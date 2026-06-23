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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

13. den MS ve fotbale 2026: Portugalsko vyzve Uzbekistán, Anglii čeká Ghana

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  8:06

Thomas Tuchel radí svým svěřencům o přestávce na občerstvení. | foto: AP

Na fotbalovém mistrovství světa 2026 pokračují zápasy druhého kola ve skupinách K a L. Portugalsko nastoupí proti Uzbekistánu, Anglie si zahraje proti Ghaně. Ve skupině L se pak Panama utká s Chorvatskem a program 13. dne uzavře duel Kolumbie s Demokratickou republikou Kongo. V našem přehledu najdete základní informace o všech zápasech i televizním vysílání.

Televizní program 13. dne na MS ve fotbale

DatumZápasPřímý přenos
úterý 23. června, 19:00Portugalsko – UzbekistánNova Action
úterý 23. června, 22:00Anglie – GhanaČT sport
středa 24. června, 1:00Panama – ChorvatskoNova Action
středa 24. června, 5:00Kolumbie – DR KongoNova Action

Úterý 23. června, 19:00

PortugalskoUzbekistán (skupina K)

Portugalsko vstoupilo do turnaje remízou 1:1 s Demokratickou republikou Kongo. Do vedení šlo po trefě Joãa Nevese, jenže africký tým ještě před přestávkou srovnal. Technicky zdatnější Evropané sice drželi míč, ale do šancí se nedostávali. Dobře bránící outsider mohl i vyhrát, ale Bakambu ve velké příležitosti trefil tyč.

Uzbekistán při své premiéře na mistrovství světa podlehl Kolumbii 1:3. Favorit rozhodl dvěma góly po přestávce. Nováček turnaje ve chvílích, kdy se snažil dotáhnout ztrátu, ukázal, že dokáže být nebezpečný.

Podrobnou textovou reportáž z utkání Portugalsko – Uzbekistán najdete ZDE.

Úterý 23. června, 22:00

AnglieGhana (skupina L)

Anglie vstoupila do šampionátu výhrou 4:2 nad Chorvatskem. Zápas rozhodla po změně stran, kdy naplno ukázala svou velkou ofenzivní sílu i individuální kvalitu v útoku. Dvě branky vstřeli Harry Kane.

Ghana vstoupila do turnaje vítězstvím 1:0 nad Panamou. V první půli měl navrch aktivnější soupeř, africký tým se však postupně zvedal a v závěru utkání dokázal využít jednu z mála velkých šancí. Pro duel s Anglií už bude k dispozici Thomas Partey, který první zápas zmeškal, protože neobdržel víza do Kanady.

Podrobnou textovou reportáž z utkání Anglie – Ghana najdete ZDE.

Středa 24. června, 1:00

PanamaChorvatsko (skupina L)

Panama sice na úvod podlehla Ghaně 0:1, herně ale nepropadla. V zápase byla aktivní, vytvořila si několik zajímavých situací a podle statistik měla i navrch, jenže doplatila na neproměněné šance.

Chorvatsko má za sebou porážku 2:4 s Anglií. Dvakrát dokázalo favorita gólově dostihnout a dlouho drželo duel otevřený, postupně mu však docházely síly a nedokázalo odolat rychlým akcím soupeře.

Podrobnou textovou reportáž z utkání Panama – Chorvatsko najdete ZDE.

Středa 24. června, 5:00

KolumbieDR Kongo (skupina K)

Kolumbie vstoupila do turnaje vítězstvím 3:1 nad Uzbekistánem. Většinu utkání měla pod kontrolou a po prvním kole je ve velmi dobré pozici.

DR Kongo na úvod překvapilo remízou 1:1 s Portugalskem. Africký tým dokázal zareagovat na inkasovaný gól, techničtějšího soupeře dobře bránil a díky disciplinovanému výkonu získal cenný bod.

Podrobnou textovou reportáž z utkání Kolumbie – DR Kongo najdete ZDE.

Mužstvo Z V R P S B
1.Anglie 1 1 0 0 4:2 3
2.Ghana 1 1 0 0 1:0 3
3.Panama 1 0 0 1 0:1 0
4.Chorvatsko 1 0 0 1 2:4 0
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Skupina K

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Skupina G

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Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 2 2 0 0 3:0 6
2. Jižní KoreaJižní Korea 2 1 0 1 2:2 3
3. ČeskoČesko 2 0 1 1 2:3 1
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 2 0 1 1 1:3 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 2 1 1 0 7:1 4
2. ŠvýcarskoŠvýcarsko 2 1 1 0 5:2 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 2 0 1 1 2:5 1
4. KatarKatar 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 2 1 1 0 4:1 4
2. MarokoMaroko 2 1 1 0 2:1 4
3. SkotskoSkotsko 2 1 0 1 1:1 3
4. HaitiHaiti 2 0 0 2 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 2 2 0 0 6:1 6
2. AustrálieAustrálie 2 1 0 1 2:2 3
3. ParaguayParaguay 2 1 0 1 2:4 3
4. TureckoTurecko 2 0 0 2 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 2 2 0 0 9:2 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 2 1 0 1 2:2 3
3. EkvádorEkvádor 2 0 1 1 0:1 1
4. CuraçaoCuraçao 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 2 1 1 0 7:3 4
2. JaponskoJaponsko 2 1 1 0 6:2 4
3. ŠvédskoŠvédsko 2 1 0 1 6:6 3
4. TuniskoTunisko 2 0 0 2 1:9 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 2 1 1 0 4:2 4
2. ÍránÍrán 2 0 2 0 2:2 2
3. BelgieBelgie 2 0 2 0 1:1 2
4. Nový ZélandNový Zéland 2 0 1 1 3:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 2 1 1 0 4:0 4
2. UruguayUruguay 2 0 2 0 3:3 2
3. KapverdyKapverdy 2 0 2 0 2:2 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 2 0 1 1 1:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 2 2 0 0 6:1 6
2. NorskoNorsko 2 2 0 0 7:3 6
3. SenegalSenegal 2 0 0 2 3:6 0
4. IrákIrák 2 0 0 2 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 2 2 0 0 5:0 6
2. RakouskoRakousko 2 1 0 1 3:3 3
3. AlžírskoAlžírsko 2 1 0 1 2:4 3
4. JordánskoJordánsko 2 0 0 2 2:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4. UzbekistánUzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 1 1 0 0 4:2 3
2. GhanaGhana 1 1 0 0 1:0 3
3. PanamaPanama 1 0 0 1 0:1 0
4. ChorvatskoChorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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