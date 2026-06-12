Televizní program druhého dne na MS ve fotbale
|Datum
|Zápas
|Přímý přenos
|pátek, 12. června, 21:00
|Kanada – Bosna a Hercegovina
|Nova Action
|sobota, 13. června, 3:00
|USA – Paraguay
|ČT sport
Pátek 12. června, 21:00
Kanada – Bosna a Hercegovina (skupina B, BMO Field)
Kanada vstoupí do domácího šampionátu proti Bosně a Hercegovině, která se na mistrovství světa představí podruhé v historii. Tým Jesseho Marsche preferuje agresivní presink a snaží se získávat míč co nejblíže soupeřově brance. Hlavní ofenzivní hvězdou je útočník Jonathan David.
Bosna pod koučem Sergejem Barbarezem naopak sází na organizovanou obranu, fyzickou hru a rychlé přechody do útoku. Největší hvězdou mužstva je zkušený útočník Edin Džeko, kterého doplňuje střelec Ermedin Demirović.
Podrobnou textovou reportáž z utkání Kanada – Bosna a Hercegovina najdete ZDE.
Sobota 13. června, 3:00
USA – Paraguay (skupina D, SoFi Stadium)
Spojené státy zahájí turnaj soubojem s Paraguayí. Američané pod trenérem Mauriciem Pochettinem praktikují aktivní presink s důrazem na rychlý pohyb a intenzitu bez míče. Klíčovými postavami mužstva jsou Christian Pulisic, Tyler Adams a Weston McKennie.
Paraguay vede zkušený argentinský kouč Gustavo Alfaro. Jeho tým se tradičně spoléhá na dobrou organizaci hry, disciplinovanou obranu a efektivní protiútoky. Největšími hvězdami jsou Miguel Almirón a záložník Diego Gómez, kteří mají na starosti tvorbu většiny ofenzivních akcí.
Podrobnou textovou reportáž z utkání USA – Paraguay najdete ZDE.