Při pohledu na slovenské fotbalové stadiony, nachystané na letošní mistrovství Evropy do 21 let, dostanete chuť usednout do hlediště a pohodlně si vychutnat zápas, možná se i trochu proběhnout po trávníku. Šampionát začíná 11. června, finále je na programu 28. června. Zápasy hostí osm stadionů a všechny si můžete prohlédnout v našem přehledu.