Televizní program osmého dne na MS ve fotbale
|Datum
|Zápas
|Přímý přenos
|čtvrtek 18. června, 18:00
|Česko – Jihoafrická republika
|ČT sport a Nova Action
|čtvrtek 18. června, 21:00
|Švýcarsko – Bosna a Hercegovina
|Nova Action
|pátek 19. června, 0:00
|Kanada – Katar
|Nova
|pátek 19. června, 3:00
|Mexiko – Jižní Korea
|ČT sport a Nova Action
Čtvrtek 18. června, 18:00
Česko – Jihoafrická republika (skupina A)
Česko se proti Jihoafrické republice pokusí napravit porážku 1:2 s Jižní Koreou. Svěřenci Miroslava Koubka po gólu Ladislava Krejčího vedli, ale techničtější soupeř duel otočil. Po úvodním utkání se hodně řešilo, jak dostat více do hry Patrika Schicka.
Jihoafrická republika bude mít po úvodní porážce 0:2 s Mexikem výrazně oslabený střed pole. Po dvou červených kartách přišla o Sphephela Sitholeho a FIFA navíc prodloužila trest zkušenému Thembaru Zwaneovi na tři zápasy. Trenér Hugo Broos tak musí udělat nucené změny v sestavě.
Podrobnou textovou reportáž z utkání Česko – JAR najdete ZDE.
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Čtvrtek 18. června, 21:00
Švýcarsko – Bosna a Hercegovina (skupina B)
Švýcaři nezvládli roli velkého favorita a vstoupili do turnaje remízou 1:1 s Katarem. Výběr kolem kapitána Granita Xhaky, obránce Manuela Akanjiho či útočníka Breela Embola sice dominoval v držení míče i počtu šancí, ale doplatil na mizernou efektivitu v zakončení.
Bosna a Hercegovina na úvod uhrála cennou remízu 1:1 s domácí Kanadou, když reagovala na inkasovaný gól disciplinovaným výkonem v defenzivě. Tým vedený Sergejem Barbarezem navázal na sérii devíti zápasů bez porážky a ukázal, že dokáže ustát i tlak domácího prostředí soupeře.
Podrobnou textovou reportáž z utkání Švýcarsko – Bosna a Hercegovina najdete ZDE.
Pátek 19. června, 0:00
Kanada – Katar (skupina B)
Kanada na domácím šampionátu zahájila turnaj remízou 1:1 s Bosnou a Hercegovinou. Před druhým zápasem skupiny se nejvíce řeší zdravotní stav kapitána Alphonsa Daviese. Obránce Bayernu Mnichov po zranění stehenního svalu zatím netrénuje naplno a jeho start proti Kataru je nejistý.
Katar v prvním utkání získal překvapivý bod za remízu 1:1 proti Švýcarsku, když dokázal srovnat i přes herní převahu soupeře. Výběr kolem Akrama Afífa ukázal, že umí být nebezpečný v přechodu do útoku. Skupina je po prvním kole vyrovnaná – všechny čtyři týmy mají shodně jeden bod.
Podrobnou textovou reportáž z utkání Kanada – Katar najdete ZDE.
Pátek 19. června, 3:00
Mexiko – Jižní Korea (skupina A)
Mexiko vstoupilo do domácího mistrovství světa vítězstvím 2:0 nad Jihoafrickou republikou a před druhým utkáním má výbornou výchozí pozici. Trenér Javier Aguirre však bude řešit absenci obránce Césara Montese, který byl v prvním zápase vyloučen. Velkou pozornost poutá sedmnáctiletý talent Gilberto Mora, jenž zaujal po příchodu z lavičky.
Jižní Korea otočila zápas s Českem a zvítězila 2:1. Rozhodující branku vstřelil v závěru střídající Oh Hjon-gju. Trenér Hong Mjong-bo by měl mít k dispozici i Bae Jun-hoa a Kim Tche-hjona, kteří se v posledních dnech potýkali se zraněním a do úvodního utkání proti Česku nezasáhli.
Podrobnou textovou reportáž z utkání Mexiko – Jižní Korea najdete ZDE.
Tabulka
Skupina A
|Mužstvo
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|1.
|Mexiko
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|2.
|Jižní Korea
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|3.
|Česko
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|4.
|Jihoafrická republika
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
Skupina B
|Mužstvo
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|1.
|Kanada
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|2.
|Bosna a Hercegovina
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|3.
|Katar
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|4.
|Švýcarsko
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
Skupina C
|Mužstvo
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|1.
|Skotsko
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|2.
|Brazílie
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|3.
|Maroko
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|4.
|Haiti
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
Skupina D
|Mužstvo
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|1.
|USA
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|2.
|Austrálie
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|3.
|Turecko
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|4.
|Paraguay
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
Skupina E
|Mužstvo
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|1.
|Německo
|1
|1
|0
|0
|7:1
|3
|2.
|Pobřeží slonoviny
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|3.
|Ekvádor
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|4.
|Curaçao
|1
|0
|0
|1
|1:7
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
Skupina F
|Mužstvo
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|1.
|Švédsko
|1
|1
|0
|0
|5:1
|3
|2.
|Japonsko
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|3.
|Nizozemsko
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|4.
|Tunisko
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
Skupina G
|Mužstvo
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|1.
|Írán
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|2.
|Nový Zéland
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|3.
|Belgie
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|4.
|Egypt
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
Skupina H
|Mužstvo
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|1.
|Uruguay
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|2.
|Saúdská Arábie
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|3.
|Španělsko
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|4.
|Kapverdy
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
Skupina I
|Mužstvo
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|1.
|Norsko
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|2.
|Francie
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3.
|Senegal
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|4.
|Irák
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
Skupina J
|Mužstvo
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|1.
|Argentina
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|2.
|Rakousko
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3.
|Jordánsko
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|4.
|Alžírsko
|1
|0
|0
|1
|0:3
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
Skupina K
|Mužstvo
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|1.
|Kolumbie
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|2.
|Demokratická republika Kongo
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|3.
|Portugalsko
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|4.
|Uzbekistán
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
Skupina L
|Mužstvo
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|1.
|Anglie
|1
|1
|0
|0
|4:2
|3
|2.
|Ghana
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|3.
|Panama
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|4.
|Chorvatsko
|1
|0
|0
|1
|2:4
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.