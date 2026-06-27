Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

18. den MS ve fotbale: Portugalsko si zahraje o první místo s Kolumbií

Autor:
  9:27

Cristiano Ronaldo zakončuje na bránu Uzbekistánu. | foto: Reuters

Na mistrovství světa pokračuje závěrečná fáze základních skupin. Osmnáctý hrací den nabídne klíčové zápasy ve skupinách J, K a L. Program odstartují souboje Chorvatska s Ghanou a Panamy s Anglií, následovat budou duely DR Kongo s Uzbekistánem a Kolumbie s Portugalskem. Závěr dne obstarají zápasy Alžírska s Rakouskem a Jordánska s Argentinou. V našem přehledu najdete základní informace o všech zápasech i televizním vysílání

Televizní program 18. dne na MS ve fotbale

DatumZápasPřímý přenos
sobota 27. června, 23:00Chorvatsko – GhanaČT sport
sobota 27. června, 23:00Panama – AnglieNova Action
neděle 28. června, 1:30DR Kongo – UzbekistánČT sport
neděle 28. června, 1:30Kolumbie – PortugalskoNova Action
neděle 28. června, 4:00Alžírsko – RakouskoNova Action
neděle 28. června, 4:00Jordánsko – ArgentinaČT sport

Sobota 27. června, 23:00

ChorvatskoGhana (skupina L)

Chorvatsko v prvním utkání nestačilo na ofenzivní smršt Anglie a podlehlo jí 2:4. Ve druhém souboji zdolalo 1:0 Panamu po gólu náhradníka Budimira. K postupové jistotě potřebuje výhru.

Ghana vstoupila do MS upracovaným vítězstvím 1:0 nad Panamou, ve druhém duelu ubránila bezbrankovou remízu s Anglií. Herně zatím příliš nepřesvědčila, ale má čtyři body a k postupu jí stačí nerozhodný výsledek.

Podrobnou textovou reportáž z utkání Chorvatsko – Ghana najdete ZDE.

Sobota 27. června, 23:00

PanamaAnglie (skupina L)

Panama zanechala na šampionátu velmi slušný dojem. Ghanu v úvodním utkání přehrávala a špatně si nevedla ani proti Chorvatsku. Po dvou porážkách 0:1 však má jasno – do play off se nepodívá.

Anglie napřed nadchla ofenzivní podívanou proti Chorvatsku (4:2), potom se však nedokázala gólově prosadit proti Ghaně. Pořád je v komfortní pozici a hvězdami nabitý tým má vysoké ambice.

Podrobnou textovou reportáž z utkání Panama – Anglie najdete ZDE.

Skupina L na MS ve fotbale 2026: jak vypadá postupová matematika?

Neděle 28. června, 1:30

DR KongoUzbekistán (skupina K)

DR Kongo odstartovalo výborně a získalo bod za remízu 1:1 s Portugalskem. Kompaktní defenzíva fungovala i proti Kolumbii, ale v 76. minutě inkasovala branku od Munoze. Šanci na postup Konga udrží jen výhra.

Uzbekistán už je bez šance na postup. Podlehl 1:3 Kolumbii a od Portugalska schytal debakl 0:5. V některých pasážích zaujal odvážnou hrou, na kvalitnější a vyspělejší týmy však neměl.

Podrobnou textovou reportáž z utkání DR Kongo – Uzbekistán najdete ZDE.

Neděle 28. června, 1:30

Kolumbie – Portugalsko (skupina K)

Kolumbii se daří podle plánu. Zápas s Uzbekistánem (3:1) kontrolovala a postup si zajistila těsnou výrou 1:0 nad nepříjemným Kongem. K prvnímu místu jí stačí bod.

Portugalsko nepotěšilo fanoušky profesorským výkonem proti Kongu (1:1), ale dojem napravilo vítězstvím 5:0 nad Uzbekistánem. V posledním utkání skupiny ho čeká nejtěžší zkouška. K prvenství ve skupině musí zvítězit.

Podrobnou textovou reportáž z utkání Kolumbie – Portugalsko najdete ZDE.

Skupina K na MS ve fotbale 2026: jak vypadá postupová matematika?

Neděle 28. června, 4:00

AlžírskoRakousko (skupina J)

Alžírsko na úvod MS nestačilo na Argentinu 0:3, potom využilo herní převahu a zdolalo Jordánsko 2:1.

