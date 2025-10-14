Bílek u jedenadvacítky poprvé prohrál. Česko navzdory vedení padlo v Bulharsku

Autor: ,
  20:22
Čeští fotbalisté do 21 let navzdory vedení prohráli v Bulharsku 1:2 a ve čtvrtém utkání kvalifikace mistrovství Evropy v roce 2027 poprvé nebodovali. Česká jedenadvacítka vedla po gólu Matěje Šína, ještě do poločasu však vyrovnal Nikola Iliev a obrat dokonal v závěru Petko Panajotov. Trenér Michal Bílek tak utrpěl na lavičce jednadvacítky první porážku.
Fotogalerie4

Trenér reprezentační jedenadvacítky Michal Bílek. | foto: ČTK

Před úterním zápasem Bílkův výběr porazil v září Skotsko a Gibraltar a v pátek Ázerbájdžán. Zbývajícím soupeřem ve skupině B jsou Portugalci, s nimiž se čeští mladíci utkají v listopadu.

Na šampionát, který uspořádají Albánie a Srbsko, přímo postoupí vítězové devíti skupin a jeden celek s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Dalších osm mužstev z druhých pozic zamíří do baráže, v níž se utká o zbylá čtyři místa na turnaji. Hostitelé ME mají účast jistou. V sázce je i účast na olympijských hrách v roce 2028 v Los Angeles.

Koubek, Bílek, Trpišovský, či snad cizinec? Kdo by mohl vést fotbalovou reprezentaci

Bulharští mladíci byli po celý zápas aktivnější a vytvořili si úvodní dvě velké příležitosti. Iliev ale z vápna zamířil vedle a Panajotov z voleje protáhl gólmana Koutného. Místo toho se prosadili hosté po půlhodině hry z první větší šance.

Eduardo nahrál do běhu Šínovi a kapitán jednadvacítky se po úniku nemýlil. V aktuální kvalifikaci se hráč Alkmaaru trefil poprvé. Domácí za čtyři minuty vyrovnali. Balov odcentroval do vápna, střídající obránce Král hlavou prodloužil míč na volného Ilieva, který si zblízka poradil.

Po hodině hry Koutný Ilievovu střelu z první, následně Ivanov hlavičkoval do tyče. Velkou příležitost Rupanova pokryl Koutný, stejný hráč ho nepřekonal ani o chvíli později. Rozhodnout mohl střídající Planka, jenže brankář Andrejev jeho střelu z hranice šestnáctky vyrazil. V 85. minutě se Bulharsko dočkalo kýženého gólu. Panajotov si zpracoval míč a zakončením na vzdálenější tyč překonal bezmocného Koutného.

Jednadvacítka přejela Ázerbájdžán, třikrát se v Karviné trefil Mašek

Konec poznamenaly vypjaté emoce po několika soubojích na obou stranách. Koutný, který se v závěru vydal i na útočnou standardku, za to po závěrečném hvizdu obdržel žlutou kartu.

Kvalifikace ME U21
Skupina B 14. 10. 2025 18:00
Bulharsko Bulharsko : Česko Česko 2:1 (1:1)
Góly:
34. Iliev
85. Panajotov
Góly:
30. Šín
Sestavy:
Andrejev – Polendakov, Pavlov, Ivanov, Papazov – Marinov, Mitkov (C) (90. Jordanov), Panajotov – Iliev (90. Zlatev), Rupanov (86. Dimitrov), Balov (90+1. Onasci)
Sestavy:
Koutný – Paluska, Ševínský, Hunal (23. Král) – Jelínek, Ambros (64. Planka), Kričfaluši, Labík – Mašek, Eduardo (64. Vojta), Šín (C) (82. Bužek)
Náhradníci:
Dimitrov, Iliev, A. Ivanov, Jordanov, Onasci, Rajčev, Stojanov, Vasiljev, Zlatev
Náhradníci:
Baier, Bužek, Chytrý, Král, Mikulenka, Planka, Slončík, Vojta, Žitný
Žluté karty:
77. Polendakov, 90+7. Dimitrov, 90+7. Zlatev
Žluté karty:
57. Šín, 90+5. Kričfaluši, 90+7. Paluska

Rozhodčí: Orlić – Vicol, Basiul (všichni MDA)

Tabulka:

1.Portugalsko330010:09
2.Česko430110:39
3.Bulharsko42116:57
4.Skotsko411215:74
5.Ázerbájdžán40224:142
6.Gibraltar30031:170
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Lotyšsko vs. AnglieFotbal - Skupina K - 14. 10. 2025:Lotyšsko vs. Anglie //www.idnes.cz/sport
14. 10. 20:45
  • 48.00
  • 17.40
  • 1.05
Andorra vs. SrbskoFotbal - Skupina K - 14. 10. 2025:Andorra vs. Srbsko //www.idnes.cz/sport
14. 10. 20:45
  • 18.90
  • 7.15
  • 1.17
Itálie vs. IzraelFotbal - Skupina I - 14. 10. 2025:Itálie vs. Izrael //www.idnes.cz/sport
14. 10. 20:45
  • 1.18
  • 7.66
  • 15.00
Turecko vs. GruzieFotbal - Skupina E - 14. 10. 2025:Turecko vs. Gruzie //www.idnes.cz/sport
14. 10. 20:45
  • 1.58
  • 4.46
  • 5.36
Španělsko vs. BulharskoFotbal - Skupina E - 14. 10. 2025:Španělsko vs. Bulharsko //www.idnes.cz/sport
14. 10. 20:45
  • 1.01
  • 34.00
  • 60.00
Portugalsko vs. MaďarskoFotbal - Skupina F - 14. 10. 2025:Portugalsko vs. Maďarsko //www.idnes.cz/sport
14. 10. 20:45
  • 1.22
  • 6.74
  • 13.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalisty podle fotky? Zapálení fanoušci uhodnou všechny

Kolik jich skutečně znáte? Fotbalistů je na světě nespočet, některé známé tváře jsme vybrali do následujícího kvízu. Otestujte si, jak dobře si je pamatujete. A to nejen ty české, ale i zahraniční....

Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc...

Česko - Chorvatsko 0:0, fotbalistům se přímý postup vzdálil, měli jednu šanci

Českým fotbalistům se přímý postup z kvalifikace na mistrovství světa 2026 zásadně vzdálil. Ve svém šestém vystoupení remizovali s Chorvatskem 0:0, se soupeřem mají sice stejně bodů, ale odehráli o...

Zemřel Lubomír Hrstka, tvůrce Bobycentra a slavné éry brněnského fotbalu

Dodnes se v Brně nostalgicky vzpomíná na 90. léta, kdy na stadion za Lužánkami chodily zdejšímu fotbalovému Boby fandit desetitisíce příznivců. Klub se jmenoval podle přezdívky svého majitele...

Bílek u jedenadvacítky poprvé prohrál. Česko navzdory vedení padlo v Bulharsku

Čeští fotbalisté do 21 let navzdory vedení prohráli v Bulharsku 1:2 a ve čtvrtém utkání kvalifikace mistrovství Evropy v roce 2027 poprvé nebodovali. Česká jedenadvacítka vedla po gólu Matěje Šína,...

14. října 2025  20:22

Fotbalové Pardubice přebírá Trousil, Krejčí se vrací do role konzultanta

Poslední tým první fotbalové ligy Pardubice povede Jan Trousil. Devětačtyřicetiletý bývalý obránce se po nedávném konci v roli asistenta ve Viktorii Plzeň poprvé v kariéře posune do funkce hlavního...

14. října 2025  17:49,  aktualizováno  18:51

Fotbalová hřiště i park. Slavia odhalila plány akademie v Šeberově a nový web

Fotbalová Slavia se opět přiblížila výstavbě sportovně-tréninkového centra na pražském Šeberově. Vedení klubu absolvovalo v úterý diskuzi s občany tamní městské části. Jak prozrazují nové...

14. října 2025  18:30

O Haškovi až ve středu. Vyhodnotíme si to, pak rozhodneme, řekl šéf asociace Trunda

Ivan Hašek trenérem národního mužstva fotbalistů zůstane nejméně do středy. Vedení asociace (FAČR) po úterním návratu z kvalifikačního utkání z Faerských ostrovů (1:2) si všechno nejprve vyhodnotí a...

14. října 2025

Mlha se rozplynula, fotbalisté se vrátili z Faerských ostrovů. Co bude dál s Haškem?

Čeští fotbalisté konečně odcestovali z Faerských ostrovů, kde si pobyt nedobrovolně o den prodloužili. Klimatické podmínky se od pondělí zlepšily natolik, že speciál mohl během úterý dopoledne...

14. října 2025  12:09,  aktualizováno  14:54

Schranz přišel, dal gól a zranil se. Slováci mohou v boji o MS zavařit Čechům

Na hřišti v Trnavě byl necelé dvě minuty a hned dal gól, který mužstvu zajistil klid. Jen co ho Ivan Schranz se spoluhráči ve slovenské fotbalové reprezentaci oslavil, řekl si o střídání. „Mrzí mě...

14. října 2025  14:50

Hyský už je blízko angažmá v Plzni, do Karviné míří Marek Jarolím z Jihlavy

Žádaný fotbalový kouč Martin Hyský ještě v úterý dopoledne vedl trénink v Karviné. S největší pravděpodobností naposled. Podle informací iDNES.cz by se už ve středu měl stát nástupcem Miroslava...

14. října 2025  14:48

Weber: Druhá liga je nejlepší v historii! V první se můžou kluby z Brna uhnízdit

Ve fotbalové lize si odkroutil deset sezon a 205 zápasů jako hlavní trenér, teď Jozef Weber povznáší Prostějov v soutěži o patro nižší. A nos nad tím neohrnuje, naopak. „Souhlasím s názory, že je...

14. října 2025  9:54

Nejsem jen holka z děcáku. Fotbal a armádu mám jako terapii, říká Bolfíková

Vyrůstala v obci Novosedlice společně se sedmi sourozenci a balonem u nohy. Snila o tom, že jednou bude kopat za Teplice. Ale v jedenácti ji sociálka odvedla do dětského domova. „Máma měla moc ráda...

14. října 2025  8:57

Přežil jsem všechny kluby Slovácka. Němčický o slavné éře i atypickém Širůchu

Dres s jeho číslem 12 je ve fotbalovém Slovácku posvátný. Po Pavlu Němčickém (48) ho už nikdo nikdy neoblékl. Rodák z Kunovic má v historii klubu výsostné místo. Je jediným hráčem, který na přelomu...

14. října 2025

Nová éra, ale s respektem k historii. Cílem je účast v Evropě, říká majitel Jablonce

Na Ligu mistrů nemyslí, ale rád by pravidelně viděl svůj tým v nižších evropských pohárech. Jakub Střeštík, nový majitel fotbalového Jablonce, zažívá první dny v oficiální roli většinového vlastníka...

14. října 2025  7:30

Fiasko na Faerech může zkomplikovat baráž. Čechům se hodí i neúspěch Slováků

Porážkou na Faerských ostrovech se českým fotbalistům až o třetinu snížila pravděpodobnost, že v semifinále březnové baráže o účast na mistrovství světa nastoupí v domácím prostředí. I tak však mají...

14. října 2025  6:39

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.