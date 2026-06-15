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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Týmy kritizují šéfa UEFA: Fotbal nepatří jen pár zemím. Plníme si sny, to vás nezajímá?

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  6:45
Jeho slova je nadzvedla. Dokonce až do takové míry, že se rozhodli veřejně ozvat. Třináct účastníků fotbalového mistrovství světa vydalo společné prohlášení v reakci na vyjádření Aleksandra Čeferina. Proč? Předseda UEFA totiž pronesl, že rozšíření počtu týmů přinese šampionátu jen více neatraktivních a zcela nezajímavých zápasů.
Hráči Curacaa slaví gól proti Německu.

Hráči Curacaa slaví gól proti Německu. | foto: Reuters

Kai Havertz střílí sedmý gól Německa proti Curacau.
Deniz Undav střílí šestý gól Německa proti Curacau.
Nathaniel Brown slaví pátý gól Německa proti Curacau.
Nathaniel Brown střílí pátý gól Německa proti Curacau.
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Šestnáct mužstev přibylo, na turnaji ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku se jich letos poprvé představuje osmačtyřicet místo tradičních dvaatřiceti.

Čeferin, jehož citovaly slovinské weby Žurnal 24 a Dosi, se na konferenci v Lublani na začátku minulého týdne nijak netajil tím, že novému formátu příliš nefandí.

Prezident FIFA Gianni Infantino (vlevo) se šéfem UEFA Aleksanderem Čeferinem na kongresu v Bruselu.

„Není to dobré rozhodnutí,“ poznamenal šéf UEFA. „My jako Evropa jsme měli na mistrovství v Kataru třináct týmů, nyní jich máme šestnáct. To je opravdu malý rozdíl. Mezitím se tam dostaly některé celky, které by v Evropě nevyhrály jediný zápas.“

Posléze doplnil, že pro fotbalem tolik nepolíbené státy alespoň vzniká příležitost se zapojit a nasát neopakovatelnou atmosféru šampionátu: „A to je velká věc!“

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Kritiky ale neobměkčil. Jakmile se očekávaná sportovní akce rozjela, reakce na sebe nenechala dlouho čekat.

Pod společné prohlášení se podepsalo všech deset afrických týmů, které na mistrovství startují (Egypt, Maroko, Tunisko, Alžírsko, Kapverdy, Pobřeží slonoviny, Senegal, Jihoafrická republika, Ghana a Demokratická republika Kongo). Přidaly se také Curacao, Haiti a Uzbekistán.

„Takové výroky s veškerou úctou odmítáme. Nic jako nedůležitý zápas na mistrovství světa pro nás neexistuje! Každý zápas je důležitý. Každý se kvalifikoval na základě svých výkonů.“

Některé z třinácti týmů už mají premiéru na turnaji za sebou.

Maročané, kteří před čtyřmi lety v Kataru obsadili čtvrtou příčku, svedli zcela vyrovnanou partii s favorizovanou Brazílií (1:1). Chvílemi byli jasně lepší, sahali po vítězství. Ukázali, že znovu budou velmi nepříjemní.

Marocká fanynka s marockým... zřejmě lvem.

Zklamaní fotbalisté Hait po porážce se Skotskem.

Haiti drželo krok se Skotskem (0:1), vůbec první duel na mistrovství naopak zhořkl sympaticky vystupujícímu Curacau, které schytalo od Němců vysoký příděl 1:7. Debut vyhlíží i Uzbekistán a Kapverdy.

„Pro všechny tři země představuje účast historický úspěch, splnění snu. Pro státy jako Kongo či Haiti má návrat na největší fotbalovou scénu po dlouhé přestávce zvláštní význam, miliony fanoušků na tuto chvíli čekaly i desítky let,“ ohradily se dotčené fotbalové asociace proti Čeferinovi.

Německo - Curacao 7:1, outsider vzdoroval jen půl hodiny, dva góly vítězů dal Havertz

A zároveň dodaly: „Tvrzení, že taková utkání jsou méně důležitá, je hlubokým zklamáním a nebere v úvahu úsilí, oběti a ambice hráčů, trenérů, klubů funkcionářů a fanoušků po celém světě.“

Rovněž poukázaly na to, že postup na závěrečný turnaj šampionátu může v těchto končinách inspirovat nastupující generace a zásadně ovlivnit rozvoj nejpopulárnějšího sportu na planetě.

„Věříme, že každá reprezentace si zaslouží respekt. Fotbal nepatří jen úzké skupině národů, jeho síla spočívá v univerzálnosti. Spojuje kultury, příběhy. Musí i nadále vytvářet příležitosti a posilovat svůj globální charakter.“

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu

Skupina H

Skupina G

Skupina I

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina C

Skupina D

Skupina E

Skupina F

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
3. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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