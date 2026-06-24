Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Po chvále vlažný výkon. Měl jsem skórovat, hezčí zápas to ani být nemohl, řekl Kane

Autor:
  6:30
Kapitán anglických fotbalistů Harry Kane poté, co v utkání s Ghanou neproměnil...

Kapitán anglických fotbalistů Harry Kane poté, co v utkání s Ghanou neproměnil tutovku. | foto: AP

Gideon Mensah z Ghany (vpravo) svádí souboj s Angličanem Andersonem.
Trenér Anglie Tuchel přemýšlí nad střeleckým zmarem svého týmu v zápase s...
Declan Rice z Anglie (vpravo) se snaží dostat k míči přes Ghaňana Yirenkyiho.
Ernest Nuamah z Ghany se snaží uzmout míč Angličanovi Maduekeovi.
9 fotografií
Čtvrtý zápas na mistrovství světa, který skončil bez branek. „Nedali jsme gól, ale jinak jsme odehráli dobrý zápas,“ prohlásil trenér anglické reprezentace Thomas Tuchel. Jeho tým měl proti Ghaně jasně navrch, jenže kýžený gól z toho nevytěžil. A remízou 0:0 tak vytvořil rekord.

Jejich držení míče (78,8 %) bylo na mistrovstvích světa nejvyšší, aniž by skórovali.

Před týdnem s Chorvatskem, kdy triumfovali 4:2, mohli být rozhodně veselejší. Defenzivně laděný herní styl Ghany Angličanům neseděl, po prvním poločase to bylo na střely na bránu 0:0.

„Je to vždycky těžké, když hrajete proti jedenácti hráčům, kteří se stahují tak hluboko za míč, jako to dělali oni, ale musíte najít řešení,“ řekl pro BBC záložník Declan Rice.

Po změně stran už africký brankář Benjamin Asare musel párkrát zasáhnout, usilovná ofenzivní snaha Anglie se na skóre nicméně neprojevila.

Anglie - Ghana 0:0, dlouho nuda, v závěru břevno a z dorážky selhal Kane

„Věděli jsme, že to proti Ghaně bude těžké a že budou hrát na protiútoky. Bylo opravdu náročné se přes jejich obranu prosadit. Šance jsme měli a na protiútoky si pozor dali,“ hodnotil brankář Jordan Pickford. „Ale takový je fotbal. Potřebovali jsme dát první gól.“

Jednoduché to neměl ani kanonýr Harry Kane, který se tentokrát navzdory očekáváním neprosadil. Při obrovské příležitosti v 86. minutě naprosto selhal, když od břevna odražený míč poslal z malého vápna vysoko nad.

„Věřím si, že většinou skóruju, tohle byl jeden z těch případů. Jako útočník mám za sebou dost zkušeností na to, abych věděl, že to ne vždycky vyjde. Věřím si v devíti případech z deseti, ale dneska mi to prostě nevyšlo,“ mrzelo ho.

„Normálně by to pro nás byl jasný gól. Zasloužili bychom si to,“ řekl kouč Tuchel. Podle něj Ghaňané hráli ještě defenzivněji než v prvním zápase, bránili ve formaci 4-5-1. „Čím déle poločas trval, tím více jsme se dostávali do tempa, ale odměnu jsme si nevybojovali,“ doplnil.

„Je to zápas, ze kterého jsme mohli odejít s výsledkem 1:0 nebo 2:0 a jít dál. Vzhledem k tomu, jak soupeř hrál, to ani nemohl být nejkrásnější zápas,“ pokračoval Kane. Podle něj chybělo trochu kvality.

Mega šance Harryho Kanea zůstala nevyužita.

„Ale tyhle zápasy jsou těžké. Někdy potřebujete brzký gól, aby se zápas otevřel a oni se odvážili vyjít dopředu. Avšak čím déle se hraje za stavu 0:0, tím víc věří a brání se srdcem,“ dodal kapitán.

Ostrovní celek tak nyní ve čtyřech z posledních pěti světových šampionátů remizoval v jednom ze svých skupinových zápasů 0:0. Bezbrankovou remízu zaznamenal proti Alžírsku v roce 2010, proti Kostarice v roce 2014 a proti USA v roce 2022.

„Chtěli jsme druhé vítězství, ale nebylo nám to souzeno. Celkově jsme ale v dobré pozici a těšíme se na další zápas,“ burcoval Kane.

Situace ve skupině L se díky vítězství Chorvatska nad Panamou 1:0 vyvinula tak, že Anglie má už teď postup v podstatě jistý. Jde jen o to, z jaké pozice.

