Televizní program třetího dne na MS ve fotbale
|Datum
|Zápas
|Přímý přenos
|sobota, 13. června, 21:00
|Katar – Švýcarsko
|ČT sport
|neděle, 14. června, 0:00
|Brazílie – Maroko
|ČT sport
|neděle, 14. června, 3:00
|Haiti – Skotsko
|Nova Action
|neděle, 14. června, 6:00
|Austrálie – Turecko
|Nova Action
Sobota 13. června, 21:00
Katar – Švýcarsko (skupina B, Levi’s Stadium)
Katar pod koučem Julenem Lopeteguim spoléhá na sehrané jádro z domácí soutěže. Největšími hvězdami jsou ofenzivní tahoun Akram Afif a zkušený střelec Almoez Ali, kteří patří k nejúspěšnějším hráčům v historii katarské reprezentace.
Švýcarsko pod vedením Murata Yakina zdobí organizovaná hra, kvalitní práce bez míče a rychlé přechody do útoku. Klíčovou postavou zůstává záložník Granit Xhaka, doplněný o ofenzivní hráče jako Dan Ndoye či Breel Embolo. Zajímavostí je, že Švýcaři postoupili ze skupiny na pěti z posledních šesti mistrovství světa.
Podrobnou textovou reportáž z utkání Katar – Švýcarsko najdete ZDE.
Neděle 14. června, 00:00
Brazílie – Maroko (skupina C, MetLife Stadium)
Brazílie vstupuje do turnaje pod vedením Carla Ancelottiho, prvního zahraničního trenéra v historii reprezentace. Kanárci tradičně sází na technický a útočný fotbal, opřený o individuální kvalitu svých ofenzivních hvězd. Největší pozornost poutají Vinícius Júnior, Neymar a Raphinha.
Maroko navazuje na historické semifinále z roku 2022. Tým je známý výbornou organizací hry, disciplinovanou obranou a nebezpečnými protiútoky. Hlavními osobnostmi jsou kapitán Achraf Hakimi, ofenzivní záložník Brahim Díaz a zkušený brankář Bono.
Podrobnou textovou reportáž z utkání Brazílie – Maroko najdete ZDE.
Neděle 14. června, 03:00
Haiti – Skotsko (skupina C, Gillette Stadium)
Haiti patří mezi překvapivé účastníky šampionátu. Karibský celek spoléhá na rychlou přechodovou fázi, bojovnost a důslednou práci bez míče. Proti favorizovaným soupeřům bude sázet především na kompaktní obranu a rychlé protiútoky
Skotsko se na mistrovství světa vrací poprvé od roku 1998. Tým trenéra Stevea Clarka staví na organizované hře, disciplíně a silném středu pole. Největšími hvězdami jsou záložník Scott McTominay a obránce Andy Robertson.
Podrobnou textovou reportáž z utkání Haiti – Skotsko najdete ZDE.
Neděle 14. června, 06:00
Austrálie – Turecko (skupina F, BC Place)
Austrálie pod vedením Tonyho Popovice vychází z fyzické připravenosti a týmového pojetí. Spoléhá na zkušeného kapitána Jacksona Irvinea a pokusí se navázat na postup do osmifinále na minulém mistrovství světa.
Turecko přijíždí s generací hráčů, která vzbuzuje velká očekávání. Tým trenéra Vincenza Montelly se snaží o aktivní a technický fotbal s důrazem na držení míče. Hlavními hvězdami jsou záložník Hakan Çalhanoğlu, tvůrce hry Arda Güler a křídelník Kenan Yıldız. Turci se na mistrovství světa vracejí poprvé od roku 2002, kdy senzačně získali bronz.
Podrobnou textovou reportáž z utkání Austrálie – Turecko najdete ZDE.