence, M. Rogers, D. Burn, M. Rashford, J. Henderson, J. Stones, T. Chalobah, I. Toney, D. Henderson, R. James, O. Watkins, K. Mainoo, E. Eze, N. Madueke, J. Trafford
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Osmifinále

Čtvrtfinále

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1/32 finále

Osmifinále

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
6. 7. 21:00
Španělsko
USA
7. 7. 2:00
Belgie
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
6. 7. 3:00
Anglie
Argentina
7. 7. 18:00
Egypt
Švýcarsko
7. 7. 22:00
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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