Soupeř během hodiny odskočil o čtyři góly, přesto se čeští reprezentanti nevzdali a během úspěšné pětiminutovky dvakrát překonali do té doby pevnou obranu.

Proč to nešlo dřív?

„To kdybych tak věděl,“ pokrčil rameny Sejk. „Asi bychom začali dřív a výsledek mohl být jiný.“ Čechům nejdřív pomohl vlastní gól, potom se krásně k tyči trefil Spáčil. Jenže našlapaní Němci polevili jen na chvíli.

„Je těžké jim dát tolik gólů. Kdybych proměnil, byl by to asi kontaktní gól. Mohli jsme do nich ještě víc zabušit a třeba je znervóznět,“ vydechl Sejk.

S čím jste nejvíc bojovali?

Připravovali jsme se na jejich hru, ale takhle nadstandardní hráč jako Woltemade, ten celý zápas rozhodl v podstatě sám. Vytvořil nejvíc z toho, co měli.

Když Němce porovnáte s Anglií, se kterou jste prohráli ve čtvrtek, byl v něčem rozdíl?

Těžké je srovnávat. Němci mají Woltemadeho jako jednu velkou hvězdu a kolem něj mají poskládaný, řekl bych, velmi dobrý tým, což jsem říkal i klukům. Viděl jsem dost zápasů Eura a nechci předbíhat, ale jsou to jedni z největších favoritů na vítězství. A dovede je k tomu právě Woltemade.

Na vás čeká už jen zápas o čest se Slovinskem, kteří ještě mohou postoupit. Kde budete hledat motivaci vy?

To vůbec není otázka! Kdo ji nemá, neměl by tu být. Euro je cíl, za kterým jsme dva roky šli a který jsme splnili. Postup nevyšel, ale nechci odjet s nulou. Půjdeme do posledního zápasu s tím, že ho chceme vyhrát.

Německý útočník NIck Woltemade (vpravo) si kryje míč před českým obráncem Štěpánem Chaloupkem.

Nezdál se vám u některých výroků sudí trochu úzkoprsý?

Fíha, ani se mi to nechce komentovat. Doufám, že to nedojde někam k UEFA. Jak to říct... Přece jen jsme fotbalově menší národ než Anglie nebo Německo. Já jsem se sudím mluvil po gólu na 2:0, kdy se oba dva hráči drželi a najednou to faul není, přestože na druhé straně mi pískl tolik podobných faulů. Jsou to souboje padesát na padesát, ale sudí si to obhájí. Ti kluci hrají bundesligu, jim tohle nikdo nepískne. Nechci omlouvat náš výkon, ale kolikrát to pak vypadá všelijak. Tělo na tělo, jejich obránce upadl a nám to pískali, zatímco Woltemademu vůbec.

Sám jste působil v silné portugalské lize. Byl tohle ještě vyšší level?

Jak u koho. Ve srovnání se Sportingem nebo Benfikou ne. Jsou to kvalitní hráči, všichni hrají pravidelně bundesligu a jsou důležití ve svých týmech. Není to sice žádný Bayern, ale o to je to možná horší. Jsou to stroje, strašně silní a rychlí.