Vstoupit do diskuse
Témata: Anglie, Thomas Tuchel

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Skupina B

Skupina C

Skupina A

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina I

Skupina J

Skupina K

Skupina L

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 2 2 0 0 3:0 6
2. Jižní KoreaJižní Korea 2 1 0 1 2:2 3
3. ČeskoČesko 2 0 1 1 2:3 1
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 2 0 1 1 1:3 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 2 1 1 0 7:1 4
2. ŠvýcarskoŠvýcarsko 2 1 1 0 5:2 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 2 0 1 1 2:5 1
4. KatarKatar 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 2 1 1 0 4:1 4
2. MarokoMaroko 2 1 1 0 2:1 4
3. SkotskoSkotsko 2 1 0 1 1:1 3
4. HaitiHaiti 2 0 0 2 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 2 2 0 0 6:1 6
2. AustrálieAustrálie 2 1 0 1 2:2 3
3. ParaguayParaguay 2 1 0 1 2:4 3
4. TureckoTurecko 2 0 0 2 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 2 2 0 0 9:2 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 2 1 0 1 2:2 3
3. EkvádorEkvádor 2 0 1 1 0:1 1
4. CuraçaoCuraçao 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 2 1 1 0 7:3 4
2. JaponskoJaponsko 2 1 1 0 6:2 4
3. ŠvédskoŠvédsko 2 1 0 1 6:6 3
4. TuniskoTunisko 2 0 0 2 1:9 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 2 1 1 0 4:2 4
2. ÍránÍrán 2 0 2 0 2:2 2
3. BelgieBelgie 2 0 2 0 1:1 2
4. Nový ZélandNový Zéland 2 0 1 1 3:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 2 1 1 0 4:0 4
2. UruguayUruguay 2 0 2 0 3:3 2
3. KapverdyKapverdy 2 0 2 0 2:2 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 2 0 1 1 1:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 2 2 0 0 6:1 6
2. NorskoNorsko 2 2 0 0 7:3 6
3. SenegalSenegal 2 0 0 2 3:6 0
4. IrákIrák 2 0 0 2 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 2 2 0 0 5:0 6
2. RakouskoRakousko 2 1 0 1 3:3 3
3. AlžírskoAlžírsko 2 1 0 1 2:4 3
4. JordánskoJordánsko 2 0 0 2 2:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 2 2 0 0 4:1 6
2. PortugalskoPortugalsko 2 1 1 0 6:1 4
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 2 0 1 1 1:2 1
4. UzbekistánUzbekistán 2 0 0 2 1:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 2 1 1 0 4:2 4
2. GhanaGhana 2 1 1 0 1:0 4
3. ChorvatskoChorvatsko 2 1 0 1 3:4 3
4. PanamaPanama 2 0 0 2 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte největší hvězdy fotbalového MS? Otestuje své znalosti

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo po zápase s Demokratickou republikou...

Na mistrovství světa se vždy sjedou ti nejlepší z nejlepších. I mezi nimi jsou ale fotbalisté, kteří nad zbytkem vyčnívají. A přesně o nich je tento kvíz. Poznáte známé hráče probíhajícího šampionátu?

KVÍZ: Velký fotbalový test. Jak pečlivě sledujete probíhající MS?

Pohled na Dallas Stadium před víkendovým zápasem Nizozemska s Japonskem.

Po dlouhých dvaceti letech se na mistrovství světa probojovali i čeští fotbalisté. Na velkolepém turnaji v Americe bojují v konkurenci těch nejlepších týmů planety. Sledujete národní tým pozorně? A...

Česko - JAR 1:1, postup se komplikuje. Z penalty po Šulcově ruce srovnal Mokoena

Zklamaní čeští fotbalisté po ztrátě bodů s Jihoafrickou republikou.

Od našeho zpravodaje v USA Ani podruhé na fotbalovém mistrovství světa neudrželi vedení. Čeští reprezentanti mají z dobře rozehraného zápasu s Jihoafrickou republikou pouze bod za remízu 1:1 a výrazně si zavařili v boji o...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci jsou i Češi. Národní tým na světovém šampionátu bojuje po 20...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Jsme na tom podobně jako v baráži, říká Koubek

Sledujeme online
Česká reprezentace má tiskovou konferenci před klíčovým zápasem s Mexikem. Na...

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

Tabulka třetích týmů na MS ve fotbale 2026: Kdo má nejblíže k postupu

Uzbecký gólman Utkir Jusupov zastavuje kolumbijskou akci.

Letošní mistrovství světa má poměrně štědrý postupový klíč. Po skončení soubojů v základních skupinách projdou do 1. kola play off všechny týmy na prvních a druhých místech a také osm nejlepších...

