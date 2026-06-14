Televizní program čtvrtého dne na MS ve fotbale
|Datum
|Zápas
|Přímý přenos
|neděle 14. června, 19:00
|Německo – Curaçao
|ČT sport
|neděle 14. června, 22:00
|Nizozemsko – Japonsko
|Nova Action
|pondělí 15. června, 1:00
|Pobřeží slonoviny – Ekvádor
|Nova Action
|pondělí 15. června, 4:00
|Švédsko – Tunisko
|Nova Action
Neděle 14. června, 19:00
Německo – Curaçao (skupina E)
Německo vstupuje do turnaje pod vedením Juliana Nagelsmanna jako jeden z evropských favoritů. Mezi jeho největší opory patří Florian Wirtz, Jamal Musiala, Joshua Kimmich a Leroy Sané. Němci se budou snažit odčinit dvě po sobě jdoucí vyřazení už v základní skupině mistrovství světa.
Curaçao je nejmenší zemí v historii světových šampionátů a na mistrovství světa startuje vůbec poprvé. Tým trenéra Dicka Advocaata sází na disciplinovanou obranu a hráče působící převážně v evropských soutěžích. Největšími hvězdami jsou Jurgen Locadia a Tahith Chong. Už samotný postup na šampionát představuje pro karibský ostrov historický úspěch.
Podrobnou textovou reportáž z utkání Německo – Curaçao najdete ZDE.
Neděle 14. června, 22:00
Nizozemsko – Japonsko (skupina F)
Nizozemsko pod vedením Ronalda Koemana sází na aktivní kombinaci, kvalitní práci s míčem a vysokou individuální kvalitu napříč sestavou. Vůdčími osobnostmi jsou zkušený obránce Virgil van Dijk, záložníci Frenkie de Jong a Ryan Gravenberch a ofenzivní tahoun Cody Gakpo. Na velkých turnajích pravidelně patří mezi kandidáty na medailové pozice.
Japonsko se v posledních letech zařadilo mezi nejstabilnější asijské reprezentace. Tým trenéra Hadžime Morijasua dokáže hrát ve vysokém tempu a zároveň velmi disciplinovaně. Mezi klíčové hráče patří záložník Wataru Endó, křídelník Dóan Ricu a útočník Ajasé Ueda. Japonci navíc postoupili do vyřazovací části na čtyřech z posledních pěti světových šampionátů.
Podrobnou textovou reportáž z utkání Nizozemsko – Japonsko najdete ZDE.
Pondělí 15. června, 1:00
Pobřeží slonoviny – Ekvádor (skupina E)
Pobřeží slonoviny pod vedením Emerse Faého spoléhá na rychlý přechod do útoku a velkou individuální kvalitu v ofenzivě. Hlavními tahouny jsou křídelníci Amad Diallo a Simon Adingra, střed pole řídí kapitán Franck Kessié a Ibrahim Sangaré. Sloni patří mezi nejnebezpečnější africké týmy turnaje, i díky široké rotaci ofenzivních hráčů.
Ekvádor staví na fyzicky výborně připraveném mužstvu a jedné z nejpevnějších obran v Jižní Americe. Tým trenéra Sebastiána Beccaceceho vede záložník Moisés Caicedo, oporami jsou také obránce Piero Hincapié a zkušený střelec Enner Valencia.
Podrobnou textovou reportáž z utkání Pobřeží slonoviny – Ekvádor najdete ZDE.
Pondělí 15. června, 4:00
Švédsko – Tunisko (skupina F)
Švédsko se na šampionát dostalo přes play-off a pod vedením Grahama Pottera se opírá především o mimořádně silnou ofenzivu. Největšími hvězdami jsou útočníci Alexander Isak a Viktor Gyökeres. Švédové chtějí navázat na tradici pravidelných účastí ve vyřazovací fázi velkých turnajů.
Tunisko startuje na třetím mistrovství světa v řadě. Severoafrický celek je známý především pevnou obranou, disciplínou a taktickou organizací. Kvalifikací prošel bez inkasovaného gólu, což dobře vystihuje jeho herní styl. Tunisané budou spoléhat na kompaktní blok a rychlé protiútoky proti favorizovaným soupeřům.
Podrobnou textovou reportáž z utkání Švédsko – Tunisko najdete ZDE.