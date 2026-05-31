Mohlo to být lepší, řekl Hložek. Lepší? Byl skvělý. Těší mě, že to tak vidíte, podotkl

Lépe svou účast v šestadvacetičlenné nominaci na světový šampionát stvrdit nemohl.
„Vrátil jsem se na Letnou, kde to pro mě všechno začalo. Mám na Spartu samé krásné vzpomínky. A k tomu návrat do reprezentace, co může být víc?“ přemítal Hložek.
Trenér Koubek o Hložkovi
„Dobrý výkon, byl u obou gólů, ale čísla v této fázi nejsou to rozhodující. Potřebujeme hráče s takovou typologií.“
Zatím to asi není na celé zápasy, ale na část určitě, i takové hráče chcete v týmu mít. Chvíli bude trvat, než nabere herní kondici. Do začátku turnaje se ještě posune, další herní minuty nebere s Guatemalou.“
Třeba nominace na mistrovství světa, o kterou jste bojoval.
Před každým zápasem jsem trochu nervózní. Věděl jsem, že nic rozhodnutého není, takže bojovat o místo byl bonus. Snažil jsem se soustředit na svůj výkon, nepřipouštět si tlak a něco ukázat. Jsem rád, že jsme vyhráli a já dal gól.
V základní sestavě jste byl víc než po roce. Jaké to bylo?
Mohlo to být lepší. Nebylo to ode mě, jak to jen říct? Úplně stoprocentní. Ale jsem rád, že jsem ten poločas zvládl, i když po té oslavě gólu jsem byl trochu zafoukanej.
Že to mohlo být lepší? Vždyť jste spoluhráče převyšoval.
Tak jestli jste to tak viděli, to mě těší. Snažil jsem se. Byl jsem vyhecovaný, když jsem hrál za reprezentaci po tak dlouhé době. Chtěl jsem ukázat, co ve mně je. Doufám, že se to povedlo a že trenér ví, že se mnou může počítat.
Česko - Kosovo 2:1, výhra za první poločas, výraznou postavou fotbalistů byl Hložek
Při gólu jste hned věděl, že budete střílet?
Když jsem z půlky startoval, byl obránce blíž k bráně, tak jsem ho trochu přesprintoval. Viděl jsem, že mám spoustu místa a říkal jsem si, že když půjde do skluzu, tak si to zaseknu. Ale pak jsem to zkusil a vyšlo to.
Když v březnu spoluhráči zvládli baráž, věřil jste, že se do nominace můžete dostat?
Byl jsem celou sezonu mimo, proto jsem rád za tuhle šanci. Věřil jsme, že se uzdravím, něco odehraju a že by to mohlo vyjít.