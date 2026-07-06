ONLINE: Mexiko - Anglie, výzva pro Kanea a spol. Výkop utkání však posouvá bouřka

Mexické výsledky trochu zkresluje úroveň soupeřů, na které jedna z pořadatelských zemí turnaje narazila.
Ve skupině postupně porazila Jihoafrickou republiku, Jižní Koreu a Česko, poté si v osmifinále poradila s Ekvádorem, takže dosud žádná velká výzva.
Tři ze čtyř duelů odehrálo Mexiko v hlavním městě na Aztéckém stadionu v nadmořské výšce 2200 metrů, což jim proti protivníkům dávalo určitou výhodu. Proto Korejcům hráli v Guadalajaře, která leží zhruba 1570 metrů nad mořem.
Proti Anglii už to bude jejich poslední duel doma, od čtvrtfinále turnaj pokračuje už jen ve Spojených státech.
Angličané třikrát zvítězili a jednou remizovali s Ghanou, ale až na úvodní duel proti Chorvatsku to od nich není zrovna přesvědčivé. V úvodním kole vyřazovací fáze proti Kongu až v závěru odvrátili blamáž, kapitán Kane brankami v 75. a 86. minutě otočil skóre na 2:1. Dvaatřicetiletý útočník dal na turnaji už pět gólů.
R. Rangel - J. Sánchez, C. Montes, J. Vásquez, J. Gallardo - G. Mora, É. Lira, L. Romo - R. Alvarado, R. Jiménez, J. Quiňones
J. Pickford - J. Quansah, E. Konsa, M. Guéhi, N. O’Reilly - E. Anderson, D. Rice, B. Saka, J. Bellingham, A. Gordon - H. Kane
G. Martínez, A. González, G. Ochoa, B. Gutiérrez, C. Acevedo, C. Huerta, M. Chávez, O. Vargas, I. Reyes, Á. Fidalgo, E. Álvarez, S. Giménez, A. Vega, O. Pineda, L. Chávez
D. Spence, M. Rogers, D. Burn, M. Rashford, J. Henderson, J. Stones, T. Chalobah, I. Toney, D. Henderson, R. James, O. Watkins, K. Mainoo, E. Eze, N. Madueke, J. Trafford