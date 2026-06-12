Na dobrý výsledek to proti Jižní Koreji nestačilo, Češi v úvodu šampionátu podlehli asijskému soupeři 1:2.
„Hodně náročný zápas,“ odfoukl Sojka. „Moc se nám nedařil presink, Korejci nám z něj vyjížděli, což nám bralo hodně sil. Když jsme získali míč, neměli jsme tolik energie jít dopředu,“ přiznal upřímně.
Nemůže si pamatovat, když bylo fotbalové Česko na mistrovství světa naposledy. Byly mu tři roky. Z týmu, který vzal trenér Koubek za oceán, je po sparťanovi Sochůrkovi v třiadvaceti letech druhý nejmladší. Jen o pár dnů starší jsou stoper Chaloupek s útočníkem Višinským, s nímž Sojka už před šampionátem utvořil nerozlučnou dvojici.
Znají se z Plzně, kde vytáhlý univerzál Sojka během jara nečekaně vylétl. Podzim přitom ještě strávil na hostování v Hradci Králové. A kdybyste šli proti času jeho kariéry ještě dál, narazíte třeba na druholigové Táborsko, za které hrál ještě na jaře 2024.
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Korea - Česko 2:1, po Krejčího gólu euforie, soupeř ale dvěma zásahy utkání zvrátil
„Upřímně? Nejsem žádný extra sebevědomý hráč. Na nejvyšší stupínky jsem dřív vůbec nemyslel,“ přiznal českým novinářům minulý týden ještě v New Jersey.
Proti Korejcům ale Sojkovi sebedůvěra určitě nescházela.
Možná se v úvodu potřeboval lehce otrkat a rozkoukat, ale to platilo vlastně pro celý tým. Postupně jeho výkon rostl, dostával se do hry častěji a s 48 dotyky se vyrovnal i Coufalovi, takže jen Krejčí byl u balonu víckrát (59x).
„Snažil jsem se seskakovat pro rozehrávku, abych týmu pomohl. Věděl jsem, že se k míči potřebujeme dostat víc,“ vysvětloval. Že půjde do sestavy, mu trenér Koubek řekl dva dny před zápasem. „Nějaké náznaky však byly už dřív. Byl jsem nadšený, protože jsem před turnajem vůbec nevěděl, kolik toho tady můžu odehrát.“
A jednou bum! První zápas a hned základní sestava.
Nervozita? „Možná právě dva dny zpátky, pak už ne,“ dušoval se.
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Koubek: Mrzí to, měli jsme v rukách minimálně bod. Projevil se technický rozdíl
Proti šikovným a hbitým Korejcům to uprostřed zálohy neměl jednoduché. „Byli velice techničtí, což mě překvapilo. Počítal jsem s tím, že budou mít velkou dynamiku. Zároveň měli systém, který na nás fungoval.“
Právě proto se Češi většinu času museli především bránit. A přestože po gólu Krejčího vedli, prohráli.
Pro Sojku, plzeňského odchovance a bývalého mládežnického reprezentanta, to byl teprve třetí duel v národním týmu. Když trenér Koubek po poslední pražské přípravě s Kosovem zužoval soupisku, hodně se skloňovalo také jeho jméno.
Poletí?
Nepoletí?
„Trenéři si dávali dost na čas. A abych byl upřímný, vůbec jsem jim rozhodnutí nezáviděl,“ pravil Sojka, který se do nominace na rozdíl od Ladry, Buchy a Kabonga dostal. „Vůbec si nedovedu představit, co kluci prožívali. Mistrovství světa je snem každého z nás. A těch, kteří se nedostali, mi bylo dost líto.“
Pro Sojku hrála hlavně jeho všestrannost.
Třeba do druhého poločasu generálky s Guatemalou naskočil jako levý wingbek, tentokrát mu ale Koubek svěřil jiný part. Ze hřiště ho stáhl až těsně před koncem, kdy potřeboval za nepříznivého stavu dostat do hry dalšího útočníka Chytila.
Do té chvíle Sojka ustál i náročné podmínky ve vysoko položené Guadalajaře (Estadio Akron leží ve výšce 1 670 metrů nad mořem).
„Myslím, že to nakonec bylo docela v pohodě. Teplo, trochu dusno. Ale neřekl bych, že bychom z toho byli nějak vedle,“ zmínil.
Další zápas na mistrovství světa hraje reprezentace příští čtvrtek proti Jihoafrické republice v Atlantě.
Znovu i se Sojkou v sestavě?