Televizní program 13. dne na MS ve fotbale
|Datum
|Zápas
|Přímý přenos
|úterý 23. června, 19:00
|Portugalsko – Uzbekistán
|Nova Action
|úterý 23. června, 22:00
|Anglie – Ghana
|ČT sport
|středa 24. června, 1:00
|Panama – Chorvatsko
|Nova Action
|středa 24. června, 5:00
|Kolumbie – DR Kongo
|Nova Action
Úterý 23. června, 19:00
Portugalsko – Uzbekistán (skupina K)
Portugalsko vstoupilo do turnaje remízou 1:1 s Demokratickou republikou Kongo. Do vedení šlo po trefě Joãa Nevese, jenže africký tým ještě před přestávkou srovnal. Technicky zdatnější Evropané sice drželi míč, ale do šancí se nedostávali. Dobře bránící outsider mohl i vyhrát, ale Bakambu ve velké příležitosti trefil tyč.
Uzbekistán při své premiéře na mistrovství světa podlehl Kolumbii 1:3. Favorit rozhodl dvěma góly po přestávce. Nováček turnaje ve chvílích, kdy se snažil dotáhnout ztrátu, ukázal, že dokáže být nebezpečný.
Podrobnou textovou reportáž z utkání Portugalsko – Uzbekistán najdete ZDE.
Úterý 23. června, 22:00
Anglie – Ghana (skupina L)
Anglie vstoupila do šampionátu výhrou 4:2 nad Chorvatskem. Zápas rozhodla po změně stran, kdy naplno ukázala svou velkou ofenzivní sílu i individuální kvalitu v útoku. Dvě branky vstřeli Harry Kane.
Ghana vstoupila do turnaje vítězstvím 1:0 nad Panamou. V první půli měl navrch aktivnější soupeř, africký tým se však postupně zvedal a v závěru utkání dokázal využít jednu z mála velkých šancí. Pro duel s Anglií už bude k dispozici Thomas Partey, který první zápas zmeškal, protože neobdržel víza do Kanady.
Podrobnou textovou reportáž z utkání Anglie – Ghana najdete ZDE.
Středa 24. června, 1:00
Panama – Chorvatsko (skupina L)
Panama sice na úvod podlehla Ghaně 0:1, herně ale nepropadla. V zápase byla aktivní, vytvořila si několik zajímavých situací a podle statistik měla i navrch, jenže doplatila na neproměněné šance.
Chorvatsko má za sebou porážku 2:4 s Anglií. Dvakrát dokázalo favorita gólově dostihnout a dlouho drželo duel otevřený, postupně mu však docházely síly a nedokázalo odolat rychlým akcím soupeře.
Podrobnou textovou reportáž z utkání Panama – Chorvatsko najdete ZDE.
Středa 24. června, 5:00
Kolumbie – DR Kongo (skupina K)
Kolumbie vstoupila do turnaje vítězstvím 3:1 nad Uzbekistánem. Většinu utkání měla pod kontrolou a po prvním kole je ve velmi dobré pozici.
DR Kongo na úvod překvapilo remízou 1:1 s Portugalskem. Africký tým dokázal zareagovat na inkasovaný gól, techničtějšího soupeře dobře bránil a díky disciplinovanému výkonu získal cenný bod.
Podrobnou textovou reportáž z utkání Kolumbie – DR Kongo najdete ZDE.
|Mužstvo
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|1.
|Anglie
|1
|1
|0
|0
|4:2
|3
|2.
|Ghana
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|3.
|Panama
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|4.
|Chorvatsko
|1
|0
|0
|1
|2:4
|0