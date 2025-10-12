Kudus nasměroval Ghanu na MS, Mali přehrálo Madagaskar. Na mále má Nigérie

Ghana se představí na MS popáté, rovněž při poslední účasti v roce 2022 v Kataru je vedl kouč německého původu Otto Addo. Největším úspěchem výběru západoafrické země je čtvrtfinále na šampionátu v Jižní Africe v roce 2020.
Před Ghanou si účast na mistrovství světa zajistily také Egypt, Maroko, Tunisko a Alžírsko. V africké kvalifikaci jsou ve hře ještě čtyři postupová místa. Čtyři celky na druhých místech čeká listopadové play off a jeho vítěz zamíří do interkontinentální baráže.
|
Útočí AK.47 a novináři vybučeli fotbalisty. A další africké kuriozity?
Ve skupině C je na pokraji vyřazení Nigérie, která v úterý musí bodovat s prvním Beninem. Jistotu postupu stále nemá ani Kamerun. Naděje na postup naopak živí ještě například Libérie ve skupině H a Mali v „íčku.“