24. června 2026  6:52

Po chvále vlažný výkon. Měl jsem skórovat, hezčí zápas to ani být nemohl, řekl Kane

Kapitán anglických fotbalistů Harry Kane poté, co v utkání s Ghanou neproměnil...

Čtvrtý zápas na mistrovství světa, který skončil bez branek. „Nedali jsme gól, ale jinak jsme odehráli dobrý zápas,“ prohlásil trenér anglické reprezentace Thomas Tuchel. Jeho tým měl proti Ghaně...

24. června 2026  6:30

Kolumbie - DR Kongo 1:0, favorit postupuje dál, výhru vystřelil Muňoz

Daniel Muňoz z Kolumbie slaví trefu na mistrovství světa proti DR Kongo.

Na úvod mistrovství světa porazili Uzbekistán, teď na to kolumbijští fotbalisté navázali výhrou 1:0 proti Demokratické republice Kongo. Jediný gól zápasu vstřelil ve druhé půli Daniel Muňoz, jenž se...

24. června 2026,  aktualizováno  6:10

Tabulky MS ve fotbale 2026: pořadí základních skupin

Čeští fotbalisté se radují z gólu Tomáše Chorého proti Guatemale.

Bitvy na fotbalovém mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku už naplno běží. Jak vypadají kompletní tabulky všech dvanácti základních skupin a průběžná tabulka týmů na třetích místech?

24. června 2026  6:05

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci jsou i Češi. Národní tým na světovém šampionátu bojuje po 20...

24. června 2026  6:02

OBRAZEM: Hattrick Španělům i gól Severní Koreji. Jak Ronaldo tvořil rekord

MS 2026. Cristiano Ronaldovi mává fanouškům po zápase proti Uzbekistánu, v němž...

Dvacet let, šest šampionátů, deset branek. Když Cristiano Ronaldo v úterý skóroval proti Uzbekistánu, stal se prvním fotbalistou v historii, který dal gól na šesti mistrovstvích světa. Připomeňme si...

24. června 2026  5:59

Chorvatsko - Panama 1:0, výhru zařídil střídající Budimir, outsider nepostoupí

Chorvat Ante Budimir slaví gól do sítě Panamy na mistrovství světa.

Pro chorvatské fotbalisty byly tři body povinností. V jejich druhém zápase na mistrovství světa je proti Panamě zařídil Ante Budimir, který nastoupil až do druhého poločasu. Favorité zvítězili 1:0....

24. června 2026,  aktualizováno  3:19

Anglie - Ghana 0:0, dlouho nuda, v závěru břevno a z dorážky selhal Kane

Mega šance Harryho Kanea zůstala nevyužita.

Zápas, který nebavil, ale minimálně pro Ghanu účel splnil. Afričané uhráli s Angličany remízu 0:0 a mohou slavit postup do play off, ve skupině L mají po dvou zápasech čtyři body. Anglie je na tom...

23. června 2026  21:18,  aktualizováno  24. 6.

Krejčí: Radost z fotbalu máme všichni. Co jsme si vyříkali? Pardon, tam vás nepustím

Kapitán národního mužstva Ladislav Krejčí na tiskové konferenci před zápasem na...

Od našeho zpravodaje v Mexiku Zatímco odpovídal novinářům uvnitř tiskového sálu v obřím stanu, zvenčí zněla česká hymna. Hned vedle, na úchvatném stadionu Azteca, ji pořadatelé pouštěli na zkoušku, aby v den zápasu už bylo...

24. června 2026

Proti zemi, která vymyslela prapředka fotbalu. Recept na postup? Ať je vše jinak

Premium
Patrik Schick kouše hořkou remízu s Jihoafrickou republikou.

Od našeho zpravodaje v Mexiku Vybavíte si film Klub rváčů, hit konce devadesátých let? Konkrétně scénu v letadle? U Edwarda Nortona v roli hlavního hrdiny se po náročném cestování po Americe začíná pomalu projevovat rozdvojená...

24. června 2026

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Jsme na tom podobně jako v baráži, říká Koubek

Sledujeme online
Česká reprezentace má tiskovou konferenci před klíčovým zápasem s Mexikem. Na...

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

23. června 2026  23:19

Infantino ničí fotbal, křičel paraguayský komentátor. A přišel o akreditaci

Paraguayský záložník Miguel Almirón diskutuje s rozhodčím Ivánem Bartonem.

Paraguayský komentátor přišel v průběhu fotbalového mistrovství světa o akreditaci kvůli své slovní tirádě plné vulgarit v televizním vysílání. Jorge Chipi Vera ztratil nervy poté, co byl v pátečním...

23. června 2026  22:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.