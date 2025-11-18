Nadšený Bílek litoval tutovky na konci: Byla by to odměna. Došlo i na děkovačku

Radomír Machek
  21:43
Mohla to být prvotřídní senzace po výkonu, který si o ni říkal. Fotbalová jednadvacítka totiž ve svém pátém utkání kvalifikace o postup na mistrovství Evropy v roce 2027 odolala všem atakům favorizovaných Portugalců, aby už pár vteřin po avizovaném nastavení mohla zápas rozhodnout. Dominik Pech ale výborný výkon týmu brankou nekorunoval, Portugalský gólman Carvalho střelu vyrazil. Češi tak v úterý nevyhráli, ale v Hradci Králové po výsledku 0:0 jako první Portugalce alespoň obrali o body.
Trenér Michal Bílek udílí pokyny.

Trenér Michal Bílek udílí pokyny.

Brankář Jan Koutný zasahuje v zápase české jedenadvacítky s Portugalskem.
Lukáš Mašek (vpravo) v hlavičkovém souboji s Tiagem Gabrielem z Portugalska.
Lukáš Mašek si střeží míč před portugalským stoperem Oliveirou.
Český útočník Vojta (v bílém) propálil portugalský blok. Na brankáře Carvalha...
6 fotografií

„Škoda, že jsme to neproměnili, pro kluky by to byla odměna,“ prohlásil po zápase trenér českého výběru Michal Bílek. Pochválil také fanoušky, kterých do Malšovické Arény přišlo více než 7 500, což je více, než na pondělní utkání seniorské reprezentace v Olomouci. Hradecké publikum si na rozdíl od olomouckého navíc užilo i klasickou pozápasovou děkovačku

Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat

Proti výbornému soupeři, který v kvalifikaci ještě nedostal gól a sám jich nastřílel jednadvacet. Jak těžké bylo mu odolávat?
Věděli jsme, že hrajeme proti soupeři, který má obrovskou kvalitu, což v těch čtyřech zápasech, které odehrál, prokázal. Proto jsem rád, jakým způsobem jsme utkání odehráli. Z naší strany byla velká kvalita, obrovské nasazení, vůle chtít vyhrát. A měli jsme k tomu i nějaké šance. Soupeř si nějaké šance vytvořil, ale v závěru právě tou Pechovou jsme k výhře byli blíž.

Jako první jste od Portugalců nedostali gól.
Za to jsem rád. V defenzivě jsme byli pevní, Rychle jsme k nim přistupovali, nedali jsme jim prostor. Bylo to hodně důležité, protože pokud jejich kvalitním hráčům, které v týmu mají, prostor necháte, je to složité.

Co výkon ve středu hřiště, kde se vaši hráči museli vypořádat s obrovskou kvalitou?
Výborný mají nejen střed, ale i kraje. Naštěstí jsme je stačili zdvojovat, poradili jsme si velmi dobře a splnili tím plán, který jsme měli.

Jan Koutný chytá míč ve vzdušném souboji s Portugalcem Chermitim.

Ve druhém poločase jste na hřiště poslali několik nových hráčů, co vám střídání přinesla?
Věděli jsme, že v tomhle tempu bude těžké vydržet. A že i na lavičce máme kvalitu i přesto, že nám chybělo nějakých sedm hráčů. Všichni ukázali kvalitu a jsem rád, že v březnu bude z čeho vybírat.

Jednadvacítka hrála v Hradci počtvrté a opět neprohrála. Nyní se přišlo podívat téměř osm tisíc diváků, velká pomoc?
Divákům je třeba poděkovat, na nádherném stadionu byla skvělá atmosféra. Když to s těmi výsledky bude pokračovat dál, nikdo se zlobit nebude.

Remíza s Portugalskem. Jedenadvacítka jako první obrala favorita skupiny o body

Kvalifikace je přesně v polovině, co pro tu druhou bude podle vás bod z tohoto utkání znamenat?
Portugalci jsou i dál velkým favoritem, i po remíze u nás to mají nejlépe rozehrané, udrželi si v čele skupiny náskok. Říct, že bychom skupinu chtěli vyhrát, by asi bylo i v tuto chvíli troufalé, kvalita je na jejich straně. Uvidíme, jak to bude.

18. listopadu 2025  20:28,  aktualizováno  22:04

Bílek si oddechl, proti Portugalsku bude mít k dispozici i Trédla s Labíkem

Trenér Michal Bílek udílí pokyny.

Fotbalová reprezentační jednadvacítka bude úterý od 18 hodin v Hradci Králové nahánět další klíčové body v kvalifikaci na Euro proti Portugalsku a kouč Michal Bílek si může poměrně zhluboka...

18. listopadu 2025  9:22

Nedvěd: Nový trenér? Je to složitější, zatím nejsme v souladu. Bude to chvilku trvat

Generální manažer české reprezentace Pavel Nedvěd (uprostřed) a Zdeněk Grygera,...

Před zápasy s evropskými trpaslíky ze San Marina a Gibraltaru reprezentační manažer Pavel Nedvěd o hledání nového trenéra pro fotbalový národní tým hovořit odmítal. V pondělí večer, přesně...

18. listopadu 2025  8:09

