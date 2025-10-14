Bílek u jedenadvacítky poprvé prohrál. Česko navzdory vedení padlo v Bulharsku

Před úterním zápasem Bílkův výběr porazil v září Skotsko a Gibraltar a v pátek Ázerbájdžán. Zbývajícím soupeřem ve skupině B jsou Portugalci, s nimiž se čeští mladíci utkají v listopadu.
Na šampionát, který uspořádají Albánie a Srbsko, přímo postoupí vítězové devíti skupin a jeden celek s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Dalších osm mužstev z druhých pozic zamíří do baráže, v níž se utká o zbylá čtyři místa na turnaji. Hostitelé ME mají účast jistou. V sázce je i účast na olympijských hrách v roce 2028 v Los Angeles.
|
Koubek, Bílek, Trpišovský, či snad cizinec? Kdo by mohl vést fotbalovou reprezentaci
Bulharští mladíci byli po celý zápas aktivnější a vytvořili si úvodní dvě velké příležitosti. Iliev ale z vápna zamířil vedle a Panajotov z voleje protáhl gólmana Koutného. Místo toho se prosadili hosté po půlhodině hry z první větší šance.
Eduardo nahrál do běhu Šínovi a kapitán jednadvacítky se po úniku nemýlil. V aktuální kvalifikaci se hráč Alkmaaru trefil poprvé. Domácí za čtyři minuty vyrovnali. Balov odcentroval do vápna, střídající obránce Král hlavou prodloužil míč na volného Ilieva, který si zblízka poradil.
Po hodině hry Koutný Ilievovu střelu z první, následně Ivanov hlavičkoval do tyče. Velkou příležitost Rupanova pokryl Koutný, stejný hráč ho nepřekonal ani o chvíli později. Rozhodnout mohl střídající Planka, jenže brankář Andrejev jeho střelu z hranice šestnáctky vyrazil. V 85. minutě se Bulharsko dočkalo kýženého gólu. Panajotov si zpracoval míč a zakončením na vzdálenější tyč překonal bezmocného Koutného.
|
Jednadvacítka přejela Ázerbájdžán, třikrát se v Karviné trefil Mašek
Konec poznamenaly vypjaté emoce po několika soubojích na obou stranách. Koutný, který se v závěru vydal i na útočnou standardku, za to po závěrečném hvizdu obdržel žlutou kartu.
34. Iliev
85. Panajotov
30. Šín
Andrejev – Polendakov, Pavlov, Ivanov, Papazov – Marinov, Mitkov (C) (90. Jordanov), Panajotov – Iliev (90. Zlatev), Rupanov (86. Dimitrov), Balov (90+1. Onasci)
Koutný – Paluska, Ševínský, Hunal (23. Král) – Jelínek, Ambros (64. Planka), Kričfaluši, Labík – Mašek, Eduardo (64. Vojta), Šín (C) (82. Bužek)
Dimitrov, Iliev, A. Ivanov, Jordanov, Onasci, Rajčev, Stojanov, Vasiljev, Zlatev
Baier, Bužek, Chytrý, Král, Mikulenka, Planka, Slončík, Vojta, Žitný
77. Polendakov, 90+7. Dimitrov, 90+7. Zlatev
57. Šín, 90+5. Kričfaluši, 90+7. Paluska
Rozhodčí: Orlić – Vicol, Basiul (všichni MDA)
Tabulka:
|1.
|Portugalsko
|3
|3
|0
|0
|10:0
|9
|2.
|Česko
|4
|3
|0
|1
|10:3
|9
|3.
|Bulharsko
|4
|2
|1
|1
|6:5
|7
|4.
|Skotsko
|4
|1
|1
|2
|15:7
|4
|5.
|Ázerbájdžán
|4
|0
|2
|2
|4:14
|2
|6.
|Gibraltar
|3
|0
|0
|3
|1:17
|0