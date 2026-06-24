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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

V hlavní roli plzeňský Adu. VAR šel asi na kafe, zlobil se trenér Ghany kvůli penaltě

Autor:
  9:44
Zákrok anglického obránce Ezriho Konsy na Prince Adua z Ghany.

Zákrok anglického obránce Ezriho Konsy na Prince Adua z Ghany. | foto: Reuters

Ghanský útočník Prince Adu padá po zákroku Ezriho Konsy z Anglie.
Zákrok anglického obránce Ezriho Konsy na Prince Adua z Ghany.
Kapitán anglických fotbalistů Harry Kane poté, co v utkání s Ghanou neproměnil...
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Přišel na plac a málem všem Angličanům způsobil šok. Když plzeňský útočník Prince Adu z Ghany rozkmital nohy a řítil se vstříc brankáři Jordanu Pickfordovi, v poslední chvíli ho poslal svým zákrokem k zemi obránce Ezri Konsa. Akci ukončil až následný ofsajd Antoina Semenya, který se nakonec pískal. A ghanští fotbalisté se divili.

„Člověk tu musí zaplatit vysokou cenu za to, aby získal body. Možná je to proto, že jsme ve Spojených státech, kde je všechno drahé,“ čertil se Carlos Queiroz, třiasedmdesátiletý trenér Ghany.

Neměla se po zmíněném zákroku pískat penalta?

„Já myslím, že ano,“ přiznal ve studiu BBC One bývalý anglický útočník Wayne Rooney po bezgólové remíze na mistrovství světa.

Konsa při svém skoku vůbec netrefil balon, naopak kolenem zasáhl Adua, který kvůli tomu upadl. Sám mohl mít mnohem lepší pozici, kdyby si po přihrávce do běhu míč tolik nepředkopl.

„Pak Konsa šíleně riskoval, skočí do souboje tak, že má obě nohy ve vzduchu a ještě netrefí balon, ale hráče,“ kroutil hlavou Rooney. Ale sudí zůstal klidný.

Měla se podle Vás kopat penalta po zákroku na Adua?

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„Jako fanoušek národního týmu jsem rád, že se penalta nepískala,“ pousmál se bývalý elitní asistent rozhodčího Darren Cann. „Ale abych byl upřímný, tohle je penalta.“

I přes pád měl Adu jednu z ghanských největších šancí zápasu. Po Konsově zákroku totiž ještě zakončoval v leže, ale balon na cestě do prázdné brány „chytil“ spoluhráč Semenyo. Ofsajd se následně pískal proto, že za Semenyem už byl v době střely jen jeden Angličan, brankář Pickford totiž ležel u Adua.

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Otázka je, proč nezasáhl videorozhodčí. Zákrok to byl ostrý, způsobil Aduův pád v pokutovém území a teoreticky zabránil možnému gólu, přestože vyběhnutý Pickford byl blízko.

„Zas jednou šel VAR na kafe. To je pochopitelné, i já bych si rád dopřál kávu, ale tohle byla jasná penalta a červená karta,“ řekl Queiroz sarkasticky na tiskové konferenci.

„Nejsem si jistý, jestli VAR na šampionátu pořád je. Máme ho vlastně ještě? Funguje?“ pokračoval v kritice Queiroz, jenž je už na svém pátém mistrovství světa.

Zákrok anglického obránce Ezriho Konsy na Prince Adua z Ghany.
Ghanský útočník Prince Adu padá po zákroku Ezriho Konsy z Anglie.

„Na mistrovství světa se ale video používá trochu jinak,“ vysvětlil Gary Rose z BBC. „Pierluigi Collina, šéf rozhodčích FIFA, chtěl zvýšit toleranci pro posuzování zákroků, aby byli sudí konzistentnější v jejich posuzování. To současně znamená méně zásahů videa,“ doplnil.

Zda se jednalo o zásadní pochybení sudího, které měli videoasistenti opravit, si teď vyhodnotí FIFA.

Anglie s Ghanou tak získaly čtvrtý bod na turnaji, čímž si prakticky zajistily postup do vyřazovací fáze. Zatímco evropský celek se v posledním zápase skupiny utká s Panamou, africký tým čeká Chorvatsko.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Skupina L

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 2 2 0 0 3:0 6
2. Jižní KoreaJižní Korea 2 1 0 1 2:2 3
3. ČeskoČesko 2 0 1 1 2:3 1
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 2 0 1 1 1:3 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 2 1 1 0 7:1 4
2. ŠvýcarskoŠvýcarsko 2 1 1 0 5:2 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 2 0 1 1 2:5 1
4. KatarKatar 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 2 1 1 0 4:1 4
2. MarokoMaroko 2 1 1 0 2:1 4
3. SkotskoSkotsko 2 1 0 1 1:1 3
4. HaitiHaiti 2 0 0 2 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 2 2 0 0 6:1 6
2. AustrálieAustrálie 2 1 0 1 2:2 3
3. ParaguayParaguay 2 1 0 1 2:4 3
4. TureckoTurecko 2 0 0 2 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 2 2 0 0 9:2 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 2 1 0 1 2:2 3
3. EkvádorEkvádor 2 0 1 1 0:1 1
4. CuraçaoCuraçao 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 2 1 1 0 7:3 4
2. JaponskoJaponsko 2 1 1 0 6:2 4
3. ŠvédskoŠvédsko 2 1 0 1 6:6 3
4. TuniskoTunisko 2 0 0 2 1:9 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 2 1 1 0 4:2 4
2. ÍránÍrán 2 0 2 0 2:2 2
3. BelgieBelgie 2 0 2 0 1:1 2
4. Nový ZélandNový Zéland 2 0 1 1 3:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 2 1 1 0 4:0 4
2. UruguayUruguay 2 0 2 0 3:3 2
3. KapverdyKapverdy 2 0 2 0 2:2 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 2 0 1 1 1:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 2 2 0 0 6:1 6
2. NorskoNorsko 2 2 0 0 7:3 6
3. SenegalSenegal 2 0 0 2 3:6 0
4. IrákIrák 2 0 0 2 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 2 2 0 0 5:0 6
2. RakouskoRakousko 2 1 0 1 3:3 3
3. AlžírskoAlžírsko 2 1 0 1 2:4 3
4. JordánskoJordánsko 2 0 0 2 2:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 2 2 0 0 4:1 6
2. PortugalskoPortugalsko 2 1 1 0 6:1 4
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 2 0 1 1 1:2 1
4. UzbekistánUzbekistán 2 0 0 2 1:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 2 1 1 0 4:2 4
2. GhanaGhana 2 1 1 0 1:0 4
3. ChorvatskoChorvatsko 2 1 0 1 3:4 3
4. PanamaPanama 2 0 0 2 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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