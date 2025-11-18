Nadšený Bílek litoval tutovky na konci: Byla by to odměna. Došlo i na děkovačku

„Škoda, že jsme to neproměnili, pro kluky by to byla odměna,“ prohlásil po zápase trenér českého výběru Michal Bílek. Pochválil také fanoušky, kterých do Malšovické Arény přišlo více než 7 500, což je více, než na pondělní utkání seniorské reprezentace v Olomouci. Hradecké publikum si na rozdíl od olomouckého navíc užilo i klasickou pozápasovou děkovačku
|
Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat
Proti výbornému soupeři, který v kvalifikaci ještě nedostal gól a sám jich nastřílel jednadvacet. Jak těžké bylo mu odolávat?
Věděli jsme, že hrajeme proti soupeři, který má obrovskou kvalitu, což v těch čtyřech zápasech, které odehrál, prokázal. Proto jsem rád, jakým způsobem jsme utkání odehráli. Z naší strany byla velká kvalita, obrovské nasazení, vůle chtít vyhrát. A měli jsme k tomu i nějaké šance. Soupeř si nějaké šance vytvořil, ale v závěru právě tou Pechovou jsme k výhře byli blíž.
Jako první jste od Portugalců nedostali gól.
Za to jsem rád. V defenzivě jsme byli pevní, Rychle jsme k nim přistupovali, nedali jsme jim prostor. Bylo to hodně důležité, protože pokud jejich kvalitním hráčům, které v týmu mají, prostor necháte, je to složité.
Co výkon ve středu hřiště, kde se vaši hráči museli vypořádat s obrovskou kvalitou?
Výborný mají nejen střed, ale i kraje. Naštěstí jsme je stačili zdvojovat, poradili jsme si velmi dobře a splnili tím plán, který jsme měli.
Ve druhém poločase jste na hřiště poslali několik nových hráčů, co vám střídání přinesla?
Věděli jsme, že v tomhle tempu bude těžké vydržet. A že i na lavičce máme kvalitu i přesto, že nám chybělo nějakých sedm hráčů. Všichni ukázali kvalitu a jsem rád, že v březnu bude z čeho vybírat.
Jednadvacítka hrála v Hradci počtvrté a opět neprohrála. Nyní se přišlo podívat téměř osm tisíc diváků, velká pomoc?
Divákům je třeba poděkovat, na nádherném stadionu byla skvělá atmosféra. Když to s těmi výsledky bude pokračovat dál, nikdo se zlobit nebude.
|
Remíza s Portugalskem. Jedenadvacítka jako první obrala favorita skupiny o body
Kvalifikace je přesně v polovině, co pro tu druhou bude podle vás bod z tohoto utkání znamenat?
Portugalci jsou i dál velkým favoritem, i po remíze u nás to mají nejlépe rozehrané, udrželi si v čele skupiny náskok. Říct, že bychom skupinu chtěli vyhrát, by asi bylo i v tuto chvíli troufalé, kvalita je na jejich straně. Uvidíme, jak to bude.