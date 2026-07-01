Fotbaloví fanoušci, seznamte se. Ti hokejoví třicetiletého finského obránce dobře znají. Od roku 2021 totiž působil v Česku. Po příchodu z ruské KHL si nejprve zahrál v prvoligové Slavii, pak na pět let spojil svůj osud s Mladou Boleslaví. Střihl si i půlroční intermezzo v Kometě Brno.
Což znamená, že taky stihl navštívit hodně fotbalových zápasů.
„Nejvíc jsem jich navštívil asi v Boleslavi, ale byl jsem také na hodně zápasech Sparty. Letos jsem měl možnost podívat se do Edenu, nádherný stadion. Bývalý spoluhráč mi nabídl VIP vstupenky na utkání Slavie, úžasný zážitek.“
„Nevím, jestli to byla taktika, nebo vám došla šťáva. Ale po šedesáti minutách jste přestali hrát. Proč?“