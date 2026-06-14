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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

4. den MS ve fotbale 2026: Němci proti trpaslíkovi, do akce jde i Nizozemsko a Švédsko

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  7:58
Do dalšího hracího dne mistrovství světa ve fotbale zasáhne i jeden z evropských favoritů – Německo, které vstupuje do turnaje duelem s debutujícím Curaçaem. Na programu jsou také atraktivní souboje Nizozemsko – Japonsko, Pobřeží slonoviny – Ekvádor a Švédsko – Tunisko. V našem přehledu najdete základní informace o všech zápasech i televizním vysílání.

Němečtí fotbalisté na tréninku před mistrovstvím světa. | foto: Reuters

Televizní program čtvrtého dne na MS ve fotbale

DatumZápasPřímý přenos
neděle 14. června, 19:00Německo – CuraçaoČT sport
neděle 14. června, 22:00Nizozemsko – JaponskoNova Action
pondělí 15. června, 1:00Pobřeží slonoviny – EkvádorNova Action
pondělí 15. června, 4:00Švédsko – TuniskoNova Action

Neděle 14. června, 19:00

NěmeckoCuraçao (skupina E)

Německo vstupuje do turnaje pod vedením Juliana Nagelsmanna jako jeden z evropských favoritů. Mezi jeho největší opory patří Florian Wirtz, Jamal Musiala, Joshua Kimmich a Leroy Sané. Němci se budou snažit odčinit dvě po sobě jdoucí vyřazení už v základní skupině mistrovství světa.

Curaçao je nejmenší zemí v historii světových šampionátů a na mistrovství světa startuje vůbec poprvé. Tým trenéra Dicka Advocaata sází na disciplinovanou obranu a hráče působící převážně v evropských soutěžích. Největšími hvězdami jsou Jurgen Locadia a Tahith Chong. Už samotný postup na šampionát představuje pro karibský ostrov historický úspěch.

Podrobnou textovou reportáž z utkání Německo – Curaçao najdete ZDE.

Neděle 14. června, 22:00

NizozemskoJaponsko (skupina F)

Nizozemsko pod vedením Ronalda Koemana sází na aktivní kombinaci, kvalitní práci s míčem a vysokou individuální kvalitu napříč sestavou. Vůdčími osobnostmi jsou zkušený obránce Virgil van Dijk, záložníci Frenkie de Jong a Ryan Gravenberch a ofenzivní tahoun Cody Gakpo. Na velkých turnajích pravidelně patří mezi kandidáty na medailové pozice.

Japonsko se v posledních letech zařadilo mezi nejstabilnější asijské reprezentace. Tým trenéra Hadžime Morijasua dokáže hrát ve vysokém tempu a zároveň velmi disciplinovaně. Mezi klíčové hráče patří záložník Wataru Endó, křídelník Dóan Ricu a útočník Ajasé Ueda. Japonci navíc postoupili do vyřazovací části na čtyřech z posledních pěti světových šampionátů.

Podrobnou textovou reportáž z utkání Nizozemsko – Japonsko najdete ZDE.

Pondělí 15. června, 1:00

Pobřeží slonovinyEkvádor (skupina E)

Pobřeží slonoviny pod vedením Emerse Faého spoléhá na rychlý přechod do útoku a velkou individuální kvalitu v ofenzivě. Hlavními tahouny jsou křídelníci Amad Diallo a Simon Adingra, střed pole řídí kapitán Franck Kessié a Ibrahim Sangaré. Sloni patří mezi nejnebezpečnější africké týmy turnaje, i díky široké rotaci ofenzivních hráčů.

Ekvádor staví na fyzicky výborně připraveném mužstvu a jedné z nejpevnějších obran v Jižní Americe. Tým trenéra Sebastiána Beccaceceho vede záložník Moisés Caicedo, oporami jsou také obránce Piero Hincapié a zkušený střelec Enner Valencia.

Podrobnou textovou reportáž z utkání Pobřeží slonoviny – Ekvádor najdete ZDE.

Pondělí 15. června, 4:00

ŠvédskoTunisko (skupina F)

Švédsko se na šampionát dostalo přes play-off a pod vedením Grahama Pottera se opírá především o mimořádně silnou ofenzivu. Největšími hvězdami jsou útočníci Alexander Isak a Viktor Gyökeres. Švédové chtějí navázat na tradici pravidelných účastí ve vyřazovací fázi velkých turnajů.

Tunisko startuje na třetím mistrovství světa v řadě. Severoafrický celek je známý především pevnou obranou, disciplínou a taktickou organizací. Kvalifikací prošel bez inkasovaného gólu, což dobře vystihuje jeho herní styl. Tunisané budou spoléhat na kompaktní blok a rychlé protiútoky proti favorizovaným soupeřům.

Podrobnou textovou reportáž z utkání Švédsko – Tunisko najdete ZDE.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Skupina E

Skupina F

Skupina H

Skupina G

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina B

Skupina D

Skupina C

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
3. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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