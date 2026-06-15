Televizní program pátého dne na MS ve fotbale
|Datum
|Zápas
|Přímý přenos
|pondělí 15. června, 18:00
|Španělsko – Kapverdy
|Nova Action
|pondělí 15. června, 21:00
|Belgie – Egypt
|ČT sport
|úterý 16. června, 1:00
|Saúdská Arábie – Uruguay
|ČT sport
|úterý 16. června, 4:00
|Írán – Nový Zéland
|ČT sport
Pondělí 15. června, 18:00
Španělsko – Kapverdy (skupina H)
Španělsko přijelo na šampionát jako úřadující mistr Evropy a jeden z hlavních favoritů turnaje. Tým trenéra Luise de la Fuenteho staví na technické kvalitě, dominantním držení míče a mimořádně silném středu pole. Mezi největší opory patří Rodri, Fabián Ruiz, Lamine Yamal a Mikel Oyarzabal. Španělé budou usilovat o zisk druhého titulu mistrů světa v historii.
Kapverdy zažívají historický okamžik, když se na mistrovství světa představí vůbec poprvé. Celek trenéra Bubisty se opírá o zkušené hráče působící převážně v evropských soutěžích. Mezi nejvýraznější tváře patří obránce Roberto Lopes, křídelník Ryan Mendes a útočník Dailon Livramento. Už samotný postup na šampionát představuje pro ostrovní stát jeden z největších úspěchů v historii tamního fotbalu.
Podrobnou textovou reportáž z utkání Španělsko – Kapverdy najdete ZDE.
Pondělí 15. června, 21:00
Belgie – Egypt (skupina G)
Belgie vstupuje do turnaje pod vedením Rudiho Garcii. Současná generace sice navazuje na úspěšnou éru Rudých ďáblů, stále však disponuje řadou zkušených hvězd. Klíčovými postavami mohou být Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois a Jérémy Doku. Pro De Bruyneho jde už o čtvrté mistrovství světa v kariéře.
Egypt se vrací na světový šampionát s ambicí dosáhnout historického průlomu. Největší naděje fanoušků se upínají k Mohamedu Salahovi, kterého doplňuje další ofenzivní hvězda Omar Marmoush. Egypt dosud na mistrovství světa nikdy nevyhrál zápas a bude se snažit tuto bilanci změnit.
Podrobnou textovou reportáž z utkání Belgie – Egypt najdete ZDE.
Úterý 16. června, 0:00
Saúdská Arábie – Uruguay (skupina H)
Saúdská Arábie patří mezi pravidelné účastníky světových šampionátů. Mužstvo vedené Hervém Renardem je známé dobrou organizací hry a vysokou disciplínou. Řada reprezentantů působí v domácí soutěži, která v posledních letech výrazně kvalitnila.
Uruguay patří mezi nejsilnější týmy Jižní Ameriky. Celek trenéra Marcela Bielsy se praktikuje agresivní presink, přičemž klíčovou roli v záloze hraje Federico Valverde, doplněný o energického Manuela Ugarteho. V útoku pak bude největší pozornost směřovat k Darwinovi Núñezovi, který nastoupí proti spoluhráčům ze saúdskoarabského Al-Hilalu.
Podrobnou textovou reportáž z utkání Saúdská Arábie – Uruguay najdete ZDE.
Úterý 16. června, 3:00
Írán – Nový Zéland (skupina G)
Írán startuje na čtvrtém mistrovství světa v řadě a posedmé v historii. Tým trenéra Amira Ghalenoeiho se bude znovu pokoušet o historicky první postup do vyřazovací fáze. Hlavní osobností mužstva je útočník Mehdi Taremi, důležitou roli mají také zkušení obránci a tradičně velmi dobře organizovaná defenziva.
Nový Zéland se na světový šampionát vrací poprvé od roku 2010. Svěřenci trenéra Darrena Bazeleyho dosud na mistrovství světa nevyhráli jediný zápas, ale do turnaje vstupují s cílem tuto statistiku změnit. Největší hvězdou týmu je kapitán Chris Wood, zkušený útočník z anglické Premier League.
Podrobnou textovou reportáž z utkání Írán – Nový Zéland najdete ZDE.