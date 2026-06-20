Televizní program 10. dne na MS ve fotbale
|Datum
|Zápas
|Přímý přenos
|sobota 20. června, 19:00
|Nizozemsko – Švédsko
|ČT sport
|sobota 20. června, 22:00
|Německo – Pobřeží slonoviny
|Nova Action
|neděle 21. června, 2:00
|Ekvádor – Curaçao
|ČT sport
|neděle 21. června, 6:00
|Tunisko – Japonsko
|ČT sport
Sobota 20. června, 19:00
Nizozemsko – Švédsko (skupina F)
Nizozemsko vstoupilo do turnaje remízou 2:2 s Japonskem. V utkání sice dvakrát vedlo, ale soupeř pokaždé našel odpověď. Trenér Ronald Koeman po zápase kritizoval především bránění ve vlastní šestnáctce.
Švédové na úvod skupiny rozstříleli Tunisko 5:1 a postarali se o nejvyšší vítězství v historii země na mistrovství světa. Dvěma góly se blýskl Alexander Isak, mezi střelce se zapsal také Viktor Gyökeres. Právě útočná dvojice z anglické Premier League patřila k nejvýraznějším postavám prvního kola.
Podrobnou textovou reportáž z utkání Nizozemsko – Švédsko najdete ZDE.
Sobota 20. června, 22:00
Německo – Pobřeží slonoviny (skupina E)
Německo zahájilo šampionát drtivou výhrou 7:1 nad Curaçaem. Sedm vstřelených branek je zatím nejvyšší počet, který některý tým na letošním mistrovství světa zaznamenal v jednom utkání. Jamal Musiala se podílel na třech gólech a spolu s Florianem Wirtzem řídil většinu nebezpečných akcí svého týmu.
Pobřeží slonoviny vstoupilo do turnaje výhrou 1:0 nad Ekvádorem. Rozhodující moment přišel v nastavení, kdy Afričané využili jednu z mála větších příležitostí. Ekvádor měl smůlu v zakončení, když během utkání trefil dvakrát břevno a jednou tyč.
Podrobnou textovou reportáž z utkání Německo – Pobřeží slonoviny najdete ZDE.
Neděle 21. června, 2:00
Ekvádor – Curaçao (skupina E)
Ekvádor odehrál proti Pobřeží slonoviny vyrovnaný zápas, ve kterém v nastavení rozhodl jediný gól soupeře. I přes prohru herně nezklamal.
Curaçao si odbylo premiéru na mistrovství světa porážkou 1:7 s Německem. Debutant však zanechal historickou stopu alespoň prvním gólem na světových šampionátech. O ten se postaral Rangelo Janga, který ve druhém poločase překonal německou obranu.
Podrobnou textovou reportáž z utkání Ekvádor – Curaçao najdete ZDE.
Neděle 21. června, 6:00
Tunisko – Japonsko (skupina F)
Tunisko vstoupilo do turnaje porážkou 1:5 se Švédskem. Většinu problémů mu dělaly rychlé protiútoky soupeře a obrana měla velké potíže s pohybem Alexandera Isaka a Viktora Gyökerese.
Japonsko naopak patřilo k nejpříjemnějším překvapením úvodního kola. Proti Nizozemsku dvakrát prohrávalo, přesto uhrálo remízu 2:2. Výběr Hadžime Morijasua navázal na výkony z minulých světových šampionátů, kde pravidelně trápil favority dobrým pohybem a organizovanou hrou.
Podrobnou textovou reportáž z utkání Tunisko – Japonsko najdete ZDE.
|Mužstvo
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|1.
|Německo
|1
|1
|0
|0
|7:1
|3
|2.
|Pobřeží slonoviny
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|3.
|Ekvádor
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|4.
|Curaçao
|1
|0
|0
|1
|1:7
|0
|Mužstvo
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|1.
|Švédsko
|1
|1
|0
|0
|5:1
|3
|2.
|Japonsko
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|3.
|Nizozemsko
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|4.
|Tunisko
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0