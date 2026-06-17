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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

7. den MS ve fotbale 2026: Anglie vyzve Chorvatsko, Portugalsko jde na DR Kongo

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  7:59
Na mistrovství světa vstoupí do turnaje další dva favorité. Anglii ve skupině L čeká atraktivní souboj s Chorvatskem, Portugalsko se ve skupině K utká s Demokratickou republikou Kongo. Program sedmého dne doplní také zápasy Ghana – Panama a Uzbekistán – Kolumbie. V našem přehledu najdete základní informace o všech zápasech i televizním vysílání.

Kouč fotbalistů Anglie Thomas Tuchel hovoří na tréninku ke svým svěřencům. | foto: AP

Televizní program sedmého dne na MS ve fotbale

DatumZápasPřímý přenos
středa 17. června, 19:00Portugalsko – DR KongoČT sport
středa 17. června, 22:00Anglie – ChorvatskoNova Action
čtvrtek 18. června, 1:00Ghana – PanamaČT sport
čtvrtek 18. června, 4:00Uzbekistán – KolumbieNova Action

Středa 17. června, 19:00

Portugalsko – DR Kongo (skupina K)

Portugalsko patří mezi kandidáty na zisk světového titulu a na šampionát přijelo s velmi silným výběrem, který zdobí technická a taktická vyspělost. Velkou pozornost tradičně poutá Cristiano Ronaldo, který nastupuje na svém šestém mistrovství světa a snaží se získat jedinou významnou trofej, která mu v kariéře chybí. Klíčovou roli by však měli hrát záložníci Bruno Fernandes, Vitinha a João Neves.

DR Kongo se na mistrovství světa vrací po dlouhých 52 letech. Při své jediné předchozí účasti v roce 1974 startovalo ještě pod názvem Zair. Výběr trenéra Sébastiena Desabra spoléhá především na organizovanou hru, fyzickou připravenost a řadu hráčů působících v evropských soutěžích.

Podrobnou textovou reportáž z utkání Portugalsko – DR Kongo najdete ZDE.

Středa 17. června, 22:00

Anglie – Chorvatsko (skupina L)

Anglie je v širším okruhu favoritů na celkový triumf. Výběr vedený Thomasem Tuchelem disponuje mimořádnou kvalitou napříč celým kádrem. Hlavními hvězdami jsou kapitán Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Phil Foden či Declan Rice. Angličané se na posledních čtyřech velkých turnajích vždy dostali minimálně do čtvrtfinále a jejich cílem je ukončit čekání na druhý titul mistrů světa. Zlato naposledy získali doma v roce 1966.

Chorvatsko se i nadále opírá o zkušenou generaci, která v posledních letech sbírala medaile na největších akcích. Luka Modrič absolvuje pravděpodobně poslední světový šampionát své kariéry, důležitými postavami týmu jsou také Joško Gvardiol, Mateo Kovačič nebo Andrej Kramarič.

Podrobnou textovou reportáž z utkání Anglie – Chorvatsko najdete ZDE.

Čtvrtek 18. června, 1:00

Ghana – Panama (skupina L)

Ghana se představí na svém pátém mistrovství světa. Největšího úspěchu dosáhla v roce 2010, kdy postoupila až do čtvrtfinále. Největší hvězdou současného týmu je Antoine Semenyo z Manchestru City. Úvodní zápas si nezahraje Thomas Partey. Kanadské úřady mu totiž neudělily vízum.

Panama si zahraje na mistrovství světa podruhé v historii. Debutovala v roce 2018 v Rusku a nyní se vrací s ambicí získat své první body na světovém šampionátu. Tým se opírá o disciplinovanou organizaci hry a zkušenosti získané v kvalifikaci zóny CONCACAF. Už samotný postup mezi světovou elitu představuje pro panamský fotbal další významný milník.

Podrobnou textovou reportáž z utkání Ghana – Panama najdete ZDE.

Čtvrtek 18. června, 4:00

Uzbekistán – Kolumbie (skupina K)

Uzbekistán prožívá historický okamžik – na mistrovství světa se kvalifikoval vůbec poprvé. Tým vede italský mistr světa z roku 2006 Fabio Cannavaro a mezi největší opory patří obránce Abdukodir Chusanov, kapitán Eldor Šomurodov či talentovaný záložník Abbosbek Fajzullajev.

Kolumbie se na světový šampionát vrací po absenci na turnaji v roce 2022. Pod vedením trenéra Néstora Lorenza se znovu zařadila mezi nejnebezpečnější jihoamerické reprezentace a v roce 2024 si zahrála finále Copy América. Hlavními hvězdami jsou Luis Díaz a zkušený James Rodríguez, který byl jednou z největších postav mistrovství světa 2014.

Podrobnou textovou reportáž z utkání Uzbekistán – Kolumbie najdete ZDE.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afirkou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Skupina K

Skupina L

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina H

Skupina G

Skupina I

Skupina J

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
3. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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