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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

12 den MS ve fotbale 2026: Argentina narazí na Rakousko, Francie vyzve Irák

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  7:58
Na fotbalovém mistrovství světa pokračují zápasy druhého kola ve skupinách I a J. Argentina po jasné výhře nad Alžírskem nastoupí proti Rakousku, Francie po úspěšném vstupu proti Senegalu změří síly s Irákem. Norsko čeká duel se Senegalem a Jordánsko se utká s Alžírskem. V našem přehledu najdete základní informace o všech zápasech i televizním vysílání.

Argentinští fotbalisté slaví druhý gól Lionela Messiho proti Alžírsku. | foto: AP

Televizní program 12. dne na MS ve fotbale

DatumZápasPřímý přenos
pondělí 22. června, 19:00Argentina – RakouskoNova Action
pondělí 22. června, 23:00Francie – IrákČT sport
úterý 23. června, 2:00Norsko – SenegalNova Action
úterý 23. června, 5:00Jordánsko – AlžírskoČT sport

Pondělí 22. června, 19:00

ArgentinaRakousko (skupina J)

Argentina vstoupila do turnaje výhrou 3:0 nad Alžírskem. Hlavní postavou zápasu byl Lionel Messi, který vstřelil hattrick. Obhájci titulu měli utkání pod kontrolou a soupeře prakticky k ničemu nepustili.

Rakousko na úvod porazilo Jordánsko 3:1, výsledek se ale nerodil snadno. Po vedoucí trefě Romana Schmida favorit sice dlouho držel náskok, po změně stran ale Jordánsko srovnalo a duel se lámal až v závěrečné čtvrthodině. Rozhodující moment přišel po příchodu Marka Arnautoviče, po jehož aktivitě si Jordánci dali vlastní gól, a zkušený útočník pak v nastavení výhru ještě potvrdil z penalty.

Podrobnou textovou reportáž z utkání Argentina – Rakousko najdete ZDE.

Pondělí 22. června, 23:00

Francie Irák (skupina I)

Francie vstoupila do šampionátu vítězstvím 3:1 nad Senegalem a potvrdila roli jednoho z favoritů skupiny. Dvakrát se prosadil Kylian Mbappé, který ofenzivu vicemistrů světa táhl. První poločas však herně vypadal lépe africký tým, po změně stran už dominoval evropský favorit.

Irák naopak začal porážkou 1:4 s Norskem. V první půli ještě držel krok a po trefě Ajmána Husajna dokázal srovnat, jenže ještě do přestávky znovu inkasoval a po změně stran už favorit kontroloval vývoj.

Podrobnou textovou reportáž z utkání Francie – Irák najdete ZDE.

Úterý 23. června, 2:00

NorskoSenegal (skupina I)

Norové mají za sebou velmi povedený vstup do turnaje. Irák porazili 4:1 a hlavní zásluhu na tom měl Erling Haaland, který se při své premiéře na mistrovství světa trefil dvakrát. Seveřané byli nebezpeční v přechodu do útoku, těžili z fyzické převahy i z chyb soupeře a po prvním kole jsou v ideální pozici.

Senegal sice proti Francii prohrál 1:3, herně ale rozhodně nezklamal. Dokázal favorita dostat pod tlak, vstřelil kontaktní gól a dlouho držel zápas otevřený.

Podrobnou textovou reportáž z utkání Norsko – Senegal najdete ZDE.

Úterý 23. června, 5:00

JordánskoAlžírsko (skupina J)

Jordánsko při své premiéře na mistrovství světa sice podlehlo Rakousku 1:3, ale zanechalo velmi dobrý dojem. Po změně stran dokázalo srovnat a dlouho drželo naději minimálně na bod. Nováček turnaje sázel hlavně na rychlé protiútoky a svou odvahou ukázal, že ve skupině rozhodně nemusí být jen do počtu.

Alžírsko na úvod narazilo na rozjetou Argentinu a po porážce 0:3 zůstalo bez bodu. V obraně mělo velké problémy s Messim i argentinskými kombinacemi a po prvním kole je pod tlakem.

Podrobnou textovou reportáž z utkání Jordánsko – Alžírsko najdete ZDE.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Skupina J

Skupina I

Skupina K

Skupina L

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina E

Skupina F

Skupina H

Skupina G

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 2 2 0 0 3:0 6
2. Jižní KoreaJižní Korea 2 1 0 1 2:2 3
3. ČeskoČesko 2 0 1 1 2:3 1
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 2 0 1 1 1:3 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 2 1 1 0 7:1 4
2. ŠvýcarskoŠvýcarsko 2 1 1 0 5:2 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 2 0 1 1 2:5 1
4. KatarKatar 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 2 1 1 0 4:1 4
2. MarokoMaroko 2 1 1 0 2:1 4
3. SkotskoSkotsko 2 1 0 1 1:1 3
4. HaitiHaiti 2 0 0 2 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 2 2 0 0 6:1 6
2. AustrálieAustrálie 2 1 0 1 2:2 3
3. ParaguayParaguay 2 1 0 1 2:4 3
4. TureckoTurecko 2 0 0 2 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 2 2 0 0 9:2 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 2 1 0 1 2:2 3
3. EkvádorEkvádor 2 0 1 1 0:1 1
4. CuraçaoCuraçao 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 2 1 1 0 7:3 4
2. JaponskoJaponsko 2 1 1 0 6:2 4
3. ŠvédskoŠvédsko 2 1 0 1 6:6 3
4. TuniskoTunisko 2 0 0 2 1:9 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 2 1 1 0 4:2 4
2. ÍránÍrán 2 0 2 0 2:2 2
3. BelgieBelgie 2 0 2 0 1:1 2
4. Nový ZélandNový Zéland 2 0 1 1 3:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 2 1 1 0 4:0 4
2. UruguayUruguay 2 0 2 0 3:3 2
3. KapverdyKapverdy 2 0 2 0 2:2 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 2 0 1 1 1:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4. UzbekistánUzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 1 1 0 0 4:2 3
2. GhanaGhana 1 1 0 0 1:0 3
3. PanamaPanama 1 0 0 1 0:1 0
4. ChorvatskoChorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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