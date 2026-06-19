Televizní program devátého dne na MS ve fotbale
|Datum
|Zápas
|Přímý přenos
|pátek 19. června, 21:00
|USA – Austrálie
|ČT sport
|sobota 20. června, 0:00
|Skotsko – Maroko
|Nova Action
|sobota 20. června, 3:00
|Brazílie – Haiti
|ČT sport
|sobota 20. června, 5:00
|Turecko – Paraguay
|ČT sport
Pátek 19. června, 21:00
USA – Austrálie (skupina D)
USA vstoupily do turnaje dominantní výhrou 4:1 nad Paraguayí, při které se dvakrát prosadil Folarin Balogun. Nejistý je start Christiana Pulisiče, který utkání nedohrál po problémech s lýtkem a v týdnu trénoval individuálně.
Austrálie na úvod překvapila vítězstvím 2:0 nad Tureckem, když zápas rozhodla už v prvním poločase. Kompaktní obrana pak odolala tureckému obléhání (72% držení míče, 30 střel).
Podrobnou textovou reportáž z utkání USA – Ausrálie najdete ZDE.
Sobota 20. června, 0:00
Skotsko – Maroko (skupina E)
Skotsko vstoupilo do turnaje vítězstvím 1:0 nad Haiti a oslavilo první výhru na mistrovství světa po 28 letech. Jediný gól zápasu padl po standardní situaci a tým pak ukázal především důraz v defenzivě, kde soupeře prakticky nepouštěl do vyložených šancí.
Maroko zahájilo šampionát remízou 1:1 s Brazílií a znovu potvrdilo, že navazuje na silné období z posledního MS, kde došlo až do semifinále. Afričané trápili favorita rychlými protiútoky a minimálně v prvním poločase působili daleko kompaktněji a nebezpečněji než jejich soupeř.
Podrobnou textovou reportáž z utkání Skotsko – Maroko najdete ZDE.
Sobota 20. června, 3:00
Brazílie – Haiti (skupina E)
Brazílie vstoupila do turnaje remízou 1:1 s Marokem. Její hra nepůsobila příliš týmově a trenér Carlo Ancelotti po zápase přiznal, že výkon nebyl podle jeho představ.
Haiti na úvod podlehlo Skotsku 0:1, ale zanechalo pozitivní dojem. Soupeře předčilo jak v držení míče, tak v počtu střel na branku a ve druhém poločase mělo jasně navrch. V koncovce mu však scházela přesnost.
Podrobnou textovou reportáž z utkání Brazílie -Haiti najdete ZDE.
Sobota 20. června, 5:00
Turecko – Paraguay (skupina D)
Turecko vstoupilo do turnaje porážkou 0:2 s Austrálií. Doplatilo na neproměněné šance v úvodu utkání, neefektivní koncovku a problémy při bránění rychlých brejků soupeře.
Paraguay podlehla USA 1:4, když vůbec nestačila na tempo domácího týmu. Výbuch v obraně jihoamerického celku byl překvapivý – v kvalifikaci byla defenziva jeho silnou stránkou.
Podrobnou textovou reportáž z utkání Turecko – Paraguay najdete ZDE.
|Mužstvo
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|1.
|Německo
|1
|1
|0
|0
|7:1
|3
|2.
|Pobřeží slonoviny
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|3.
|Ekvádor
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|4.
|Curaçao
|1
|0
|0
|1
|1:7
|0