Kudus nasměroval Ghanu na MS, Mali přehrálo Madagaskar. Na mále má Nigérie

  23:17
Fotbalisté Ghany si zajistili účast na mistrovství světa v příštím roce. Po dnešní domácí výhře 1:0 na Komorami se kvalifikovali jako pátý africký tým. Vyhráli skupinu I a v závěrečném kole si nakonec mohli dovolit i porážku, protože největší konkurent Madagaskar prohrál v souběžně hraném utkání v Mali 1:4. Zápas v ghanské Accře rozhodl Mohammed Kudus z Tottenhamu.
Mohammed Kudus (vlevo) z Ghany rozhodl o postupu své země na světový šampionát. | foto: AP

Ghana se představí na MS popáté, rovněž při poslední účasti v roce 2022 v Kataru je vedl kouč německého původu Otto Addo. Největším úspěchem výběru západoafrické země je čtvrtfinále na šampionátu v Jižní Africe v roce 2020.

Před Ghanou si účast na mistrovství světa zajistily také Egypt, Maroko, Tunisko a Alžírsko. V africké kvalifikaci jsou ve hře ještě čtyři postupová místa. Čtyři celky na druhých místech čeká listopadové play off a jeho vítěz zamíří do interkontinentální baráže.

Útočí AK.47 a novináři vybučeli fotbalisty. A další africké kuriozity?

Ve skupině C je na pokraji vyřazení Nigérie, která v úterý musí bodovat s prvním Beninem. Jistotu postupu stále nemá ani Kamerun. Naděje na postup naopak živí ještě například Libérie ve skupině H a Mali v „íčku.“

Výsledky
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 7:3 6
2. Severní IrskoSev. Irsko 3 2 0 1 6:4 6
3. SlovenskoSlovensko 3 2 0 1 3:2 6
4. LucemburskoLucembursko 3 0 0 3 1:8 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 3 0 0 9:0 9
2. KosovoKosovo 3 1 1 1 2:4 4
3. SlovinskoSlovinsko 3 0 2 1 2:5 2
4. ŠvédskoŠvédsko 3 0 1 2 2:6 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. DánskoDánsko 4 3 1 0 12:1 10
2. SkotskoSkotsko 4 3 1 0 7:2 10
3. ŘeckoŘecko 4 1 0 3 7:10 3
4. BěloruskoBělorusko 4 0 0 4 2:15 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 7:1 9
2. UkrajinaUkrajina 3 1 1 1 6:6 4
3. IslandIsland 3 1 0 2 9:7 3
4. ÁzerbájdžánÁzerbájdžán 3 0 1 2 1:9 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 3 0 0 11:0 9
2. TureckoTurecko 3 2 0 1 9:9 6
3. GruzieGruzie 3 1 0 2 5:5 3
4. BulharskoBulharsko 3 0 0 3 1:12 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 3 3 0 0 9:2 9
2. MaďarskoMaďarsko 3 1 1 1 6:5 4
3. ArménieArménie 3 1 0 2 2:8 3
4. IrskoIrsko 3 0 1 2 3:5 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 6 5 1 0 22:3 16
2. PolskoPolsko 6 4 1 1 10:4 13
3. FinskoFinsko 7 3 1 3 8:13 10
4. LitvaLitva 7 0 3 4 6:11 3
5. MaltaMalta 6 0 2 4 1:16 2

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. RakouskoRakousko 6 5 0 1 19:3 15
2. Bosna a HercegovinaBosna 6 4 1 1 13:5 13
3. RumunskoRumunsko 6 3 1 2 11:6 10
4. KyprKypr 7 2 2 3 11:9 8
5. San MarinoSan Marino 7 0 0 7 1:32 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 6 6 0 0 29:3 18
2. ItálieItálie 5 4 0 1 15:8 12
3. IzraelIzrael 6 3 0 3 15:16 9
4. EstonskoEstonsko 6 1 0 5 6:16 3
5. MoldavskoMoldavsko 5 0 0 5 3:25 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MakedonieS. Makedonie 6 3 3 0 11:2 12
2. BelgieBelgie 5 3 2 0 17:4 11
3. WalesWales 5 3 1 1 11:6 10
4. KazachstánKazachstán 6 2 0 4 7:11 6
5. LichtenštejnskoLichtenštejnsko 6 0 0 6 0:23 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 5 5 0 0 13:0 15
2. AlbánieAlbánie 6 3 2 1 6:3 11
3. SrbskoSrbsko 5 2 1 2 4:6 7
4. LotyšskoLotyšsko 6 1 2 3 4:8 5
5. AndorraAndorra 6 0 1 5 2:12 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 6 5 1 0 20:1 16
2. ČeskoČesko 7 4 1 2 12:8 13
3. Faerské ostrovyFaerské ostrovy 7 4 0 3 10:6 12
4. Černá HoraČerná Hora 6 2 0 4 4:13 6
5. GibraltarGibraltar 6 0 0 6 2:20 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Hlavně outsidera nepodcenit. Čtenáři by proti Faerům nasadili nejsilnější sestavu

V zápase s fotbalovým trpaslíkem z Faerských ostrovů by neriskovali a sestavou přehnaně nemíchali. Čtenáři iDNES.cz v tradiční anketě radí trenérovi českého národního týmu Ivanu Haškovi, ať vsadí na...

12. října 2025  15:19

Hašek: Na umělku se nesmíme vymlouvat. Že jsem tu dal gól? Díky za připomenutí

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech Vybavil si, že na Faerských ostrovech před dvaatřiceti lety v národním dresu nastoupil. Ale že se hned ve čtvrté minutě prosadil? A ještě hlavou, což při jeho vzrůstu byla rarita? Na to už si Ivan...

12. října 2025  7:46

