Televizní program prvního dne na MS ve fotbale
|Datum
|Zápas
|Přímý přenos
|11. června, 21:00
|Mexiko – JAR
|ČT sport, Nova Action
|pátek 12. 6., 4:00
|Jižní Korea – ČESKO
|ČT sport, Nova Action
Čtvrtek 11. června, 21:00
Mexiko – JAR (skupina A, Mexico City Stadium)
Šampionát otevře souboj domácího Mexika s Jihoafrickou republikou. Půjde o symbolickou reprízu zahajovacího utkání mistrovství světa 2010, kdy tehdejší pořadatelé z JAR remizovali s Mexikem 1:1. Mexičané vstupují do turnaje jako favorité skupiny A. Trenér Javier Aguirre preferuje aktivní hru na míči a nátlakový styl, zatímco Jihoafričané pod vedením Huga Broose sázejí především na organizovanou týmovou hru a disciplinovanou defenzivu.
Podrobnou textovou reportáž z utkání Mexiko – JAR najdete ZDE.
Pátek 12.června, 4:00
Jižní Korea – Česko (skupina A, Guadalajara Stadium )
Ve druhém utkání skupiny A se střetnou Jižní Korea a Česko. Korejci nastupují na svůj dvanáctý světový šampionát a jako jediný asijský tým nechyběli na žádném mistrovství světa od roku 1986. Hlavními tvářemi mužstva jsou kapitán Son Hung-min a obránce Kim Min-če. Jižní Korea pod vedením trenéra Honga Mjong-poa tradičně sází na organizovanou hru, rychlý přechod do útoku a technickou kvalitu svých ofenzivních hráčů.
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MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi
Česko se na mistrovství světa vrací poprvé od roku 2006. Tým trenéra Miroslava Koubka staví především na disciplíně, týmovosti a fyzicky náročném stylu hry. K výrazným postavám mužstva patří kapitán Ladislav Krejčí, záložník Pavel Šulc a útočník Patrik Schick.
Podrobnou textovou reportáž z utkání Jižní Korea – Česko najdete ZDE.