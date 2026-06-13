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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

3. den MS ve fotbale 2026: Brazílie jde proti Maroku, nastoupí i Švýcarsko či Skotsko

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  7:29
Do třetího hracího dne mistrovství světa ve fotbale zasáhne i jeden z favoritů na zisk trofeje a tým, který tradičně budí pozornost fanoušků po celém světě – Brazílie. Čeká ji souboj s Marokem. Na programu jsou také duely Katar – Švýcarsko, Haiti – Skotsko a Austrálie – Turecko. V našem přehledu najdete základní informace o všech zápasech i televizním vysílání.

Lucas Paquetá (ruce nahoře) slaví s brazilskými spoluhráči výhru nad Panamou. | foto: AP

Televizní program třetího dne na MS ve fotbale

DatumZápasPřímý přenos
sobota, 13. června, 21:00Katar – ŠvýcarskoČT sport
neděle, 14. června, 0:00Brazílie – MarokoČT sport
neděle, 14. června, 3:00Haiti – SkotskoNova Action
neděle, 14. června, 6:00Austrálie – TureckoNova Action

Sobota 13. června, 21:00

KatarŠvýcarsko (skupina B, Levi’s Stadium)

Katar pod koučem Julenem Lopeteguim spoléhá na sehrané jádro z domácí soutěže. Největšími hvězdami jsou ofenzivní tahoun Akram Afif a zkušený střelec Almoez Ali, kteří patří k nejúspěšnějším hráčům v historii katarské reprezentace.

Švýcarsko pod vedením Murata Yakina zdobí organizovaná hra, kvalitní práce bez míče a rychlé přechody do útoku. Klíčovou postavou zůstává záložník Granit Xhaka, doplněný o ofenzivní hráče jako Dan Ndoye či Breel Embolo. Zajímavostí je, že Švýcaři postoupili ze skupiny na pěti z posledních šesti mistrovství světa.

Podrobnou textovou reportáž z utkání Katar – Švýcarsko najdete ZDE.

Neděle 14. června, 00:00

BrazílieMaroko (skupina C, MetLife Stadium)

Brazílie vstupuje do turnaje pod vedením Carla Ancelottiho, prvního zahraničního trenéra v historii reprezentace. Kanárci tradičně sází na technický a útočný fotbal, opřený o individuální kvalitu svých ofenzivních hvězd. Největší pozornost poutají Vinícius Júnior, Neymar a Raphinha.

Maroko navazuje na historické semifinále z roku 2022. Tým je známý výbornou organizací hry, disciplinovanou obranou a nebezpečnými protiútoky. Hlavními osobnostmi jsou kapitán Achraf Hakimi, ofenzivní záložník Brahim Díaz a zkušený brankář Bono.

Podrobnou textovou reportáž z utkání Brazílie – Maroko najdete ZDE.

Neděle 14. června, 03:00

HaitiSkotsko (skupina C, Gillette Stadium)

Haiti patří mezi překvapivé účastníky šampionátu. Karibský celek spoléhá na rychlou přechodovou fázi, bojovnost a důslednou práci bez míče. Proti favorizovaným soupeřům bude sázet především na kompaktní obranu a rychlé protiútoky

Skotsko se na mistrovství světa vrací poprvé od roku 1998. Tým trenéra Stevea Clarka staví na organizované hře, disciplíně a silném středu pole. Největšími hvězdami jsou záložník Scott McTominay a obránce Andy Robertson.

Podrobnou textovou reportáž z utkání Haiti – Skotsko najdete ZDE.

Neděle 14. června, 06:00

AustrálieTurecko (skupina F, BC Place)

Austrálie pod vedením Tonyho Popovice vychází z fyzické připravenosti a týmového pojetí. Spoléhá na zkušeného kapitána Jacksona Irvinea a pokusí se navázat na postup do osmifinále na minulém mistrovství světa.

Turecko přijíždí s generací hráčů, která vzbuzuje velká očekávání. Tým trenéra Vincenza Montelly se snaží o aktivní a technický fotbal s důrazem na držení míče. Hlavními hvězdami jsou záložník Hakan Çalhanoğlu, tvůrce hry Arda Güler a křídelník Kenan Yıldız. Turci se na mistrovství světa vracejí poprvé od roku 2002, kdy senzačně získali bronz.

Podrobnou textovou reportáž z utkání Austrálie – Turecko najdete ZDE.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Skupina E

Skupina F

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Skupina D

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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