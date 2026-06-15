Týmy kritizují šéfa UEFA: Fotbal nepatří jen pár zemím. Plníme si sny, to vás nezajímá?

Šestnáct mužstev přibylo, na turnaji ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku se jich letos poprvé představuje osmačtyřicet místo tradičních dvaatřiceti.
Čeferin, jehož citovaly slovinské weby Žurnal 24 a Dosi, se na konferenci v Lublani na začátku minulého týdne nijak netajil tím, že novému formátu příliš nefandí.
„Není to dobré rozhodnutí,“ poznamenal šéf UEFA. „My jako Evropa jsme měli na mistrovství v Kataru třináct týmů, nyní jich máme šestnáct. To je opravdu malý rozdíl. Mezitím se tam dostaly některé celky, které by v Evropě nevyhrály jediný zápas.“
Posléze doplnil, že pro fotbalem tolik nepolíbené státy alespoň vzniká příležitost se zapojit a nasát neopakovatelnou atmosféru šampionátu: „A to je velká věc!“
Kritiky ale neobměkčil. Jakmile se očekávaná sportovní akce rozjela, reakce na sebe nenechala dlouho čekat.
Pod společné prohlášení se podepsalo všech deset afrických týmů, které na mistrovství startují (Egypt, Maroko, Tunisko, Alžírsko, Kapverdy, Pobřeží slonoviny, Senegal, Jihoafrická republika, Ghana a Demokratická republika Kongo). Přidaly se také Curacao, Haiti a Uzbekistán.
🚨 Joint-statement from Cape Verde, Curaçao, Uzbekistan, Congo, Haiti, Algeria, Tunisia, Morocco, Egypt, Ghana, Senegal, South Africa and Côte d’Ivoire expressing their “profound disappointment” following the recent comments made by UEFA President Aleksander Čeferin arguing the… pic.twitter.com/U89Hv95PsX— Ben Jacobs (@JacobsBen) June 14, 2026
„Takové výroky s veškerou úctou odmítáme. Nic jako nedůležitý zápas na mistrovství světa pro nás neexistuje! Každý zápas je důležitý. Každý se kvalifikoval na základě svých výkonů.“
Některé z třinácti týmů už mají premiéru na turnaji za sebou.
Maročané, kteří před čtyřmi lety v Kataru obsadili čtvrtou příčku, svedli zcela vyrovnanou partii s favorizovanou Brazílií (1:1). Chvílemi byli jasně lepší, sahali po vítězství. Ukázali, že znovu budou velmi nepříjemní.
Haiti drželo krok se Skotskem (0:1), vůbec první duel na mistrovství naopak zhořkl sympaticky vystupujícímu Curacau, které schytalo od Němců vysoký příděl 1:7. Debut vyhlíží i Uzbekistán a Kapverdy.
„Pro všechny tři země představuje účast historický úspěch, splnění snu. Pro státy jako Kongo či Haiti má návrat na největší fotbalovou scénu po dlouhé přestávce zvláštní význam, miliony fanoušků na tuto chvíli čekaly i desítky let,“ ohradily se dotčené fotbalové asociace proti Čeferinovi.
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Německo - Curacao 7:1, outsider vzdoroval jen půl hodiny, dva góly vítězů dal Havertz
A zároveň dodaly: „Tvrzení, že taková utkání jsou méně důležitá, je hlubokým zklamáním a nebere v úvahu úsilí, oběti a ambice hráčů, trenérů, klubů funkcionářů a fanoušků po celém světě.“
Rovněž poukázaly na to, že postup na závěrečný turnaj šampionátu může v těchto končinách inspirovat nastupující generace a zásadně ovlivnit rozvoj nejpopulárnějšího sportu na planetě.
„Věříme, že každá reprezentace si zaslouží respekt. Fotbal nepatří jen úzké skupině národů, jeho síla spočívá v univerzálnosti. Spojuje kultury, příběhy. Musí i nadále vytvářet příležitosti a posilovat svůj globální charakter.“