Televizní program 16. dne na MS ve fotbale
|Datum
|Zápas
|Přímý přenos
|čtvrtek 25. června, 22:00
|Curaçao – Pobřeží slonoviny
|ČT sport
|čtvrtek 25. června, 22:00
|Ekvádor – Německo
|Nova Action
|pátek 26. června, 1:00
|Japonsko – Švédsko
|Nova
|pátek 26. června, 1:00
|Tunisko – Nizozemsko
|ČT sport
|pátek 26. června, 4:00
|Paraguay – Austrálie
|ČT sport
|pátek 26. června, 4:00
|Turecko – Spojené státy americké
|Nova Action
Čtvrtek 25. června, 22:00
Curacao – Pobřeží slonoviny (skupina E)
Curacao při své premiéře na mistrovství světa schytalo od Německa debakl 1:7, ve druhém utkání ale uhrálo s Ekvádorem bezbrankovou remízu. Outsider přežil velký tlak soupeře, brankář Eloy Room si připsal patnáct zákroků a jeho tým zůstal ve hře o postup do vyřazovací fáze.
Pobřeží slonoviny začalo turnaj cenným vítězstvím 1:0 nad Ekvádorem, které vystřelil až v 90. minutě Amad Diallo. Ve druhém kole dlouho trápilo i Německo, po vedoucím gólu však nakonec padlo 1:2. Před závěrečným duelem má africký celek tři body a postup stále ve svých rukou.
Podrobnou textovou reportáž z utkání Curacao – Pobřeží slonoviny najdete ZDE.
Čtvrtek 25. června, 22:00
Ekvádor – Německo (skupina E)
Ekvádor vstupoval do šampionátu v dobré formě, na turnaji ale zatím zůstává za očekáváním. Na úvod podlehl Pobřeží slonoviny 0:1, když inkasoval v samém závěru, a ve druhém utkání pouze remizoval 0:0 s Curaçaem. Jihoamerický tým se tak před posledním kolem dostal do složité situace a proti rozjetému Německu potřebuje vyhrát.
Německo je po dvou kolech stoprocentní. Curacao na úvod rozstřílelo 7:1 a následně zvládlo i těžší zkoušku proti Pobřeží slonoviny, které porazilo 2:1. V obou zápasech potvrdilo ofenzivní sílu a má jistý postup z prvního místa.
Podrobnou textovou reportáž z utkání Ekvádor – Německo najdete ZDE.
|
Skupina E na MS ve fotbale 2026: jak vypadá postupová matematika?
Pátek 26. června, 1:00
Japonsko – Švédsko (skupina F)
Japonsko vstoupilo do turnaje remízou 2:2 s Nizozemskem, když v utkání dvakrát dotahovalo ztrátu. Ve druhém kole pak předvedlo dominantní výkon proti tápajícímu Tunisku a po výhře 4:0 si výrazně přiblížilo postup. Asijský celek zatím působí velmi kompaktně a do posledního kola jde v dobré pozici.
Švédsko zahájilo šampionát drtivou výhrou 5:1 nad Tuniskem, ve druhém utkání ale tvrdě narazilo na Nizozemsko a prohrálo 1:5. Po dvou kolech má tři body a proti Japonsku bude hrát o postup. Seveřané se opírají o silný útok, zároveň však ve druhém zápase ukázali, že v defenzivě umí být zranitelní.
Podrobnou textovou reportáž z utkání Japonsko – Švédsko najdete ZDE.
Pátek 26. června, 1:00
Tunisko – Nizozemsko (skupina F)
Tunisko na úvod schytalo od Švédska porážku 1:5 a ani po trenérské změně se nedočkalo zlepšení. Ve druhém kole nestačilo na Japonsko, kterému podlehlo 0:4, a po dvou zápasech je bez bodu i s velmi nepříznivým skóre. Před závěrečným duelem už severoafrický celek nemá šanci na postup.
Nizozemsko začalo turnaj remízou 2:2 s Japonskem, přestože v zápase dvakrát vedlo. Ve druhém kole nedalošanci Švédsku a rozstřílelo ho 5:1. Nizozemci tak mají po dvou utkáních čtyři body a proti Tunisku budou útočit na první místo ve skupině.
Podrobnou textovou reportáž z utkání Tunisko – Nizozemsko najdete ZDE.
|
Postupová matematika na MS ve fotbale: jak to vypadá ve skupině F?
Pátek 26. června, 4:00
Paraguay – Austrálie (skupina D)
Paraguay vstoupila do mistrovství porážkou 1:4 s domácími Spojenými státy, ve druhém utkání se ale vrátila do hry vítězstvím 1:0 nad Tureckem. Proti Austrálii ji čeká přímý souboj o účast v play off.
Austrálie na úvod zdolala Turecko 2:0, ve druhém kole však nestačila na USA a po porážce 0:2 zůstala na třech bodech. Stejně jako Paraguay tak jde do posledního zápasu s reálnou šancí na postup. Výběr trenéra Tonyho Popovice navíc ví, že i remíza mu stačí k udržení druhého místa.
Podrobnou textovou reportáž z utkání Paraguay – Austrálie najdete ZDE.
Pátek 26. června, 4:00
Turecko – USA (skupina D)
Turecko po návratu na světový šampionát vyhořelo. Na úvod prohrálo s Austrálií 0:2, ve druhém kole pak podlehlo i Paraguayi 0:1. Po dvou zápasech je bez bodu a bez vstřeleného gólu, a do posledního utkání tak půjde už bez naděje na postup.
Spojené státy naopak prožívají skvělý vstup do turnaje. Na úvod porazily Paraguay 4:1 a následně si poradily i s Austrálií 2:0. Po dvou kolech jsou stoprocentní, mají jistotu prvního místa ve skupině.
Podrobnou textovou reportáž z utkání Turecko – USA najdete ZDE.
|
Postupová matematika na MS ve fotbale: jak to vypadá ve skupině D?