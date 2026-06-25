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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

16. den MS ve fotbale: Nizozemsko vyzve Tunisko, Ekvádor potřebuje zdolat Němce

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  9:15

Crysencio Summerville slaví přesný zásah proti Švédsku. | foto: ČTK

Na fotbalovém mistrovství světa přituhuje, řadu týmů čekají ve třetím kole základních skupin rozhodující zápasy v boji o play off. Šestnáctý hrací den určí pořadí ve skupinách D, E a F. Vše odstartují souboje Curacaa s Pobřežím slonoviny a Ekvádoru s Německem, následovat budou duely Japonska se Švédskem a Tuniska s Nizozemskem a nad ránem program uzavřou utkání Paraguaye s Austrálií a Turecka s USA. V našem přehledu najdete základní informace o všech zápasech i televizním vysílání.

Televizní program 16. dne na MS ve fotbale

DatumZápasPřímý přenos
čtvrtek 25. června, 22:00Curaçao – Pobřeží slonovinyČT sport
čtvrtek 25. června, 22:00Ekvádor – NěmeckoNova Action
pátek 26. června, 1:00Japonsko – ŠvédskoNova
pátek 26. června, 1:00Tunisko – NizozemskoČT sport
pátek 26. června, 4:00Paraguay – AustrálieČT sport
pátek 26. června, 4:00Turecko – Spojené státy americkéNova Action

Čtvrtek 25. června, 22:00

Curacao – Pobřeží slonoviny (skupina E)

Curacao při své premiéře na mistrovství světa schytalo od Německa debakl 1:7, ve druhém utkání ale uhrálo s Ekvádorem bezbrankovou remízu. Outsider přežil velký tlak soupeře, brankář Eloy Room si připsal patnáct zákroků a jeho tým zůstal ve hře o postup do vyřazovací fáze.

Pobřeží slonoviny začalo turnaj cenným vítězstvím 1:0 nad Ekvádorem, které vystřelil až v 90. minutě Amad Diallo. Ve druhém kole dlouho trápilo i Německo, po vedoucím gólu však nakonec padlo 1:2. Před závěrečným duelem má africký celek tři body a postup stále ve svých rukou.

Podrobnou textovou reportáž z utkání Curacao – Pobřeží slonoviny najdete ZDE.

Čtvrtek 25. června, 22:00

Ekvádor Německo (skupina E)

Ekvádor vstupoval do šampionátu v dobré formě, na turnaji ale zatím zůstává za očekáváním. Na úvod podlehl Pobřeží slonoviny 0:1, když inkasoval v samém závěru, a ve druhém utkání pouze remizoval 0:0 s Curaçaem. Jihoamerický tým se tak před posledním kolem dostal do složité situace a proti rozjetému Německu potřebuje vyhrát.

Německo je po dvou kolech stoprocentní. Curacao na úvod rozstřílelo 7:1 a následně zvládlo i těžší zkoušku proti Pobřeží slonoviny, které porazilo 2:1. V obou zápasech potvrdilo ofenzivní sílu a má jistý postup z prvního místa.

Podrobnou textovou reportáž z utkání Ekvádor – Německo najdete ZDE.

Skupina E na MS ve fotbale 2026: jak vypadá postupová matematika?

Pátek 26. června, 1:00

JaponskoŠvédsko (skupina F)

Japonsko vstoupilo do turnaje remízou 2:2 s Nizozemskem, když v utkání dvakrát dotahovalo ztrátu. Ve druhém kole pak předvedlo dominantní výkon proti tápajícímu Tunisku a po výhře 4:0 si výrazně přiblížilo postup. Asijský celek zatím působí velmi kompaktně a do posledního kola jde v dobré pozici.

Švédsko zahájilo šampionát drtivou výhrou 5:1 nad Tuniskem, ve druhém utkání ale tvrdě narazilo na Nizozemsko a prohrálo 1:5. Po dvou kolech má tři body a proti Japonsku bude hrát o postup. Seveřané se opírají o silný útok, zároveň však ve druhém zápase ukázali, že v defenzivě umí být zranitelní.

Podrobnou textovou reportáž z utkání Japonsko – Švédsko najdete ZDE.