Rakousko si napřed poradilo s Jordánskem 3:1, pak podlehlo 0:2 Argentině. Má o dvě branky lepší skóre než Alžírsko.

Podrobnou textovou reportáž z utkání Alžírsko – Rakousko najdete ZDE.

Neděle 28. června, 4:00

JordánskoArgentina (skupina J)

Jordánsko drželo v prvním utkání proti Rakousku dlouho nadějný stav, hrozilo z protiútoků, ale nakonec padlo 1:3. Slušně si vedlo i proti Alžírsku, favorit však utkání zlomil osm minut před koncem a zvítězil 2:1. Bez bodu už má jistotu, že si play off nezahraje.

Argentina postoupí z prvního místa. Porazila 3:0 Alžírsko a 2:0 Rakousko. Má vyvážený tým, ještě neinkasovala a čaroděj Messi nemá problém ani s věkem, ani se soupeři.

Podrobnou textovou reportáž z utkání Jordánsko – Argentina najdete ZDE.

Skupina J na MS ve fotbale 2026: jak vypadá postupová matematika?
Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Skupina L

Skupina K

Skupina J

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina I

Skupina H

Skupina G

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 2 2 0 0 5:0 6
2. RakouskoRakousko 2 1 0 1 3:3 3
3. AlžírskoAlžírsko 2 1 0 1 2:4 3
4. JordánskoJordánsko 2 0 0 2 2:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 2 2 0 0 4:1 6
2. PortugalskoPortugalsko 2 1 1 0 6:1 4
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 2 0 1 1 1:2 1
4. UzbekistánUzbekistán 2 0 0 2 1:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 2 1 1 0 4:2 4
2. GhanaGhana 2 1 1 0 1:0 4
3. ChorvatskoChorvatsko 2 1 0 1 3:4 3
4. PanamaPanama 2 0 0 2 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte největší hvězdy fotbalového MS? Otestuje své znalosti

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo po zápase s Demokratickou republikou...

Na mistrovství světa se vždy sjedou ti nejlepší z nejlepších. I mezi nimi jsou ale fotbalisté, kteří nad zbytkem vyčnívají. A přesně o nich je tento kvíz. Poznáte známé hráče probíhajícího šampionátu?

Vysvědčení nepotěší. Známky pro české reprezentanty: žádná jednička, dvě pětky

Čeští fotbalisté se chystají na zápas fotbalového mundialu proti Jihoafrické...

Od našich zpravodajů v USA Šampionát, který se nepovedl. Pro někoho zklamání, pro jiného ostuda. Ale spokojený být národní tým s vystoupením na mistrovství světa určitě být nemůže. Ve skupině s Mexikem, Jihoafrickou republikou...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, jak hráli Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

Česko - Mexiko 0:3, tři minely a konec fotbalistů na MS, ve skupině jsou poslední

Mexický brankář Guillermo Ochoa kontroluje zdravotní stav Tomáše Součka.

Od našeho zpravodaje v Mexiku Tři zápasy a šlus. Fotbalová reprezentace se s mistrovstvím světa loučí porážkou 0:3 v Mexiku proti domácímu týmu a v základní skupině skončila na posledním místě. Duel na Aztéckém stadionu rozhodla...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Na turnaji už padl gólový rekord, slavilo se 177krát

Sledujeme online
Turecký brankář Ugurcan Cakir chytá pokus Christiana Pulisice z USA

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

18. den MS ve fotbale: Portugalsko si zahraje o první místo s Kolumbií

Cristiano Ronaldo zakončuje na bránu Uzbekistánu.

Na mistrovství světa pokračuje závěrečná fáze základních skupin. Osmnáctý hrací den nabídne klíčové zápasy ve skupinách J, K a L. Program odstartují souboje Chorvatska s Ghanou a Panamy s Anglií,...

27. června 2026  9:27

Prasklá lebka ho nezastavila. S helmou by mě litovali, myslí si Horák, posila Jablonce

Sparťanský Roman Horák po utkání s Duklou.

Před dvěma lety mu kariéru přerušilo vážné zranění hlavy. Teď už je ale fotbalista Roman Horák opět v plné síle a rozkoukává se v Jablonci. Jednadvacetiletý záložník, který prošel i mládežnickými...

