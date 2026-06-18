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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

8. den MS ve fotbale 2026: Česko hraje o naději na postup, Mexiko o první místo

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  7:45
Na fotbalovém mistrovství světa startují zápasy druhého kola. Český tým se po porážce s Jižní Koreou utká ve skupině A s Jihoafrickou republikou. Ve skupině B se střetnou Švýcarsko s Bosnou a Hercegovinou a Kanada s Katarem. Program uzavře atraktivní duel Mexika s Jižní Koreou, ve kterém půjde v áčku o průběžné první místo. V našem přehledu najdete základní informace o všech zápasech i televizním vysílání.

Tomáš Souček slaví gól do jihokorejské brány, ten ale kvůli ofsajdu nakonec neplatil | foto: Reuters

Televizní program osmého dne na MS ve fotbale

DatumZápasPřímý přenos
čtvrtek 18. června, 18:00Česko – Jihoafrická republikaČT sport a Nova Action
čtvrtek 18. června, 21:00Švýcarsko – Bosna a HercegovinaNova Action
pátek 19. června, 0:00Kanada – KatarNova
pátek 19. června, 3:00Mexiko – Jižní KoreaČT sport a Nova Action

Čtvrtek 18. června, 18:00

ČeskoJihoafrická republika (skupina A)

Česko se proti Jihoafrické republice pokusí napravit porážku 1:2 s Jižní Koreou. Svěřenci Miroslava Koubka po gólu Ladislava Krejčího vedli, ale techničtější soupeř duel otočil. Po úvodním utkání se hodně řešilo, jak dostat více do hry Patrika Schicka.

Jihoafrická republika bude mít po úvodní porážce 0:2 s Mexikem výrazně oslabený střed pole. Po dvou červených kartách přišla o Sphephela Sitholeho a FIFA navíc prodloužila trest zkušenému Thembaru Zwaneovi na tři zápasy. Trenér Hugo Broos tak musí udělat nucené změny v sestavě.

Podrobnou textovou reportáž z utkání Česko – JAR najdete ZDE.

A teď to odbrzděte! Osudový zápas na MS je tady, co provede Koubek se sestavou?

Čtvrtek 18. června, 21:00

ŠvýcarskoBosna a Hercegovina (skupina B)

Švýcaři nezvládli roli velkého favorita a vstoupili do turnaje remízou 1:1 s Katarem. Výběr kolem kapitána Granita Xhaky, obránce Manuela Akanjiho či útočníka Breela Embola sice dominoval v držení míče i počtu šancí, ale doplatil na mizernou efektivitu v zakončení.

Bosna a Hercegovina na úvod uhrála cennou remízu 1:1 s domácí Kanadou, když reagovala na inkasovaný gól disciplinovaným výkonem v defenzivě. Tým vedený Sergejem Barbarezem navázal na sérii devíti zápasů bez porážky a ukázal, že dokáže ustát i tlak domácího prostředí soupeře.

Podrobnou textovou reportáž z utkání Švýcarsko – Bosna a Hercegovina najdete ZDE.

Pátek 19. června, 0:00

KanadaKatar (skupina B)

Kanada na domácím šampionátu zahájila turnaj remízou 1:1 s Bosnou a Hercegovinou. Před druhým zápasem skupiny se nejvíce řeší zdravotní stav kapitána Alphonsa Daviese. Obránce Bayernu Mnichov po zranění stehenního svalu zatím netrénuje naplno a jeho start proti Kataru je nejistý.

Katar v prvním utkání získal překvapivý bod za remízu 1:1 proti Švýcarsku, když dokázal srovnat i přes herní převahu soupeře. Výběr kolem Akrama Afífa ukázal, že umí být nebezpečný v přechodu do útoku. Skupina je po prvním kole vyrovnaná – všechny čtyři týmy mají shodně jeden bod.

Podrobnou textovou reportáž z utkání Kanada – Katar najdete ZDE.

Pátek 19. června, 3:00

MexikoJižní Korea (skupina A)

Mexiko vstoupilo do domácího mistrovství světa vítězstvím 2:0 nad Jihoafrickou republikou a před druhým utkáním má výbornou výchozí pozici. Trenér Javier Aguirre však bude řešit absenci obránce Césara Montese, který byl v prvním zápase vyloučen. Velkou pozornost poutá sedmnáctiletý talent Gilberto Mora, jenž zaujal po příchodu z lavičky.

Jižní Korea otočila zápas s Českem a zvítězila 2:1. Rozhodující branku vstřelil v závěru střídající Oh Hjon-gju. Trenér Hong Mjong-bo by měl mít k dispozici i Bae Jun-hoa a Kim Tche-hjona, kteří se v posledních dnech potýkali se zraněním a do úvodního utkání proti Česku nezasáhli.

Podrobnou textovou reportáž z utkání Mexiko – Jižní Korea najdete ZDE.

Tabulka

Skupina A

MužstvoZVRPSB
1.Mexiko 1 1 0 0 2:0 3
2.Jižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3.Česko 1 0 0 1 1:2 0
4.Jihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Skupina B

MužstvoZVRPSB
1.Kanada 1 0 1 0 1:1 1
2.Bosna a Hercegovina 1 0 1 0 1:1 1
3.Katar 1 0 1 0 1:1 1
4.Švýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Skupina C

MužstvoZVRPSB
1.Skotsko 1 1 0 0 1:0 3
2.Brazílie 1 0 1 0 1:1 1
3.Maroko 1 0 1 0 1:1 1
4.Haiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Skupina D

MužstvoZVRPSB
1.USA 1 1 0 0 4:1 3
2.Austrálie 1 1 0 0 2:0 3
3.Turecko 1 0 0 1 0:2 0
4.Paraguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Skupina E

MužstvoZVRPSB
1.Německo 1 1 0 0 7:1 3
2.Pobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3.Ekvádor 1 0 0 1 0:1 0
4.Curaçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Skupina F

MužstvoZVRPSB
1.Švédsko 1 1 0 0 5:1 3
2.Japonsko 1 0 1 0 2:2 1
3.Nizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4.Tunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Skupina G

MužstvoZVRPSB
1.Írán 1 0 1 0 2:2 1
2.Nový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3.Belgie 1 0 1 0 1:1 1
4.Egypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Skupina H

MužstvoZVRPSB
1.Uruguay 1 0 1 0 1:1 1
2.Saúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3.Španělsko 1 0 1 0 0:0 1
4.Kapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Skupina I

MužstvoZVRPSB
1.Norsko 1 1 0 0 4:1 3
2.Francie 1 1 0 0 3:1 3
3.Senegal 1 0 0 1 1:3 0
4.Irák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Skupina J

MužstvoZVRPSB
1.Argentina 1 1 0 0 3:0 3
2.Rakousko 1 1 0 0 3:1 3
3.Jordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4.Alžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Skupina K

MužstvoZVRPSB
1.Kolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2.Demokratická republika Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3.Portugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4.Uzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Skupina L

MužstvoZVRPSB
1.Anglie 1 1 0 0 4:2 3
2.Ghana 1 1 0 0 1:0 3
3.Panama 1 0 0 1 0:1 0
4.Chorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Skupina A

Skupina B

Skupina D

Skupina C

Kompletní los
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Tipsport - partner programu

Skupina J

Skupina K

Skupina L

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
3. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4. UzbekistánUzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 1 1 0 0 4:2 3
2. GhanaGhana 1 1 0 0 1:0 3
3. PanamaPanama 1 0 0 1 0:1 0
4. ChorvatskoChorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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