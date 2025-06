Autor: iDNES.cz , ČTK

20:22

Španělští fotbalisté v úvodním utkání mistrovství Evropy hráčů do 21 let na Slovensku nakonec potvrdili roli největšího favorita a porazili domácí tým 3:2. Vítězný gól vstřelili až v 90. minutě. Česká reprezentace vstoupí do turnaje ve čtvrtek proti obhájcům titulu Angličanům.