27. června 2026  8:15

Egypt - Írán 1:1, šok v závěru! Asijský tým slavil druhé místo, gól mu však vzal ofsajd

Aktualizujeme
Radost egyptských fotbalistů, když sudí Szymon Marciniak singalizuje ofsajd...

Slavil tak, že si sundal dres a dostal žlutou kartu. Nakonec gól íránského obránce Chalílzadého postup ze druhého místa nepřinesl, protože neplatil kvůli ofsajdu. Fotbalisté asijského týmu tak...

27. června 2026  7:07,  aktualizováno  7:50

Nový Zéland - Belgie 1:5, favorit bere postup z prvního místa. Trefil se i Lukaku

Konečně i on. Gól do sítě Nového Zélandu slaví Romelu Lukaku.

Belgičtí fotbalisté poprvé na mistrovství světa zvítězili a pěti góly se dostali do čela skupiny G. Potřebovali zvítězit nejméně o tři, nakonec Nový Zéland porazili 5:1. Dvakrát se radoval Trossard,...

27. června 2026  7:04,  aktualizováno  7:41

Noční můra brankáře Muslery, po další chybě střídal už o poločase

Uruguayský gólman Fernadno Muslera inkasuje göl proti Španělsku.

Střelu španělského záložníka Baeny, kterou jen tak naslepo z otočky vyzkoušel vypálit, překvapivě čtyřicetiletý zkušený uruguayský brankář Fernando Muslera velmi lehce pustil přes rukavice. Na...

27. června 2026  7:30

Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off, kdo s kým bude hrát

Španělský záložník Rodri vede míč během utkání s Kapverdami.

Na fotbalovém mistrovství světa finišuje boj o play off. Většinu postupujících už známe, další týmy je brzy doplní. Do vyřazovacích bojů projdou vždy dva nejlepší celky ze všech dvanácti skupin a...

27. června 2026  7:17

Španělsko na MS ve fotbale 2026: Program, výsledky, soupiska, historie

Fotbalisté Španělska se fotí s fanoušky po postupu do finále mistrovství Evropy.

Španělsko patří na mistrovství světa ve fotbale 2026 mezi největší favority na celkový triumf. Ovládlo skupinu H, podívejte se na jeho program, výsledky a kompletní soupisku.

27. června 2026  4:56

Tabulka třetích týmů na MS ve fotbale 2026: Kdo má nejblíže k postupu

Uzbecký gólman Utkir Jusupov zastavuje kolumbijskou akci.

Letošní mistrovství světa má poměrně štědrý postupový klíč. Po skončení soubojů v základních skupinách projdou do 1. kola play off všechny týmy na prvních a druhých místech a také osm nejlepších...

27. června 2026  4:55

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, jak hráli Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

27. června 2026  4:50

Saúdská Arábie - Kapverdské ostrovy 0:0, africký tým postupuje z druhého místa

Fotbalisté Kapverdských ostrovů slaví senzační postup do vyřazovacích bojů na...

Při své premiéře na fotbalovém mistrovství světa v úvodních dvou zápasech neprohrály. A proti Saúdské Arábii dokonaly Kapverdské ostrovy senzaci! Díky remíze 0:0 a prohře Uruguaye se Španělskem...

27. června 2026  1:24,  aktualizováno  4:34

Španělsko - Uruguay 1:0, Baena poslal svůj tým do play off, Jihoameričané končí

Španěl Álex Baena slaví gól do sítě Uruguaye na světovém šampionátu.

Zamotaná situace ve skupině H je rozluštěna. Španělští fotbalisté po výhře 1:0 nad Uruguayí postupují z prvního místa do vyřazovacích bojů, výhru zařídil jedinou střelou na branku Álex Baena....

27. června 2026  1:15,  aktualizováno  4:30

Nejrychlejší hattrick šampionátů o minutu odolal. Dembélé ten svůj unikátně završil

Francouzský útočník Ousmane Dembélé oslavuje gól vstřelený v 7. minutě zápasu...

Jeden, dva, tři, čtyři... deset a jedenáctý zakončuje. Francouzský útočník Ousmane Dembélé dal na fotbalovém mistrovství světa unikátní gól, kterým proti Norsku (4:1) završil hattrick. Druhý...

27. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.