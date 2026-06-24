Po chvále vlažný výkon. Měl jsem skórovat, hezčí zápas to ani být nemohl, řekl Kane

Jejich držení míče (78,8 %) bylo na mistrovstvích světa nejvyšší, aniž by skórovali.
Před týdnem s Chorvatskem, kdy triumfovali 4:2, mohli být rozhodně veselejší. Defenzivně laděný herní styl Ghany Angličanům neseděl, po prvním poločase to bylo na střely na bránu 0:0.
„Je to vždycky těžké, když hrajete proti jedenácti hráčům, kteří se stahují tak hluboko za míč, jako to dělali oni, ale musíte najít řešení,“ řekl pro BBC záložník Declan Rice.
Po změně stran už africký brankář Benjamin Asare musel párkrát zasáhnout, usilovná ofenzivní snaha Anglie se na skóre nicméně neprojevila.
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Anglie - Ghana 0:0, dlouho nuda, v závěru břevno a z dorážky selhal Kane
„Věděli jsme, že to proti Ghaně bude těžké a že budou hrát na protiútoky. Bylo opravdu náročné se přes jejich obranu prosadit. Šance jsme měli a na protiútoky si pozor dali,“ hodnotil brankář Jordan Pickford. „Ale takový je fotbal. Potřebovali jsme dát první gól.“
Jednoduché to neměl ani kanonýr Harry Kane, který se tentokrát navzdory očekáváním neprosadil. Při obrovské příležitosti v 86. minutě naprosto selhal, když od břevna odražený míč poslal z malého vápna vysoko nad.
„Věřím si, že většinou skóruju, tohle byl jeden z těch případů. Jako útočník mám za sebou dost zkušeností na to, abych věděl, že to ne vždycky vyjde. Věřím si v devíti případech z deseti, ale dneska mi to prostě nevyšlo,“ mrzelo ho.
„Normálně by to pro nás byl jasný gól. Zasloužili bychom si to,“ řekl kouč Tuchel. Podle něj Ghaňané hráli ještě defenzivněji než v prvním zápase, bránili ve formaci 4-5-1. „Čím déle poločas trval, tím více jsme se dostávali do tempa, ale odměnu jsme si nevybojovali,“ doplnil.
„Je to zápas, ze kterého jsme mohli odejít s výsledkem 1:0 nebo 2:0 a jít dál. Vzhledem k tomu, jak soupeř hrál, to ani nemohl být nejkrásnější zápas,“ pokračoval Kane. Podle něj chybělo trochu kvality.
„Ale tyhle zápasy jsou těžké. Někdy potřebujete brzký gól, aby se zápas otevřel a oni se odvážili vyjít dopředu. Avšak čím déle se hraje za stavu 0:0, tím víc věří a brání se srdcem,“ dodal kapitán.
Ostrovní celek tak nyní ve čtyřech z posledních pěti světových šampionátů remizoval v jednom ze svých skupinových zápasů 0:0. Bezbrankovou remízu zaznamenal proti Alžírsku v roce 2010, proti Kostarice v roce 2014 a proti USA v roce 2022.
„Chtěli jsme druhé vítězství, ale nebylo nám to souzeno. Celkově jsme ale v dobré pozici a těšíme se na další zápas,“ burcoval Kane.
Situace ve skupině L se díky vítězství Chorvatska nad Panamou 1:0 vyvinula tak, že Anglie má už teď postup v podstatě jistý. Jde jen o to, z jaké pozice.