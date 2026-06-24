V hlavní roli plzeňský Adu. VAR šel asi na kafe, zlobil se trenér Ghany kvůli penaltě

„Člověk tu musí zaplatit vysokou cenu za to, aby získal body. Možná je to proto, že jsme ve Spojených státech, kde je všechno drahé,“ čertil se Carlos Queiroz, třiasedmdesátiletý trenér Ghany.
Neměla se po zmíněném zákroku pískat penalta?
„Já myslím, že ano,“ přiznal ve studiu BBC One bývalý anglický útočník Wayne Rooney po bezgólové remíze na mistrovství světa.
Plzeňský Prince Adu mohl být za hrdinu Ghany. Jenomže ho rozhodil soupeř a do zakončení navíc ještě vletěl spoluhráč! ❌— Nova Sport (@novasport_cz) June 23, 2026
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Konsa při svém skoku vůbec netrefil balon, naopak kolenem zasáhl Adua, který kvůli tomu upadl. Sám mohl mít mnohem lepší pozici, kdyby si po přihrávce do běhu míč tolik nepředkopl.
„Pak Konsa šíleně riskoval, skočí do souboje tak, že má obě nohy ve vzduchu a ještě netrefí balon, ale hráče,“ kroutil hlavou Rooney. Ale sudí zůstal klidný.
„Jako fanoušek národního týmu jsem rád, že se penalta nepískala,“ pousmál se bývalý elitní asistent rozhodčího Darren Cann. „Ale abych byl upřímný, tohle je penalta.“
I přes pád měl Adu jednu z ghanských největších šancí zápasu. Po Konsově zákroku totiž ještě zakončoval v leže, ale balon na cestě do prázdné brány „chytil“ spoluhráč Semenyo. Ofsajd se následně pískal proto, že za Semenyem už byl v době střely jen jeden Angličan, brankář Pickford totiž ležel u Adua.
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Otázka je, proč nezasáhl videorozhodčí. Zákrok to byl ostrý, způsobil Aduův pád v pokutovém území a teoreticky zabránil možnému gólu, přestože vyběhnutý Pickford byl blízko.
„Zas jednou šel VAR na kafe. To je pochopitelné, i já bych si rád dopřál kávu, ale tohle byla jasná penalta a červená karta,“ řekl Queiroz sarkasticky na tiskové konferenci.
„Nejsem si jistý, jestli VAR na šampionátu pořád je. Máme ho vlastně ještě? Funguje?“ pokračoval v kritice Queiroz, jenž je už na svém pátém mistrovství světa.
„Na mistrovství světa se ale video používá trochu jinak,“ vysvětlil Gary Rose z BBC. „Pierluigi Collina, šéf rozhodčích FIFA, chtěl zvýšit toleranci pro posuzování zákroků, aby byli sudí konzistentnější v jejich posuzování. To současně znamená méně zásahů videa,“ doplnil.
Zda se jednalo o zásadní pochybení sudího, které měli videoasistenti opravit, si teď vyhodnotí FIFA.
Anglie s Ghanou tak získaly čtvrtý bod na turnaji, čímž si prakticky zajistily postup do vyřazovací fáze. Zatímco evropský celek se v posledním zápase skupiny utká s Panamou, africký tým čeká Chorvatsko.