ONLINE: Anglie - Argentina, hraje se o postup do finále mistrovství světa

Angličané hráli finále světového šampionátu jen v roce 1966, kdy turnaj pořádali a také ho vyhráli.
To Argentinci úspěšně zvládli všech pět předchozích semifinále, v nichž se představili.
Pokud stoprocentní bilanci udrží, budou v neděli usilovat o to, aby jako teprve třetí země v historii MS obhájili zlato. Na světovém šampionátu 12 zápasů po sobě vyhráli, Anglie nenašla přemožitele v posledních 17 soutěžních duelech.
Argentinci znovu spoléhají na kapitána Lionela Messiho. Devětatřicetiletý útočnk skóroval v pěti z šesti zápasů na turnaji a s osmi góly vede střeleckou tabulku šampionátu společně s Francouzem Kylianem Mbappém. V čele historického pořadí má na kontě 21 branek.
V reprezentačním dresu sehrál už 205 utkání, proti Angličanům se ale postaví poprvé.
J. Pickford - R. James, J. Stones, M. Guéhi, D. Spence - D. Rice, E. Anderson, M. Rogers, J. Bellingham, A. Gordon - H. Kane
E. Martínez - N. Molina, C. Romero, L. Martínez, N. Tagliafico - G. Simeone, L. Paredes, A. Mac Allister, E. Fernández - L. Messi, J. Álvarez
O. Watkins, E. Konsa, N. Madueke, J. Trafford, T. Chalobah, I. Toney, M. Rashford, J. Henderson, B. Saka, D. Henderson, D. Burn, K. Mainoo, E. Eze, N. O’Reilly
G. Rulli, G. Montiel, T. Almada, R. De Paul, M. Senesi, N. Otamendi, G. Lo Celso, L. Martínez, E. Palacios, N. González, J. Musso, F. Medina, N. Paz, V. Barco, J. López