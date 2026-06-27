Televizní program 18. dne na MS ve fotbale
|Datum
|Zápas
|Přímý přenos
|sobota 27. června, 23:00
|Chorvatsko – Ghana
|ČT sport
|sobota 27. června, 23:00
|Panama – Anglie
|Nova Action
|neděle 28. června, 1:30
|DR Kongo – Uzbekistán
|ČT sport
|neděle 28. června, 1:30
|Kolumbie – Portugalsko
|Nova Action
|neděle 28. června, 4:00
|Alžírsko – Rakousko
|Nova Action
|neděle 28. června, 4:00
|Jordánsko – Argentina
|ČT sport
Sobota 27. června, 23:00
Chorvatsko – Ghana (skupina L)
Chorvatsko v prvním utkání nestačilo na ofenzivní smršt Anglie a podlehlo jí 2:4. Ve druhém souboji zdolalo 1:0 Panamu po gólu náhradníka Budimira. K postupové jistotě potřebuje výhru.
Ghana vstoupila do MS upracovaným vítězstvím 1:0 nad Panamou, ve druhém duelu ubránila bezbrankovou remízu s Anglií. Herně zatím příliš nepřesvědčila, ale má čtyři body a k postupu jí stačí nerozhodný výsledek.
Podrobnou textovou reportáž z utkání Chorvatsko – Ghana najdete ZDE.
Sobota 27. června, 23:00
Panama – Anglie (skupina L)
Panama zanechala na šampionátu velmi slušný dojem. Ghanu v úvodním utkání přehrávala a špatně si nevedla ani proti Chorvatsku. Po dvou porážkách 0:1 však má jasno – do play off se nepodívá.
Anglie napřed nadchla ofenzivní podívanou proti Chorvatsku (4:2), potom se však nedokázala gólově prosadit proti Ghaně. Pořád je v komfortní pozici a hvězdami nabitý tým má vysoké ambice.
Podrobnou textovou reportáž z utkání Panama – Anglie najdete ZDE.
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Skupina L na MS ve fotbale 2026: jak vypadá postupová matematika?
Neděle 28. června, 1:30
DR Kongo – Uzbekistán (skupina K)
DR Kongo odstartovalo výborně a získalo bod za remízu 1:1 s Portugalskem. Kompaktní defenzíva fungovala i proti Kolumbii, ale v 76. minutě inkasovala branku od Munoze. Šanci na postup Konga udrží jen výhra.
Uzbekistán už je bez šance na postup. Podlehl 1:3 Kolumbii a od Portugalska schytal debakl 0:5. V některých pasážích zaujal odvážnou hrou, na kvalitnější a vyspělejší týmy však neměl.
Podrobnou textovou reportáž z utkání DR Kongo – Uzbekistán najdete ZDE.
Neděle 28. června, 1:30
Kolumbie – Portugalsko (skupina K)
Kolumbii se daří podle plánu. Zápas s Uzbekistánem (3:1) kontrolovala a postup si zajistila těsnou výrou 1:0 nad nepříjemným Kongem. K prvnímu místu jí stačí bod.
Portugalsko nepotěšilo fanoušky profesorským výkonem proti Kongu (1:1), ale dojem napravilo vítězstvím 5:0 nad Uzbekistánem. V posledním utkání skupiny ho čeká nejtěžší zkouška. K prvenství ve skupině musí zvítězit.
Podrobnou textovou reportáž z utkání Kolumbie – Portugalsko najdete ZDE.
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Skupina K na MS ve fotbale 2026: jak vypadá postupová matematika?
Neděle 28. června, 4:00
Alžírsko – Rakousko (skupina J)
Alžírsko na úvod MS nestačilo na Argentinu 0:3, potom využilo herní převahu a zdolalo Jordánsko 2:1.
Rakousko si napřed poradilo s Jordánskem 3:1, pak podlehlo 0:2 Argentině. Má o dvě branky lepší skóre než Alžírsko.
Podrobnou textovou reportáž z utkání Alžírsko – Rakousko najdete ZDE.
Neděle 28. června, 4:00
Jordánsko – Argentina (skupina J)
Jordánsko drželo v prvním utkání proti Rakousku dlouho nadějný stav, hrozilo z protiútoků, ale nakonec padlo 1:3. Slušně si vedlo i proti Alžírsku, favorit však utkání zlomil osm minut před koncem a zvítězil 2:1. Bez bodu už má jistotu, že si play off nezahraje.
Argentina postoupí z prvního místa. Porazila 3:0 Alžírsko a 2:0 Rakousko. Má vyvážený tým, ještě neinkasovala a čaroděj Messi nemá problém ani s věkem, ani se soupeři.
Podrobnou textovou reportáž z utkání Jordánsko – Argentina najdete ZDE.
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Skupina J na MS ve fotbale 2026: jak vypadá postupová matematika?