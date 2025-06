Češi šampionát začnou v Dunajské Stredě ve čtvrtek ve 21.00 duelem s Anglií, dále narazí na Německo a Slovinsko. „Minulý týden jsme ještě pořádně makali, dělali jsme toho hodně i po kondiční stránce. Jsme připraveni,“ prohlásil Vecheta.

Stihl jste si po lize odpočinout?

Ano, ale moc prostoru tam nebylo, protože hned, jak jsem se vrátil z dovolené, jel jsem na reprezentační sraz.

Ve skupině mistrovství Evropy máte silné soupeře, přitom do čtvrtfinále postoupí jen první dva.

Je to těžký los. Troufám si říct, že Anglie hned na úvod bude nejtěžší, ale bude na nás, jak se s tím vypořádáme. Do každého zápasu jdeme s tím, že chceme vyhrát.

Asi nejde říct, přes koho byste mohli projít dále, že?

To ne, protože každý soupeř je specifický. Papírově se zdá nejpřijatelnější Slovinsko, ale rozhodně to bude těžký zápas. A Němci, to je vlastně skoro stejná kvalita jako Anglie.

Máte osobní zkušenost s některým z těchto tří protivníků?

Jelikož jsem prošel všemi mládežnickými reprezentacemi, tak už jsem určitě proti nim hrál. Slovinsko si úplně nevybavuju, ale Německo a Anglii ano, když jsem byl ve výběrech šestnácti a sedmnáctiletých fotbalistů. Síla v těch týmech je už od mládeže.

Karvinský Filip Vecheta se raduje z gólu proti Českým Budějovicím.

Národní tým do 21 let naposledy ze skupiny postoupil v roce 2011. Je i to motivace?

Určitě, ale takhle úplně dopředu nemyslíme. Spíš se soustředíme vždycky na zápas, který přijde. Ale samozřejmě postup ze skupiny je náš cíl.

Karvinský trenér Martin Hyský během sezony upozorňoval, že si svými výkony říkáte o účast na mistrovství Evropy. Potěšil vás tím?

Jsem moc rád, že se trenér takhle vyjádřil. Jsem mu za to vděčný. My jsme si s trenérem dali za úkol, že mám na sobě makat, abych se do nominace dostal, což se povedlo.

Loni jste za reprezentační jednadvacítku odehrál tři zápasy, ale dohromady jen 35 minut. Věříte, že nyní dostanete více prostoru?

Tohle nedokážu říct, protože záleží na rozhodnutí trenéra, na taktice, takže uvidíme, jak se rozhodnou trenéři.

Přesto, zahrát si proti Anglii a Německu musí být zážitek?

To ano, takové zápasy každého hráče nakopnou. Každý chce hrát proti těm nejsilnějším soupeřům. Rozhodně jsme všichni už pořádně natěšení.

Berete šampionát i jako možnost ukázat se v Evropě a říct si o zajímavé angažmá?

Když se vám zadaří, máte velkou možnost ukázat se a prodat se. Ale úplně takhle se tím momentálně nezabývám, spíše se soustředím na náš cíl – vyhrát nejbližší zápas, který je před námi. Podat v daný moment nejlepší výkon.

Karvinský trenér Hyský o vás řekl, že máte za sebou v lize snovou sezonu. Souhlasíte?

Ano. Jsem rád, že po přestupu ze Slovácka to takhle vyšlo. Ale sedlo to všem v našem mužstvu, trenérovi, spoluhráčům, celému klubu. A pokud jde o mě, těší mě, že jsem svými góly mohl mužstvu pomoci.

Už tušíte, zda budete v Karviné pokračovat?

Nedávno skončila sezona, takže teprve uvidíme, co bude.