Pátek 26. června, 1:00

TuniskoNizozemsko (skupina F)

Tunisko na úvod schytalo od Švédska porážku 1:5 a ani po trenérské změně se nedočkalo zlepšení. Ve druhém kole nestačilo na Japonsko, kterému podlehlo 0:4, a po dvou zápasech je bez bodu i s velmi nepříznivým skóre. Před závěrečným duelem už severoafrický celek nemá šanci na postup.

Nizozemsko začalo turnaj remízou 2:2 s Japonskem, přestože v zápase dvakrát vedlo. Ve druhém kole nedalošanci Švédsku a rozstřílelo ho 5:1. Nizozemci tak mají po dvou utkáních čtyři body a proti Tunisku budou útočit na první místo ve skupině.

Podrobnou textovou reportáž z utkání Tunisko – Nizozemsko najdete ZDE.

Postupová matematika na MS ve fotbale: jak to vypadá ve skupině F?

Pátek 26. června, 4:00

ParaguayAustrálie (skupina D)

Paraguay vstoupila do mistrovství porážkou 1:4 s domácími Spojenými státy, ve druhém utkání se ale vrátila do hry vítězstvím 1:0 nad Tureckem. Proti Austrálii ji čeká přímý souboj o účast v play off.

Austrálie na úvod zdolala Turecko 2:0, ve druhém kole však nestačila na USA a po porážce 0:2 zůstala na třech bodech. Stejně jako Paraguay tak jde do posledního zápasu s reálnou šancí na postup. Výběr trenéra Tonyho Popovice navíc ví, že i remíza mu stačí k udržení druhého místa.

Podrobnou textovou reportáž z utkání Paraguay – Austrálie najdete ZDE.

Pátek 26. června, 4:00

TureckoUSA (skupina D)

Turecko po návratu na světový šampionát vyhořelo. Na úvod prohrálo s Austrálií 0:2, ve druhém kole pak podlehlo i Paraguayi 0:1. Po dvou zápasech je bez bodu a bez vstřeleného gólu, a do posledního utkání tak půjde už bez naděje na postup.

Spojené státy naopak prožívají skvělý vstup do turnaje. Na úvod porazily Paraguay 4:1 a následně si poradily i s Austrálií 2:0. Po dvou kolech jsou stoprocentní, mají jistotu prvního místa ve skupině.

Podrobnou textovou reportáž z utkání Turecko – USA najdete ZDE.

Postupová matematika na MS ve fotbale: jak to vypadá ve skupině D?

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Skupina E

Skupina F

Skupina D

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Skupina B

Skupina C

Skupina A

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Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 2 2 0 0 6:1 6
2. AustrálieAustrálie 2 1 0 1 2:2 3
3. ParaguayParaguay 2 1 0 1 2:4 3
4. TureckoTurecko 2 0 0 2 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 2 2 0 0 9:2 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 2 1 0 1 2:2 3
3. EkvádorEkvádor 2 0 1 1 0:1 1
4. CuraçaoCuraçao 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 2 1 1 0 7:3 4
2. JaponskoJaponsko 2 1 1 0 6:2 4
3. ŠvédskoŠvédsko 2 1 0 1 6:6 3
4. TuniskoTunisko 2 0 0 2 1:9 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 2 1 1 0 4:2 4
2. ÍránÍrán 2 0 2 0 2:2 2
3. BelgieBelgie 2 0 2 0 1:1 2
4. Nový ZélandNový Zéland 2 0 1 1 3:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 2 1 1 0 4:0 4
2. UruguayUruguay 2 0 2 0 3:3 2
3. KapverdyKapverdy 2 0 2 0 2:2 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 2 0 1 1 1:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 2 2 0 0 6:1 6
2. NorskoNorsko 2 2 0 0 7:3 6
3. SenegalSenegal 2 0 0 2 3:6 0
4. IrákIrák 2 0 0 2 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 2 2 0 0 5:0 6
2. RakouskoRakousko 2 1 0 1 3:3 3
3. AlžírskoAlžírsko 2 1 0 1 2:4 3
4. JordánskoJordánsko 2 0 0 2 2:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 2 2 0 0 4:1 6
2. PortugalskoPortugalsko 2 1 1 0 6:1 4
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 2 0 1 1 1:2 1
4. UzbekistánUzbekistán 2 0 0 2 1:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 2 1 1 0 4:2 4
2. GhanaGhana 2 1 1 0 1:0 4
3. ChorvatskoChorvatsko 2 1 0 1 3:4 3
4. PanamaPanama 2 0 0 2 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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